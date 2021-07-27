KazanSummit 2021: осознанное потребление, альтернатива Суэцкому каналу, лауреат «Оскара»

На проведение форума из бюджета республики выделено 12 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

В XII международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» участвуют более 2,5 тысячи человек из 60 стран. Откроет форум министр экономического развития России Максим Решетников. В программе — более 90 мероприятий различной направленности: от финансовых игр до машиностроительного форума, который в рамках саммита пройдет впервые. Для «простых» казанцев организованы развлечения — показ исламской моды, мастер-классы и выставка халяль-индустрии. Подробности — в материале «Реального времени».

Самая представительная делегация — из Турции

Завтра после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Казани открывается XII международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Как заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, такая пауза дала возможность более тщательно подготовиться и нынешний форум обещает быть самым представительным.



На саммит уже зарегистрировались 2,5 тысячи участников из 60 стран мира, а также российских регионов. Самой представительной будет делегация из Турции, насчитывающая более 50 человек. Мероприятие состоится в выставочном центре «Казань Экспо».

— Очень приятно, что площадка так сильно разрослась. И мы это хорошо чувствуем также по подписанию соглашений. У нас есть зона церемоний подписания соглашений. Чтобы на нее зарегистрироваться, нужно заранее подавать информацию о том, какое соглашение кто с кем собирается подписывать, чтобы определить время. Традиционно у нас Республика Татарстан подписывает порядка 85% соглашений, а другие регионы не так активны. В этом году мы увидели, что наконец-то соглашения будут подписывать Мордовия, Ульяновская область, Башкортостан и другие регионы. Это говорит о том, что площадка себя зарекомендовала, — отметила Талия Минуллина.

В столицу Татарстана приедут десятки топ-чиновников, среди которых государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов д-р. Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет г-жа Невин Эсамельдин Хассан Гамеа, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, министр инвестиций Киргизской Республики Алмамбет Шыкмаматов, вице-премьер, председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Ахмед Насс, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, руководитель Росстандарта Антон Шалаев, генеральный секретарь Института стандартов и метрологии ОИС SMIIC Ихсан Овют, президент Совета всемирного халяль-саммита Юнус Эте, президент Ежегодного инвестиционного собрания Давуд Аль-Шезави, послы и консулы более 25 государств, международные делегации и зарубежные эксперты, а также главы регионов России, руководство федеральных органов власти, торгово-промышленные палаты регионов России, представители Банка России и государственных корпораций, международного делового и политического сообщества.

Главная тема — осознанное потребление

Лейтмотивом KazanSummit 2021 станет тема осознанного потребления, среди ключевых аспектов деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

На полях форума впервые состоится Машиностроительный кластерный форум. Он проводится с 2015 года с целью обмена опытом в сфере цифровизации промышленности. В его работе принимают участие ведущие эксперты из различных регионов Российской Федерации, а также зарубежных стран, руководители субъектов и муниципалитетов, министерств и ведомств, промышленных предприятий, инжиниринговых центров и вузов.

Всего состоится 90 мероприятий, включая закрытый прием от имени президента Татарстана. Здесь же впервые в рамках форума пройдет съезд торгово-промышленных палат и заседание «Каспийского клуба», инициированное МИД России. На нем будут обсуждать преимущества международного транспортного коридора «Север — Юг» как альтернативы Суэцкому каналу и его значение в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна. Из других нововведений саммита — секция по вопросам детского предпринимательства и актуальная дискуссия «Медицина в условиях COVID-19», на которой будут обсуждаться меры борьбы с этой напастью, в том числе тема вакцинации. Российский исламский университет проведет исламскую финансовую игру.

Также запланированы российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, финансовый марафон от «Ак Барс Банка», сессия с блогерами. Среди традиционных мероприятий саммита — форум молодых предпринимателей стран ОИС, Sbertalk, форум молодых дипломатов стран ОИС.

Среди необычных спикеров форума — основатель компании по разработке спецэффектов Пойя Шохани. Он получил «Оскар» за фильм «Гравитация». На форуме гость прочитает лекцию по созданию спецэффектов. Модератором пленарного заседания станет ведущая новостной программы, корреспондент Times Radio, ранее работавшая на BBC, Надира Тюдор.

Для тех участников, кто не смог по каким-либо причинам приехать в Казань, будет организована онлайн-трансляция всех мероприятий саммита.

«Для людей»

Отдельная программа сверстана для казанцев и гостей города. Их наверняка заинтересует выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo, которая будет работать 28 и 29 июля. Она разместится на площади 5 тыс. кв. м, заявились 89 участников из нескольких стран и регионов России. Здесь можно приобрести халяль-товары.

Также казанцы смогут бесплатно попасть на традиционный саммит исламской моды Modest Fashion.

— У нас есть намерение в этом году усилить формат. Мы каждый год проводим показ скромной моды, мы как-то делали даже дефиле свадебных нарядов. В этом году мы объединились с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, отобрали 10 интересных дизайнеров. Нам кажется, что вечером 28 июля получится очень интересный показ, — анонсировала событие глава АИР.

Среди других мероприятий «для людей» — различные мастер-классы и сессии. Доехать до «Казань Экспо» можно будет на бесплатных шаттлах — от отеля «Корстон», станции метро «Проспект Победы», татарского театра им. Г. Камала.

На форуме действует строгий масочный режим, а все его зарегистрированные участники должны еще и сдать ПЦР-тесты. По поводу дресс-кода Минуллина сказала, что было бы неплохо, если бы люди приходили в закрытой одежде, но решение каждый примет сам.

KazanSummit сам себя не окупает

Глава АИР не стала делать секрета из стоимости организации такого масштабного мероприятия. На проведение саммита из бюджета республики выделено 12 млн рублей. Но эта сумма, по ее словам, не покрывает даже половины расходов.

Участие в форуме платное: пакет «стандарт» стоит 25 тысяч рублей, «премиум» — 50 тысяч, но, по признанию спикера, большинство участников берет недорогие пакеты, и этой выручки не хватает даже на аренду «Казань Экспо». Недостающую часть затрат несут спонсоры, среди которых есть постоянные — Сбербанк и «Ак Барс Банк». Минуллина призналась, что перед агентством стоит задача хотя бы выйти в ноль.

Тем не менее, по ее мнению, KazanSummit оправдывает свое предназначение — привлечение инвестиций в Татарстан.

— 79 стран инвестируют в Татарстан. Львиная доля этих инвестиций — за последние 15 лет. То есть мы активно начали международную инвестиционную повестку только около 15 лет назад. Раньше у нас были только внутренние инвесторы. Сегодня мы можем видеть результат того, насколько в нас инвестируют. Здесь, наверное, правильно будет смотреть не только на инвестиции, но и на товарооборот. Практика показывает, что когда большой товарооборот, так или иначе приходят инвестиционные проекты. Потому что инвестор не может без торговли, без прощупывания рынка делать капитальные вложения. Мы с вами сегодня можем видеть, что у нас товарооборот с такими странами, как Казахстан, Узбекистан, Турецкая Республика, с другими исламскими странами растет. И из государств-инвесторов больше всего инвестиций приходит из Турецкой Республики, которая входит в ОИС, — подчеркнула Минуллина.

Турки вложили в Татарстан уже более 2 млрд долларов, и если раньше они открывали предприятия в экономической зоне «Алабуга», где действует льготный налоговый режим, то постепенно «зашли» в Нижнекамск, Казань, Набережные Челны. В Казани, например, после реконструкции Шамовской больницы и преобразования ее в отель Kazan Palace by Tasigo они построили рядом второй отель — «Нео», а теперь замахнулись на третий проект.

Минуллина отметила, что привлечение инвестиций — это коллективная систематическая работа всей «корпорации Татарстан» во главе с президентом Миннихановым, который лично устанавливает контакты с руководством других стран. Одной встречей в Казани инвестиции не привлечешь, считает она, тем не менее KazanSummit вносит серьезный вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества с исламским миром.

