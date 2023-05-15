К подписанию на KazanForum подготовлено свыше 100 соглашений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К подписанию на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подготовлено свыше 100 соглашений. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, на KazanForum будет подписано много соглашений в сфере образования России и исламских стран. Одно из них касается подготовки специалистов по исламскому банкингу, пишет «Интерфакс».

Разработаны также важные соглашения по поставкам халяль-продукции. Ожидается, что ряд крупных договоров подпишут министры транспорта государств, участвующих в форуме. Самые крупные соглашения связаны с международным транспортным коридором Север — Юг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

По данным на конец апреля, участие в KazanForum подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России. В столицу Татарстану прибудут зарубежные министры и дипломаты.



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Татьяна Демина