Индия готова к сотрудничеству с Татарстаном, дело за тем, чтобы Татарстан шел навстречу

Почему татарстанским предпринимателям сложно строить отношения с индийским бизнесом

Бизнес-семинар «Как вести бизнес с Индией» прошел вчера в Казани. Как отметила перед его открытием руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, новый генконсул Индии в Казани Джейсундхар Д. еще не успел определиться с выбором здания для консульства, а уже организовал столь важное для развития экономического сотрудничества между регионами мероприятие, посвященное практическим вопросам выхода местных компаний на индийский рынок и развитию экономических связей. Как выяснилось, одним из «тормозов» этого стало недостаточное понимание татарстанскими предпринимателями специфики индийского рынка. О том, что может предложить Татарстану Индия, с какими сложностями приходится сталкиваться татарстанским предпринимателям при налаживании сотрудничества с индийскими партнерами и в каких областях оно может оказаться наиболее перспективным, читайте в репортаже «Реального времени».



«Нам надо пытаться сближать свои позиции»

Предваряя открытие семинара, Талия Минуллина отметила, что при наличии очень большого потенциала, Татарстан занимает неоправданно скромную долю — порядка $400 млн — в российско-индийском товарообороте, который достиг на сегодня $70 млрд. Она заявила:

— Мы бы хотели, чтобы Татарстан был в авангарде событий. Мы провели бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», в котором приняли участие 22 индийских и более 30 российских регионов России приехали первый раз на это мероприятие. Мы создали институциональную среду для общения наших предпринимателей… Мы открыли торговое представительство Татарстана в Нью-Дели. Если сравнивать потенциал Индии и объем инвестиций реальный фактически, то там такой разрыв, который необходимо преодолевать в срочном порядке. Но для того, чтобы Индия открывала здесь новые компании с иностранным участием, они должны знать, как это сделать. Нам для инвестиций надо еще пройти определенный путь.



Ашиш Балуни, генеральный директор компании «Сигал Интернешнл», которая занимается вопросами трудовой миграции из Индии в Россию, подчеркнул важность сотрудничества в этом направлении на фоне нехватки в России рабочих рук и специалистов, дефицит которых на сегодня достиг 4,8 млн:

— Наши люди уже работают на Дальнем Востоке — на судостроительном производстве, на Ozon, на Wildberries. Идет обсуждение сотрудничества со строительными компаниями… Мы готовы к сотрудничеству. Вопрос в том, чтобы и Татарстан шел нам навстречу. Компании должны приезжать к нам, встречаться. Мы ищем партнеров.

«Дружба народов и образование стали двумя основными направлениями работы нашего центра. Наши ребята очень стремятся приехать сюда учиться».

Председатель региональной общественной организации «Центр Индии в Республике Татарстан» Ахмад Иштиак напомнил, что эта организация была создана 15 лет назад с подачи администрации раиса республики, и она стала первым официальным центром, который сотрудничает с минкультами Татарстана и Индии. Он подчеркнул важность культурных и образовательных связей между сторонами:

— Дружба народов и образование стали двумя основными направлениями работы нашего центра. Наши ребята очень стремятся приехать сюда учиться.

«Татарстан — самый хороший регион»

Отвечая на вопрос «Реального времени» о перспективах индийских инвестиционных проектов в Татарстане в самой «традиционной» со времен СССР области сотрудничества — фармацевтической, — генконсул Индии в Казани Джейсундхар Д. отметил, что уже сейчас в республике работает совместное производство не только лекарственных препаратов до упаковки, а еще одна из индийских фармацевтических компаний в настоящее время находится в поиске партнеров в Татарстане. Он подчеркнул, что в республике есть все условия для развития сотрудничества в этом направлении:

— Татарстан — это не только Российская Федерация, это и [выход на] Евразийский экономический союз, на еще более широкий рынок. Вот почему наша компания ищет местных партнеров, чтобы развивать и их бизнес тоже.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Генконсул также рассказал о планах сотрудничества в производстве керамической плитки. Он сообщил, что Индия рассматривает возможность не только поставок этого материала но и открытия его производства на территории Татарстана, и сейчас индийский бизнес активно ищет потенциальных партнеров в республике. А на вопрос журналиста, чем оказался привлекателен именно Татарстан, ответил:

— Это самый хороший регион! Индустриальный, быстро развивающийся и очень динамичный. С нами АИР очень активно работает. И в Татарстане учится много наших студентов, и еще более 1300 хотят приехать сюда, чтобы получить образование.

А Ахмад Иштиак в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заверил, что Индия в рамках миграционного сотрудничества готова «поставить» в Россию практически любых специалистов, в зависимости от потребностей российского рынка.

К чему не готов местный бизнес

— Рынок Индии — огромный и быстро растущий, достаточно сложный, комплексный, диверсифицированный, — сказала Талия Минуллина, открывая первую сессию семинара «Механизмы построения бизнеса в Индии». — И для нашего предпринимателя просто так разобраться в этом рынке, честное слово, практически невозможно.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Она подчеркнула, что для сотрудничества нам надо готовить специалистов для работы на индийском рынке. И передала слово заместителю председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артуру Николаеву, попросив его рассказать, какое содействие ТПП уже оказывает местным и индийским предпринимателям.

— Основной тренд, который сейчас складывается — это миграция, это возможность работы индийских специалистов, индийских рабочих по разным направлениям в Республике Татарстан, — рассказал Николаев. — Трудовая миграция, обучение, культура — вот те точки, где мы можем в какой-то части взаимодействовать. Но наш бизнес на самом деле немножечко не готов, да я и сам, если честно, был не готов, когда первый раз лет 15 назад столкнулся с индийской стороной. Я увидел там определенную кастовость, которая нашим предпринимателям непонятна. Там каждый штат имеет свою специфику— есть IT-регион, есть финансовый, на северо-востоке — текстильный, есть фармацевтический… И понимания этого у наших предпринимателей пока нет.

Таможня не дает «добро»?

Сегодня, отметил Николаев, при сотрудничестве с индийскими компаниями у наших предпринимателей не возникает вопросов, связанных с финансами и переводом денег. Он указал на хорошее соотношение цены и качества в рамках реализации татарстанской продукции на индийском рынке. И на то, что сегодня требует проработки проблем поиска производителем в Индии дистрибьюторов.

— Законодательство, таможенные дела — вот что у нас идет не так, — указал он. — Здесь нужны буквально два шага, которые нас продвинут в товарообороте. Во-первых, надо немного изменить мышление наших предпринимателей, что, собственно, и достигается на таких форумах, как этот. А во-вторых, надо подниматься и ехать в Индию! Приходят же приглашения на форумы, выставки— надо съездить, посмотреть, почувствовать круг тех предпринимателей, которые работают в этой части. И ехать надо не на день-два, не просто посмотреть выставку, а съездить на предприятие, посмотреть производство, пообщаться с людьми. Очень важен внутренний контакт с индийскими коллегами!



Он перечислил важные, с его точки зрения, направления сотрудничества с индийскими партнерами:

производство кондитерских изделий;

производство замороженной рыбы;

производство детского питания;

информационные технологии и электроника;

специализированное машиностроение и станкостроение;

создание сборочных производств для медицинских нужд.

«Мы — одна из самых открытых стран с точки зрения иностранных инвестиций»

Генеральный директор и управляющий Национальной корпорации (NICDC) Шри Раджат Кумар Саини, который принял участие в семинаре онлайн, рассказал о своем видении сотрудничества:

— Индия — четвертая по величине экономика. Мы занимаем второе место по железнодорожной сети, второе место по дорожной сети, и наши перспективы значительно улучшились за последнее десятилетие. Мы — третья по величине стартап-экосистема с примерно 200 000 стартапов. Мы — одна из самых открытых стран с точки зрения прямых иностранных инвестиций. Правительство проводит множество реформ в сфере бизнеса. У нас очень низкий корпоративный налог, и мы вложили много средств в технологии и инфраструктуру. В настоящее время правительство работает над тем, чтобы сделать Индию развитой страной в течение следующих 25 лет.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Он перечислил реформы, связанные с ведением бизнеса. В частности, сообщил. что снижение налога на товары и услуги привело к увеличению потребления, а множество реализованных цифровых инициатив для промышленности — к росту транзакций в индийской платежной системе.

— Индия определила 40 стратегических секторов, которые поддерживаются в рамках схемы стимулирования производственных связей… Вы часто слышали о проблемах Индии с логистикой. Мы пытаемся решить их с помощью инфраструктуры, а также соответствующих политических реформ. Произошла своего рода инфраструктурная революция в железных дорогах, авиации… Именно это я и пытался подчеркнуть, когда говорил, что сейчас самое подходящее время для выхода на индийский рынок? — заключил глава NICDC.