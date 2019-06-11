Стало известно расположение японского коттеджного поселка в Казани

Фото: Олег Тихонов

Сегодня на брифинге в Кабмине РТ назвали местоположение будущего коттеджного поселка «Маленький Токио», который построит в Казани японский девелопер «Ида Санге Рус». Застройщик возведет 180 каркасных домов в Советском районе около комплекса «Дубай». Инвестиции в проект оцениваются 1,44 млрд рублей.

— Речь идет не о многоквартирных домах, а о частных, — подчеркнула глава АИР Талия Минуллина.

Общая площадь застраиваемой территории — 23,5 га. Из них 2,5 га займут общественные пространства. Стоимость одного дома Миннулина отказалась называть, но ранее застройщик продавал дома по цене от 42 тыс. руб. за кв. м. По ее словам, цена коттеджа будет относительно невысокой, «не дороже двухкомнатной квартиры в центре Казани». Здания будут построены из недорогих, но качественных материалов. Проект будет реализован в ближайшие 5 лет. Сейчас идет подготовка земельных участков. Официальная продажа началась 1 июня прошлого года.