События недели: забастовки в Белоруссии, отравление Навального и подход к татарскому языку от Фаттахова

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Дмитрий Брушко (tut.by)

На уходящей неделе продолжились протесты в Белоруссии. Лукашенко не уходит, даже несмотря на крики рабочих заводов, которых он собирал на митинги. Алексей Навальный госпитализирован и введен в искусственную кому. Медики уже стали отрицать версию с отравлением политика. Фаттахов рассказал о молодежной политике в Татарстане, Талия Минуллина — о состоянии татарстанских инвестпроектов и гендерных стереотипах. В России, в том числе и в Казани, вновь прошла волна эвакуаций, на этот раз из судов.

Лукашенко держится за Белоруссию

Всю неделю в Белоруссии продолжались протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны.

Новым этапом стали забастовки на предприятиях и поездки по этим предприятиям Александра Лукашенко.

Писательница из Казани Татьяна Шахматова, живущая в Минске, подробно описала для «Реального времени», какими она увидела самые ожесточенные протесты первых дней. Также она рассказала о настроениях в Минске и Бресте, упомянула о небывалом единении белорусов и главном их страхе: боязни вмешательства России.



Тем временем Евросоюз обдумывает возможность введения санкций в отношении руководства страны. Ближайшие западные соседи Белоруссии уже готовят собственные ограничительные меры.

Фото youtube.com

Юристы Светланы Тихановской намерены оспаривать результаты президентских выборов в Верховном суде Белоруссии. Сам же Лукашенко заявил о нежелании вводить в стране военное положение, что уже прозвучало как угроза его ввести.

Отравление Навального

Утром 20 августа оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию больницы скрой медицинской помощи Омска.

Обстоятельства госпитализации более чем странные: политик вылетел в Москву из Томска, по пути его состояние резко ухудшилось и самолет пришлось экстренно сажать.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что основатель ФБК с утра ничего не ел и выпил только чашку чая в кофейне аэропорта.

Подробности полета рассказал «Реальному времени» казанец Илья Агеев, находившийся в том же самолете.



Сторонники Навального считают, что его отравили. Противники стали почти дословно цитировать поэтессу Линор Горалик: «Не мешайте седатики с алкоголем». Анализы показали, что спиртное оппозиционер не пил. Правда, следов яда в крови или моче политика также не нашли. Но уже после того, как успели не пустить к нему жену под предлогом опасного для окружающих токсина.



Фото Елены Латыповой (ngs55.ru)

Омские врачи разрешили перевезти Навального в Германию, рейс был назначен на утро субботы — к настоящему моменту рейс уже приземлился в Берлине.



Молодежь и татарский язык

Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о ключевых направлениях работы его ведомства.

Он объяснил, как важно создавать инфраструктуру для молодых жителей республики, чтобы они хотели оставаться в родном регионе и развивать его.

Министр утверждает, что в последние 5 лет число приезжающих в Татарстан молодых ребят выше числа уезжающих. В этом году их на 1 тысячу больше. Под хорошей средой чиновник понимает комфортное жилье, достойные детсады и школы, высшее образование и прочее.

Отдельно Фаттахов остановился на том, как необходимо работать с татарской молодежью. По его словам, здесь также необходимо в первую очередь думать о качестве и актуальности контента: «Заставлять говорить по-татарски — это бесперспективно!». Поэтому Минмолодежи РТ поддерживает в первую очередь тех ребят, которые «на современном, модном и актуальном языке выходят на рынок».



Эвакуации судов

В Казань вернулись «веерные» сообщения о минированиях.

На этой неделе в различных судах города проходили эвакуации. В некоторых — дважды за два дня. Так, ложные сообщения о заложенных бомбах поступали в Вахитовский и Советский районные суды.

Фото пресс-службы Вахитовского районного суда Казани

В те же дни угрозы получили и различные объекты других городов, например Новосибирска, Самары, Красноярска и Волгограда. За день до этого сообщения также затронули Москву и Санкт-Петербург.



Напомним, что подобные осенние массовые рассылки и звонки с сообщениями о готовящемся взрыве появились в 2017 году. Тогда всю страну охватили волны эвакуаций. С тех пор спецслужбы не раз заявляли о близком окончании телефонного террора, однако история повторяется уже в четвертый раз.

Последствия реставрации

В Татарстан вернулись все детали двух памятников деревянного зодчества — Михаило-Архангельской церкви и мечети XIX века.

Оба объекта должен был реставрировать Александр Попов из Вологды, однако, пока объекты находились у него, их состояние только ухудшилось. ДУМ РТ и Казанская епархия утверждают, что часть элементов вообще пропала.

Новым подрядчиком, ответственным за восстановление храмов, станет казанское ООО «Оском». А вот компанию Попова ждут три иска от Комитета ОКН.

Фото Рината Назметдитнова

ТФБ и «Аида и Д»

Процесс по делу о банкротстве «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжается.

На очередном заседании гособвинение показало документы о выводе денег банка через компанию «Аида и Д». Рассматривался эпизод о выдаче компании кредита на 133 млн рублей.

Согласно материалам, деньги переводились на счета компании траншами в 2014—2015 годах. Оттуда они сразу поступали другим мусинским компаниям, а иногда и на его личные счета.



«Вафельницы» в Казани

Казанские водители стали отмечать, что на перекрестках появляется все больше «вафельной» разметки.

Утвержденная в 2018 году до столицы Татарстана эта разметка дошла только в прошлом году.

Желтая сетка на перекрестках показывает водителям, что в случае затора на нее не стоит выезжать даже на «зеленый». Такой запрет действовал и раньше, такая разметка позволяет напомнить о нем водителям, а камерам зафиксировать нарушение.



Фото: Павел Платов / evening-kazan.ru

Приговор «калужским»

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу семерых членов группировки «Калуга».

Двое получили 16 и 19 лет, их признали причастными к разбойному нападению, в результате которого был убит предприниматель из Константиновки. Еще пятерым назначили сроки от 9 до 11 лет лишения свободы.



Минуллина — об инвестпроектах и гендерных стереотипах

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала о гендерных стереотипах, с которыми ей приходится сталкиваться: «Да, иногда люди скептически настроены в отношении меня. И какое-то время уходит у меня на то, чтобы они поняли — я профессионал своего дела».

Она также отчиталась о результатах работы АИР РТ. В этом году из-за пандемии только 5% крупных инвестпроектов продолжили реализовываться в тех же объемах. В агентстве также ориентируются на прогноз Комитета по торговле и развитию ООН: в 2020 году инвестиции сократятся на 40%, в 2021 году — еще на 10%.



Транспортные потери

В Миндортрансе Татарстана доложили, что пассажиропоток на всех видах транспорта с начала года упал на 40%.

Фото Максима Платонова

Пик падения наблюдался весной, локдаун привел к сокращению потока пассажиров в городском транспорте на 80%.



Воздушный транспорт останавливался еще трагичнее, сейчас уровень пассажиропотока составляет около 50%. Причем аэропорты республики получили гораздо большие суммы компенсаций, чем авиаперевозчики. Так, Международный аэропорт «Казань» получил за время простоя свыше 160,8 млн рублей, а «ЮВТ Аэро» — около 9 млн рублей.



«Алабуга» идет в другие регионы

ОЭЗ «Алабуга» планирует открыть несколько филиалов в регионах, не получивших собственные ОЭЗ и ТОСЭР. Так, переговоры уже идут по созданию промпарка в Брянской области.

Также на обсуждении Оренбургская и Тюменская области.

В Татарстане «Алабуга» больше не может расширяться, закон требует, чтобы ОЭЗ внутри одного региона не превышали площадь в 4 тысячи кв. м.



Школьные линейки, рекорды «Яндекса» и Сбербанка

В Казани, вслед за Москвой, объявили, что школьные линейки 1 сентября проводиться не будут.

В Роспотребнадзоре прокомментировали: ведомство таких указаний не давало. Тогда в мэрии добавили, что окончательное решение еще не принято.



Фото litemove.ru

Акции «Яндекса» несколько дней били свои собственные рекорды по стоимости акций на Московской бирже. Бумаги превысили отметку 4,8 тысячи рублей за акцию.



Новым рекордом может похвастаться и Сбербанк. Герман Греф рассказал, что банк направит на дивиденды 422 млрд рублей, то есть 50% от дохода кредитной организации. Это исторический максимум на корпоративном рынке России.



В Сирии погиб российский генерал-майор, его автомобиль подорвался на взрывном устройстве.



Верховный суд России официально признал экстремистской организацией движение АУЕ, запретив его деятельность на территории страны.

