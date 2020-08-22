События недели: забастовки в Белоруссии, отравление Навального и подход к татарскому языку от Фаттахова
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На уходящей неделе продолжились протесты в Белоруссии. Лукашенко не уходит, даже несмотря на крики рабочих заводов, которых он собирал на митинги. Алексей Навальный госпитализирован и введен в искусственную кому. Медики уже стали отрицать версию с отравлением политика. Фаттахов рассказал о молодежной политике в Татарстане, Талия Минуллина — о состоянии татарстанских инвестпроектов и гендерных стереотипах. В России, в том числе и в Казани, вновь прошла волна эвакуаций, на этот раз из судов.
Лукашенко держится за Белоруссию
Всю неделю в Белоруссии продолжались протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны.
Новым этапом стали забастовки на предприятиях и поездки по этим предприятиям Александра Лукашенко.
Писательница из Казани Татьяна Шахматова, живущая в Минске, подробно описала для «Реального времени», какими она увидела самые ожесточенные протесты первых дней. Также она рассказала о настроениях в Минске и Бресте, упомянула о небывалом единении белорусов и главном их страхе: боязни вмешательства России.
Тем временем Евросоюз обдумывает возможность введения санкций в отношении руководства страны. Ближайшие западные соседи Белоруссии уже готовят собственные ограничительные меры.
Юристы Светланы Тихановской намерены оспаривать результаты президентских выборов в Верховном суде Белоруссии. Сам же Лукашенко заявил о нежелании вводить в стране военное положение, что уже прозвучало как угроза его ввести.
Отравление Навального
Утром 20 августа оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию больницы скрой медицинской помощи Омска.
Обстоятельства госпитализации более чем странные: политик вылетел в Москву из Томска, по пути его состояние резко ухудшилось и самолет пришлось экстренно сажать.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что основатель ФБК с утра ничего не ел и выпил только чашку чая в кофейне аэропорта.
Подробности полета рассказал «Реальному времени» казанец Илья Агеев, находившийся в том же самолете.
Сторонники Навального считают, что его отравили. Противники стали почти дословно цитировать поэтессу Линор Горалик: «Не мешайте седатики с алкоголем». Анализы показали, что спиртное оппозиционер не пил. Правда, следов яда в крови или моче политика также не нашли. Но уже после того, как успели не пустить к нему жену под предлогом опасного для окружающих токсина.
Омские врачи разрешили перевезти Навального в Германию, рейс был назначен на утро субботы — к настоящему моменту рейс уже приземлился в Берлине.
Молодежь и татарский язык
Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о ключевых направлениях работы его ведомства.
Он объяснил, как важно создавать инфраструктуру для молодых жителей республики, чтобы они хотели оставаться в родном регионе и развивать его.
Министр утверждает, что в последние 5 лет число приезжающих в Татарстан молодых ребят выше числа уезжающих. В этом году их на 1 тысячу больше. Под хорошей средой чиновник понимает комфортное жилье, достойные детсады и школы, высшее образование и прочее.
Отдельно Фаттахов остановился на том, как необходимо работать с татарской молодежью. По его словам, здесь также необходимо в первую очередь думать о качестве и актуальности контента: «Заставлять говорить по-татарски — это бесперспективно!». Поэтому Минмолодежи РТ поддерживает в первую очередь тех ребят, которые «на современном, модном и актуальном языке выходят на рынок».
Эвакуации судов
В Казань вернулись «веерные» сообщения о минированиях.
На этой неделе в различных судах города проходили эвакуации. В некоторых — дважды за два дня. Так, ложные сообщения о заложенных бомбах поступали в Вахитовский и Советский районные суды.
В те же дни угрозы получили и различные объекты других городов, например Новосибирска, Самары, Красноярска и Волгограда. За день до этого сообщения также затронули Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, что подобные осенние массовые рассылки и звонки с сообщениями о готовящемся взрыве появились в 2017 году. Тогда всю страну охватили волны эвакуаций. С тех пор спецслужбы не раз заявляли о близком окончании телефонного террора, однако история повторяется уже в четвертый раз.
Последствия реставрации
В Татарстан вернулись все детали двух памятников деревянного зодчества — Михаило-Архангельской церкви и мечети XIX века.
Оба объекта должен был реставрировать Александр Попов из Вологды, однако, пока объекты находились у него, их состояние только ухудшилось. ДУМ РТ и Казанская епархия утверждают, что часть элементов вообще пропала.
Новым подрядчиком, ответственным за восстановление храмов, станет казанское ООО «Оском». А вот компанию Попова ждут три иска от Комитета ОКН.
ТФБ и «Аида и Д»
Процесс по делу о банкротстве «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжается.
На очередном заседании гособвинение показало документы о выводе денег банка через компанию «Аида и Д». Рассматривался эпизод о выдаче компании кредита на 133 млн рублей.
Согласно материалам, деньги переводились на счета компании траншами в 2014—2015 годах. Оттуда они сразу поступали другим мусинским компаниям, а иногда и на его личные счета.
«Вафельницы» в Казани
Казанские водители стали отмечать, что на перекрестках появляется все больше «вафельной» разметки.
Утвержденная в 2018 году до столицы Татарстана эта разметка дошла только в прошлом году.
Желтая сетка на перекрестках показывает водителям, что в случае затора на нее не стоит выезжать даже на «зеленый». Такой запрет действовал и раньше, такая разметка позволяет напомнить о нем водителям, а камерам зафиксировать нарушение.
Приговор «калужским»
Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу семерых членов группировки «Калуга».
Двое получили 16 и 19 лет, их признали причастными к разбойному нападению, в результате которого был убит предприниматель из Константиновки. Еще пятерым назначили сроки от 9 до 11 лет лишения свободы.
Минуллина — об инвестпроектах и гендерных стереотипах
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала о гендерных стереотипах, с которыми ей приходится сталкиваться: «Да, иногда люди скептически настроены в отношении меня. И какое-то время уходит у меня на то, чтобы они поняли — я профессионал своего дела».
Она также отчиталась о результатах работы АИР РТ. В этом году из-за пандемии только 5% крупных инвестпроектов продолжили реализовываться в тех же объемах. В агентстве также ориентируются на прогноз Комитета по торговле и развитию ООН: в 2020 году инвестиции сократятся на 40%, в 2021 году — еще на 10%.
Транспортные потери
В Миндортрансе Татарстана доложили, что пассажиропоток на всех видах транспорта с начала года упал на 40%.
Пик падения наблюдался весной, локдаун привел к сокращению потока пассажиров в городском транспорте на 80%.
Воздушный транспорт останавливался еще трагичнее, сейчас уровень пассажиропотока составляет около 50%. Причем аэропорты республики получили гораздо большие суммы компенсаций, чем авиаперевозчики. Так, Международный аэропорт «Казань» получил за время простоя свыше 160,8 млн рублей, а «ЮВТ Аэро» — около 9 млн рублей.
«Алабуга» идет в другие регионы
ОЭЗ «Алабуга» планирует открыть несколько филиалов в регионах, не получивших собственные ОЭЗ и ТОСЭР. Так, переговоры уже идут по созданию промпарка в Брянской области.
Также на обсуждении Оренбургская и Тюменская области.
В Татарстане «Алабуга» больше не может расширяться, закон требует, чтобы ОЭЗ внутри одного региона не превышали площадь в 4 тысячи кв. м.
Школьные линейки, рекорды «Яндекса» и Сбербанка
В Казани, вслед за Москвой, объявили, что школьные линейки 1 сентября проводиться не будут.
В Роспотребнадзоре прокомментировали: ведомство таких указаний не давало. Тогда в мэрии добавили, что окончательное решение еще не принято.
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- Верховный суд России официально признал экстремистской организацией движение АУЕ, запретив его деятельность на территории страны.
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