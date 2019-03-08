Талия Минуллина рассказала о подаренном на 8 марта автомобиле Porshe

Глава агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина призналась телеведущему Леониду Якубовичу, который был приглашен поздравить женщин в правительстве РТ, что на 8 Марта получила в подарок автомобиль Porshe. Трансляцию вел в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

Якубович поинтересовался, есть ли у главы АИР молодой человек, от которого ей приятно «принять подарок». На это Минуллина ответила утвердительно.

«Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя» — сказала глава АИР.



После этого Якубович в шутку попросил номер молодого человека.

Кроме того, на республиканском совещание в Кабмине министры поздравили женщин с Международным женским днем музыкальной композицией.

«Вы наши женщины — чистое золото, весну несете вместо холода», — спели чиновники.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем.