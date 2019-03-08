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Талия Минуллина рассказала о подаренном на 8 марта автомобиле Porshe

17:28, 08.03.2019
Талия Минуллина рассказала о подаренном на 8 марта автомобиле Porshe
Фото: realnoevremya.ru

Глава агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина призналась телеведущему Леониду Якубовичу, который был приглашен поздравить женщин в правительстве РТ, что на 8 Марта получила в подарок автомобиль Porshe. Трансляцию вел в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

Якубович поинтересовался, есть ли у главы АИР молодой человек, от которого ей приятно «принять подарок». На это Минуллина ответила утвердительно.

«Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя» — сказала глава АИР.

После этого Якубович в шутку попросил номер молодого человека.

Кроме того, на республиканском совещание в Кабмине министры поздравили женщин с Международным женским днем музыкальной композицией.

«Вы наши женщины — чистое золото, весну несете вместо холода», — спели чиновники.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем.

ОбществоВласть Татарстан
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