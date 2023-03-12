Цитаты недели: Магдеев — о «не спасибо», Минуллина — об «опасностях» Татарстана, Улюкаев — о кайфе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Короткая, благодаря Международному женскому дню, рабочая неделя подходит к концу. Весна только вступает в законные права, а в Татарстане уже ждут ее главное деловое событие — форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», предупреждая гостей об «опасности» в виде вкусной еды и красивых девушек. Местные чиновники вновь прославились на всю страну своими высказываниями, пока премьер-министр государства, например, вспоминает настоящую мудрость, с которой с детства идет по жизни. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О «неблагодарности» неплательщикам налогов

Всем тем, кто уплачивает налоги, — большое спасибо. Тем, кто не уплачивает, — не спасибо.

Видеофрагмент выступления татарстанского чиновника вновь стал «вирусным», разлетевшись в Сети. На этот раз отличился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Видео, в котором он передает всем неплательщикам налогов «не спасибо», стало настоящим мемом. Интернет-пользователи не смогли оставить, как подметила российская журналистка Ксения Собчак, «мудрость» градоначальника без постироничного мема с волками по классике жанра для таких фраз.

Впрочем, несмотря на насмешки над «глубокомысленным» высказыванием, в команде Наиля Магдеева такому большому вниманию только порадовались. «Приятно, что смотрят и замечают нашу работу», — написала пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова. Хотя та же Собчак наверняка указала бы ей, что внимание привлекла далеко не «работа» — ее-то журналистка как раз раскритиковала, обратив внимание, что при попытке найти полную запись, из которой вырезали отрывок с цитатой, «выяснилось, что подчиненные господина Магдеева не считают нужным эти записи публиковать на официальных страницах администрации, хотя это обычная практика для губернаторов и мэров».

О системообразующих биологических общностях

Мы хорошо сознаем глубинное значение деления людей на мужчин и женщин, важность социальных ролей, вытекающих из этого различия. Мы не путаем полы. Мужчины и женщины — это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь — гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет. Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве. Предоставим Западу проводить этот опасный эксперимент на самом себе.

В поздравлении россиянок с Международным женским днем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не смогла не обратиться к насущному вопросу — «отстаиванию женщинами самого своего права быть женщинами, оставаться женщинами». Ее позиция по этой теме бескомпромиссна — гендерной нейтральности в России не место, и ни «предженщин», ни «недоженщин» в ней никогда не примут, хотя «люди с такими аномалиями были, есть и будут всегда». Причин «сомневаться в правильности гендерного выбора», который, к слову, закреплен в Конституции России, нет.

Об «опасностях» Татарстана

Будьте осторожны, коллеги, и внимательны, ведь в Татарстане самая вкусная еда и самые красивые девушки. Ждем вас на KazanForum. Добро пожаловать!

Приглашая послов государств — членов Организации исламского сотрудничества на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет впервые в новом престижном статусе, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина предупредила их об «опасностях», которые таит в себе республика. «Остерегаться» гостям в мае придется самых красивых девушек и самых вкусных угощений. Впрочем, участникам форума вряд ли будет до них — программа готовится насыщенная — обсуждение исламских финансов и партнерского банкинга, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развития экспорта, предпринимательства, инвестиций и так далее.

О замечательном времени для студента



Я в институте подрабатывал — разгружал хлеб в булочной. Почти год. В булочной на Кутузовском проспекте. Мы студентами ходили разгружали хлеб. Рано утром его привозили — в пять-шесть утра — мы приходили работали, затем шли на занятия. И за это работодатель дарил нам потом батон, мы его кушали, еще и сметану разгружали. Это было замечательное время.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свои студенческие годы, пришедшиеся на 1980-е, жил, как и многие: пары в университете и подработка до или после них. Выделять время на разгрузку хлеба ранним утром ему приходилось, несмотря на обучение по достаточно сложной технической специальности — будущий глава ФНС и правительства страны получал диплом инженера-системотехника. К хлебу у него, как оказалось, особое отношение: с детства Михаил Мишустин следует известному завету «От зари и до зари хлеб растет не для объедков. Съесть не можешь — не бери!». Теплое отношение к продукту, без которого не обходится ни один обед в российской семье, ему привили в школе — после того как в начальных классах он не доел хлеб, учительница пол-урока рассказывала о значении хлеба.



Об остром «блюде» в «меню» проблем

Потребность в новых местах в школах и детских садах — одно из самых острых «блюд» в «меню» районных проблем.

Каждый из семи районов Казани уникален по-своему, но проблемы, с которыми они сталкиваются, чаще всего похожи как две капли воды. В их числе — нехватка детских садов и школ, хотя рождаемость в городе и не стремится расти. Одной из самых острых назвал эту проблему глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Ситуация настолько сложная, что строящиеся сейчас школы не смогут закрыть все потребности района. Так, например, лицей №182 «работает на пределе своих возможностей, с двукратным превышением численности учеников».

О кайфе быть обычным человеком



Наконец-то почувствовал себя частным человеком. Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным. Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные.

Алексей Улюкаев — бывший министр экономики России, осужденный за преступление (взятку в размере $2 млн) и освободившийся прошлой весной, на днях признался журналистам, что жизнь обычного человека доставляет ему нереальное удовольствие. Экс-глава Минэкономразвития страны, которому скоро исполнится 67 лет, за десятилетия публичной деятельности устал от пристального внимания. Вышедший по УДО в мае прошлого года из колонии, он старается жить как примерный семьянин — заботится о престарелых и проводит время с детьми.



О методике разделения людей на своих и чужих

Я горжусь тем, что я «ватник», потому что фуфайка или телогрейка — это было то, что согревало наших бабушек, женщин, наших ребят, которые в тылу ковали победу... Это такой же символ, как Т-34. Они нас называют «ватниками» с точки зрения того, что мы ментально вроде бы ниже их, но на самом деле мы не раз доказывали, кто кого выше, кто кого ниже. Мы никогда не ставили задачи перед собой определять, кто там «ватник», кто там «сепар». Это методика разделения людей на своих и чужих.

Врио губернатора нового региона России — Запорожской области — Евгений Балицкий патриотично заявил, что его вовсе не оскорбляет слово «ватник». Он даже гордится, что относится к таковым. «Ватниками» оппозиционно настроенные россияне называют приверженцев действующей власти, и их же они считают «недалекими», а себя, соответственно, умнее. По мнению Евгения Балицкого, это равносильно делению на своих и чужих.

О библейском потопе

Такое понятие, как потоп, не относится к компетенции Гидрометцентра. Это что-то библейское. В любом случае весенние процессы, которые начнутся в марте, они предполагают собой снеготаянье и низкие места в городе.

Потопов жителям Казани в Гидрометцентре Татарстана не прогнозируют, поскольку это явление относится к компетенции, так скажем, сил небесных. А вот весеннего половодья этой весной не избежать. Как рассказал «Реальному времени» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, «низкие места все равно будут затапливаться», но сюрпризом это стать не должно, поскольку такие территории затапливает ежегодно с наступлением тепла после долгой и снежной зимы.



Об интернете для священников

Для священника интернет — это не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях, не место, где он производит впечатление, не место, где он собирает лайки. <...> Лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии. Это, конечно, грех для того, кто так поступает <...>, но, с другой стороны, это, по крайней мере, честно.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился со священниками-блогерами и призвал их прекратить активно вести соцсети. Хотя сам он ими пользуется — его страницы во «ВКонтакте» регулярно обновляются постами с картинками, в том числе и с фотографиями самого владыки. Он выступил исключительно против «неумелого присутствия», искажающего образ священника. Однако если служители церкви используют соцсети во благо, чтобы посодействовать спасению людей, это патриархом одобряется.



О реальной жизни во время СВО

Иногда даже можно мужьям сказать, что планируете сделать ремонт, построить дом, купить машину. Все это настолько стимулирует, подстегивает. Даже будучи в плену, я говорил: «Покупайте, девушки, платья, встречайте своих мужей. В каком платье будете встречать мужа? Это же очень важный момент. Вы же не будете в халате встречать». Ну то есть нужно думать о реальной жизни, а все остальное — это на войне* как на войне.

Специальная военная операция, объявленная президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, уже больше года как реальность, в которой живут граждане нашей страны. И наверное, многих, особенно родственников военнослужащих, в атмосфере тревоги и волнения за своих близких на плаву держит обычная рутина. Как оказалось, мысли о делах житейских помогают и тем, кто участвует в достижении целей СВО. Так, военный врач, уроженец Мензелинска Фанис Марданов, побывавший в украинском плену, признался, что не падать духом ему помогали мысли о семье и привычной жизни, которой живет каждый. Из его рассказа понятно, что в сложные моменты бойцам порой важно знать, что где-то дома жизнь идет своим чередом.

*Специальная военная операция на Украине не является «нападением, вторжением либо объявлением войны».



