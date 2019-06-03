В Казани появится «Маленький Токио» за 1,44 миллиарда

В Советском районе столицы построят японский коттеджный поселок на 23,5 га

Фото: Олег Тихонов

Сегодня компания «Ида Санге Рус» и Агентство инвестиционного развития Татарстана подпишут соглашение о намерениях по реализации проекта строительства малоэтажного жилого комплекса в Казани. Японский девелопер вышел на рынок загородной недвижимости столицы республики два года назад, построив два демонстрационных каркасных дома в Салмачах. В рамках своего нового проекта застройщик уже в этом году начнет возводить 180 каркасных домов в Советском районе города. По словам опрошенных «Реальным временем» экспертов, успех зависит от адекватной цены за дом под ключ и веры казанцев, что японские каркасники выдержат наши морозы.

Японские дома для русской зимы

Жилой комплекс «Маленький Токио» на 180 малоэтажных домов начнут строить в Казани в этом году. Общая территория 23,5 га, из них 2,5 га пойдет на озеленение и общественные зоны. Сейчас в Советском районе готовят земли с инженерными сетями, заявили в пресс-службе АИР РТ, но не назвали точное местонахождение участка.

Земельный участок, строительство инженерных сетей и строительство первой очереди домов, целиком готовых к продаже, по информации АИР, обойдется «Ида Санге Рус» в 450 млн рублей. Полностью проект оценивается в 1,44 млрд рублей. Компания является дочерней структурой холдинга IIDA GROUP HOLDINGS, занимающего 30% рынка малоэтажного строительства в Японии. На территории поселка будут детский сад и школа.

Трехлетняя проба

Пробовать японскую технологию JWT (фахверковая технология с использованием стоечно-балочной конструкции из клееного бруса, усиленная стеновыми панелями) на территории республики японцы начали еще в 2016 году, когда в поселке Новые Салмачи был построен первый демонстрационный дом. 1 июня 2018 года начались официальные продажи домов, уточняют в Агентстве.

По информации, которую компания распространяла ранее, технология адаптирована к российским условиям. Стоимость жилья — от 42 тыс. рублей за кв. м. Заявленный срок эксплуатации — 90 лет.

— Татарстан, как и Япония, — это знак качества. Надежная фахверковая технология строительства, высокая энергоэффективность и долговечность, сертифицированные материалы и высокие стандарты качества, многообразие эргономичных планировок, продуманных до мелочей, — преимущества компании, которые мы оценили в ходе экспертизы проекта. У нас хорошие отношения с Японией, много совместных проектов, включая инвестиционные. Среди действующих японских партнеров Татарстана Yokogawa, Sojitz, IIDA Group, Soramitsu. Мы стремимся расширять сотрудничество и очень рады, что «Маленький Токио» будет расти именно в Татарстане, — прокомментировала проект глава АИР РТ Талия Минуллина.

«У них будет свой покупатель»

В ноябре 2017 года президент «ИИДА Санге» Масаси Канэи рассказывал в интервью «Реальному времени» о планах в первые два года на татарстанском рынке возводить «от 5 до 10 домов в месяц, или 100 домов в год. На третий год планируем сдать 1000 коттеджей, а потом, пока я жив, буду стремиться к объемам 10 тысяч домов в год в Татарстане». Непонятно, пошутил тогда господин Канэи или говорил всерьез, однако с тех пор это первый крупный проект компании на казанском рынке загородной недвижимости. Глава «ИИДА Санге» пояснял, что выбрал республику из-за географических преимуществ: «Казань в средней полосе России, где проживает половина населения страны — это потенциально большой рынок сбыта. Кроме того, я уверен, скоро и ваши люди будут отдавать предпочтение индивидуальным домам».



Однако пока, по словом экспертов, опрошенных «Реальным временем», люди не верят в каркасные дома как в идею круглогодичного и долговечного жилья; в противовес балкам и обшивке кирпич — более понятный материал с гарантированной защитой от погодных условий.

Однако японцы уверяют, что их каркасники не чета российским, и опасения покупателей напрасны. «Когда я вижу, как в России строят обычные каркасные дома: брус укладывают как придется, используют самые легкие соединения, мне кажется, это непрофессиональная работа, например, когда потребитель строит себе жилье сам», — отмечал Канэи и приводил в качестве положительного примера разве что опыт питерцев, которые стали делать более качественные каркасные дома, «но это сказывается влияние финских технологий».

— Если стоимость дома с участком будет в пределах 5—6 млн рублей, то тогда этот проект будет очень востребован — это альтернатива трехкомнатной квартире, — говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

По ее словам, при этой ценовой категории каркасные дома никого не отпугнут — у них будет свой покупатель, особенно учитывая чистовую отделку.

— Единственное, что будет сдерживать, — это, скорее всего, то, что дома там будут продавать до того, как построят садик или школу. Поэтому тем, кто купил, остается надеяться, что это будет реализовано, — отмечает эксперт.

Впрочем, в Советском районе для тех, у кого есть автомобиль, выбор школы больше будет зависеть не от места жительства, а от качества образования. «Садик — да, хочется в шаговой доступности, но нужно понимать, что этот садик будет коммерческий, то есть туда будут ходить за сумму от 18 до 30 тыс. руб. в месяц», — собеседница напоминает, что, если это будет муниципальный детский сад, покупателям домов не стоит ждать привилегий, так как это будет садик района.

По словам Гизатовой, при этой ценовой категории каркасные дома никого не отпугнут — у них будет свой покупатель, особенно учитывая чистовую отделку. Фото Олега Тихонова

«Публика не готова покупать каркасные дома»

Гизатова предполагает, что поселок может располагаться поблизости от Царицыно. Гендиректор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов делает ставку на Салмачи: «Только там, наверное, такие большие земельные участки есть. Локация неплохая, место интересное и востребованное в эконом и эконом-плюс-сегменте — как раз такие дома, я так понимаю, они и будут строить». Впрочем, в АИР утверждают, что участок именно в Советском районе столицы, а Салмачи относятся к Приволжскому.

В любом случае на такой большой территории придется позаботиться об инфраструктуре, отмечает Хабибрахманов. Однако у риелтора есть сомнения, что продукт японцев будет пользоваться высоким спросом. Даже учитывая, что жилье будет продаваться с отделкой, «публика не готова покупать каркасные дома», говорит собеседник: «В целом, так как цена за квадратный метр невысокая, клиент, конечно, найдется. При соблюдении технологий дома будут теплыми. Но кирпичный дом — это кирпичный дом. У каркасного совершенно другая история, стоимость, и сложности при вторичной продаже будут возникать. Несмотря на большой срок эксплуатации, люди не привыкли покупать такие дома.

По словам эксперта, такие коттеджи строятся в Куюках, продажи идут, хотя и не очень активно, но перспективы (для компании) есть: «У людей больше денег не становится, наоборот, все дороже становится, и ипотека тоже. Я думаю, спрос все же будет расти».