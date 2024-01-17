Телезвезда Елена Ищеева просит Талию Минуллину изгнать бывших топов компании ее мужа из Татарстана

Собственники калужского завода по выпуску теплоизоляции из пеностекла «АйСиЭм Гласс Калуга» выступили резко против создания подобного ему проекта в Алабуге

Экс-ведущая «Первого канала» Елена Ищеева и супруга владельца крупнейшего в стране завода по производству теплоизоляции из пеностекла «АйСиЭм Гласс Калуга» (ICM Glass) борется против уволенного с предприятия гендиректора Максима Никулина, решившего создать в Татарстане подобное производство. «Реализация (данного) инвестпроекта в принципе невозможна без использования ноу-хау, защищенных патентами, зарегистрированных на имя «Ай СиЭм Гласс Калуга», — говорится в ее письме главе Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной. Пока АИР изучает инвестиционное предложение экс-топ-менеджера ICM Glass, Никулин успел зарегистрировать в Казани собственное предприятие «Инностек Волга».

Владельцы ICM Glass обнаружили измену с Татарстаном

Инвестиционный скандал в стиле телесериала «Санта-Барбара» разворачивается вокруг возможного строительства в Татарстане еще одного завода по выпуску теплоизоляционных материалов из вспененного стекла. Как и в популярном американском «мыле», где героев-миллиардеров разоблачают в неверности и предательстве своего клана, новые владельцы бывшего завода «Роснано» пытаются уличить наемного топ-менеджера в «двойной» игре.



Экс-ведущая Первого канала Елена Ищеева и ее супруг Филипп Ильин-Адаев после выкупа калужского завода ICM Glass обнаружили, что нанятый гендиректор Максим Никулин вел за их спиной переговоры об открытии подобных производств в других регионах, рассказала «Реальному времени» бывшая тележурналистка. И одним из них оказался Татарстан. Принадлежащая Максиму Никулину подмосковная компания «Апрель» готова выступить инвестором создания здесь завода теплоизоляционных материалов из вспененного стекла, который может стать копией калужского завода ICM Glass, полагает она. Проектные мощности будущего завода ей неизвестны. Но, судя по всему, появление любого конкурента в этой нише не обрадовало бенефициаров единственного в стране предприятия пеностекла.

Собственники «Ай СиЭм Гласс Калуга» посчитали необходимым уведомить главу Агентства инвестиционного развития Талию Минуллину о возможных рисках в случае поддержки данного проекта и направили ей официальное письмо (копия имеется в распоряжении «Реального времени»). К тому моменту владельцы «Ай СиЭм Гласс Калуга» уволили опального гендиректора со своего поста, а также двух его коллег — директора по продажам Алексея Фефелова и финансового директора Веру Рыбалко (ушли с сентября 2023 года).

Ноу-хау не отдадут

В письме к руководству АИР владельцы «Ай СиЭм Гласс Калуга» выразили сдержанное негодование возможной реализацией проекта в республике, считая происходящее нарушением корпоративной этики. «Как нам стало известно из рабочей переписки гендиректора «Ай СиЭм Гласс Калуга» господина Никулина М.Л, весной 2023 году он инициировал и до настоящего времени продвигает инвестиционный проект по созданию производства пеностекла на территории Республики Татарстан, — пишут авторы. О закулисных переговорах им стало известно, потому что переписка велась с корпоративных адресов «Ай СиЭм Гласс Калуга» и поэтому сохранилась в архиве предприятия.

Особенно возмутило то, что будущий проект продвигается без согласования с ними и не имеет отношения к «Ай СиЭм Гласс Калуга». «Инициатором выступает лично господин Никулин, некое ООО «Апрель» и иные структуры, не имеющие отношения к нашему заводу», — отмечают владельцы калужского предприятия в своем письме. По их мнению, действия гендиректора являются «явным, прямым и грубым нарушением действующего законодательства», а обязательства топ-менеджеров «по неучастию в конкурирующем бизнесе закреплены юридически». И в целом нарушена корпоративная этика, уверены владельцы «Ай СиЭм Гласс Калуга».

Впрочем, они усматривают и правовые риски в случае воплощения проекта. «Реализация (данного) инвестпроекта с заявленными характеристиками в принципе невозможна без использования ноу-хау, сведений, составляющих коммерческую тайну и, наконец, защищенными патентами служебных изобретений, зарегистрированных на имя «Ай СиЭм Гласс Калуга», — подчеркивается в письме. В пресс-службе АИР сообщили «Реальному времени», что руководство приняло во внимание изложенные обстоятельства, а заявка Максима Никулина проходит экспертизу в профильных ведомствах республики. Сам проект пока не выносился на утверждение Инвестиционного совета республики, добавили в пресс-службе агентства. Связаться с Максимом Никулиным не удалось, его ответ будет опубликован по получении.

Наследство «Роснано»

ICM Glass (ООО «АйСиЭм Гласс Калуга») — одно из инновационных предприятий, созданных «Роснано» и Фондом инфраструктурных и образовательных программ в 2011 году. Построен в индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе Калужской области. Мощность производства теплоизоляции из пеностекла составляет 200 тыс. кубометров в год. В качестве сырья используется битое стекло, за год предприятие перерабатывает свыше 20 тыс. тонн стеклобоя из ТКО.

До 2022 года 49,9% ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» принадлежало АО «Роснано», остальные 50,1% — кипрской компании Orezancia Investments LTD. В сентябре 2022 года с публичных торгов его выкупили предприниматель Филипп Ильин-Адаев и его супруга Елена Ищеева за 540 млн рублей. 100% долей принадлежит Филиппу Ильину-Адаеву, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2022 года компания выручила 452,9 млн рублей и получила убыток в 137,4 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пока АИР изучает инвестиционное предложение экс-топ-менеджера ICM Glass, Максим Никулин успел зарегистрировать два юридических лица в Казани и в Твери. Их учредителем является подмосковная компания «Апрель». Ее татарстанской «дочкой» стало ООО «Инностек Волга». Правда, финансовая деятельность пока не ведется. По неофициальным данным, «Инностек Волга» может запустить производство мощностью 100 тысяч тонн утеплителя. Добавим, что с этого года республика снизила требования к стоимости инвестпроекта с 350 млн до 15 млн рублей для тех, кто хочет открыть бизнес в муниципальных промпарках. Взамен резидент получит землю без торгов, но не в собственность, а в аренду.



В поисках защиты у Ирека Файзуллина

Легкость в продвижении объясняется просто: он лег на подготовленную взрыхленную почву. Еще в 2017 году «АйСиЭм Гласс», будучи «дочкой» «Роснано», собиралось открыть в Татарстане подобный завод. Тогда объем инвестиций оценивался в 700 млн рублей, а мощность — 200 тысяч тонн. «Это очень интересный проект с точки зрения экологии, — рассказывала глава АИР РТ. — Для нас это важно, так как развитие экологически чистых проектов заложено в стратегии развития республики до 2030 года». Как видно дальше деклараций дело не пошло.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

А теперь частные собственники выступают против масштабирования технологии. Экс-ведущая Первого канала и супруга владельца Елена Ищеева пытается донести свою позицию и до главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, попросив у него личной аудиенции. «Наш материал в Татарстане любят и знают. Ваш знаменитый IT-кластер им. Рамеева, там уложено пеностекло калужского завода. Но проблема в том, что мы хотим наладить прямое взаимодействие, чтобы поставки шли напрямую с завода, а не через дилеров, которые делают специальную наценку. Поэтому я подошла к господину Файзуллину с предложением познакомиться поближе, рассказать о нашем уникальном материале, и чтобы первые лица государства знали, что существует в России», — рассказала она.

По данным «Реального времени», встреча пока не назначена. Участники рынка оценивают долю «АйСиЭм Гласс» на рынке теплоизоляции как мизерную. «Объем потребления теплоизоляции в стройкомплексе России составляет 84 млн тысяч тонн, а у калужского завода — всего 200 тысяч тонн. Вот и считайте», — заявили дилеры.

Выстрелит ли «тяжелая артиллерия»?

Тем временем, собственники ООО «АйСиЭм Гласс» не ограничиваются миролюбивыми уговорами. В конце декабря руководство завода обратилось в правоохранительные органы с заявлениями о проведении проверки деятельности Максима Никулина на посту гендиректора.

«Проверка деятельности бывшего генерального директора ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» Никулина Максима Леонидовича, проведенная новыми акционерами завода (ранее предприятие принадлежало «Роснано»), выявила ряд фактов, которые могут трактоваться как мошенничество и хищение в особо крупных размерах», — сообщила Елена Ищеева.

«Реальное время» направило запрос в прокуратуру Боровского района Калужской области, но ответа пока не поступило.

«Шила в мешке не утаишь, прогресс не остановишь»

«Безусловно, руководитель завода знает много ноу-хау, но как это было защищено? К сожалению, не всегда организации предпринимают достаточные усилия по защите коммерческой тайны, — отмечает руководитель представительства Пепеляев Групп» в Татарстане Айдар Султанов. По его мнению, не достаточно только в трудовом договоре прописать пункт о сохранении конфиденциальной информации — желательно вводить режим коммерческой тайны относительно ноу-хау и предпринимать усилия по защите этой информации. «Сама по себе технология не является объектом интеллектуальной собственности, но она может быть защищена путем патентования отдельных элементов в виде изобретений, — добавил патентный поверенный, директор компании «Артпатент» Григорий Бусарев. — Все, что касается утечек, рассматривается в судебном процессе, но в разрезе отдельных частей».

При этом юридическая защита ноу-хау носит очень кратковременный характер, полагает Айдар Султанов. «В моей практике мы смогли доказать незаконность раскрытия ноу-хау третьим лицам. Но тогда меня поразил довод технических специалистов о том, что шила в мешке не утаишь, прогресс не остановишь. И действительно, юридическая защита носит очень кратковременный характер. Единственный способ развивать технологии, а не стоять на месте, используя ноу хау, которое когда–то было «передовой технологией». Как юрист, безусловно, против злоупотребления использования конфиденциальной информации, но не осуществление действий по защите информации — это добровольное разбазаривание своих интеллектуальных активов, которые нужно ценить не когда их потерял», — заключил он.