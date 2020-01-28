Миллиардер-рыбопромышленник может построить первую гостиницу в Иннополисе

Питерская компания Kravt Invest претендует на строительство гостиницы на 100 номеров в Иннополисе, но окончательное решение власти примут в феврале этого года

Фото: Максим Платонов

Питерская компания Kravt Invest, принадлежащая камчатскому миллиардеру-рыбопромышленнику Игорю Евтушку, рассматривается в качестве наиболее вероятного инвестора строительства гостиничного комплекса в Иннополисе. Как стало известно «Реальному времени», девелоперская компания ведет переговоры с властями республики об условиях финансирования проекта по возведению первого в IT-городе гостиничного комплекса. Для питерской компании он может стать вторым загородным комплексом: сейчас достраивается отель Kravt возле МВЦ «Казань Экспо» и аэропорта «Казань».

Kravt Invest позвали в Иннополис

Питерская девелоперская компания Kravt Invest, взявшаяся год назад за строительство гостиницы премиум-класса возле МВЦ «Казань Экспо», получила новое инвестиционное предложение от татарстанских властей.

Как рассказали «Реальному времени» источники на столичном гостиничном рынке, в начале года компании предложили просчитать бизнес-проект по строительству в Иннополисе современного отеля, который мог вместить гостей особой экономической зоны. Kravt Invest дала принципиальное согласие, выразив готовность построить отель на 100 номеров и не больше, утверждают источники. По их словам, девелопер подготовил эскизный проект строительства. Правда, выдвинул встречные предложения по предоставлению ему налоговых льгот, сопоставимых с объемом резидентов ОЭЗ «Иннополис». Что сдерживает подписание инвестсоглашения, неизвестно.

Источник, близкий к переговорам, подтвердил, что «ни месторасположение гостиницы, ни объем инвестиций, ни параметры бизнес-плана не определены». В Kravt Invest воздержались от комментариев, не став, впрочем, отрицать заинтересованность в реализации проекта застройки. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, то будет немедленно опубликован.

«Ростех» ежегодно в мае проводит на этой площадке международную конференцию по развитию. информационных технологий (ЦИПР). Из года в год его участники вынуждены на шаттлах переезжать из Казани в Иннополис и обратно. Фото Максима Платонова

Встать поперек «Свияжским холмам»?

Необходимость строительства гостиницы не вызывает сомнений ни у татарстанских властей, ни у гостиничных операторов. Спустя 5 лет после открытия IT-города его посещаемость заметно выросла. Однако приезжающим до сих пор приходится останавливаться в гостиницах Казани, после чего добираться до места работы.

Особенно сильно нехватка собственной гостиницы бросается в глаза в дни международных форумов. Как известно, «Ростех» ежегодно в мае проводит на этой площадке международную конференцию по развитию. информационных технологий (ЦИПР). Из года в год его участники вынуждены на шаттлах переезжать из Казани в Иннополис и обратно, что вызывает легкую иронию у гостей. И хотя неподалеку от молодого города находится отель «Свияжские холмы» при горнолыжном курорте «Казань», он не пользуется массовым спросом из-за высокой стоимости номеров при посуточном проживании (от 4 800—5 000 рублей в сутки в номере эконом-класса).

Другим минусом является его удаленность от Иннополиса, говорят отельеры. Таким образом, новый гостиничный объект может отрицательно сказаться на доходности элитного отеля «Свяжские холмы», бенефициаром которого является глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.

Трафик IT-города перешагнул в 100 тысяч: пора ставить гостевой отель

В поддержку проекта будущего инвестора двумя руками за выступает руководство Иннополиса. «Проект, предложенный компанией Kravt Invest, представляется наиболее актуальным и высокотехнологичным, — считает заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. — Развитие города всегда сопровождается качественным улучшением инфраструктуры. В 2019 году Иннополис посетили свыше 100 тысяч человек из разных регионов России и зарубежных стран, — привел он главный аргумент. — В городе проходит большое количество мероприятий, которые интересны специалистам ИТ-отрасли и бизнес-сообществу в целом. И мы видим тенденцию к постоянному росту численности приезжающих гостей, которые хотят поближе познакомиться с деятельностью ОЭЗ «Иннополис» и Университета Иннополис. Кстати, многие молодые люди приезжают в университет для обучения по программам дополнительного образования». По всей видимости, им приходится нести ощутимые расходы при аренде свободных квартир, если они бывают, либо жить в хостеле. Как указано на сайте наукограда, койка в двухместной комнате обходится в 2 тысячи рублей в сутки, а в 12-местном номере — в 700 рублей в сутки.

Учитывая все это, руководство Иннополиса видит потребность в строительстве гостиничного объекта. «Были проведены переговоры с рядом компаний. Проект, предложенный компанией Kravt Invest, представляется наиболее актуальным и высокотехнологичным. Отель станет органичной частью инновационной инфраструктуры Иннополиса. Планируется, что работа над технологической «начинкой» отеля будет проходить совместно с сотрудниками университета и компаний-резидентов особой экономической зоны», — заверил Роман Шайхутдинов.

Впрочем, окончательное решение о том, кто будет инвестором в «Иннополисе» еще не принято, сообщила «Реальному времени» глава АИР Талия Минуллина. По ее мнению, отель лучше всего встраивать в международный бренд: «Нам для любого отеля желательно мировую сетку сажать на управление, чтобы встраиваться в общую систему через бренд. В конце января еще будут переговоры по отелю в Болгарах: мы уже полгода ведем предварительные работы с арабской компанией, чтобы передать в управление этот объект, изучили текущую финансовую документацию, разработали стратегию управления, экономика там хорошая, но решение будет принимать президент Татарстана в ближайшее время. Окупаемость у гостиниц средняя по скорости, особенно неплохо три-четыре звезды, поэтому инвестора найти проще, чем, например, на проекты с окупаемостью более 12—15 лет!» — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. Ожидается, что финальное решение объявят в феврале.

Самолетное крыло Kravt Invest

Отель для «умного города» — это продолжение загородного гостиничного бизнеса под Казанью для Kravt Invest. Как уже рассказывало «Реальное время», она выбрана правительством Татарстана в качестве инвестора строительства полноформатной гостиницы возле международного выставочного комплекса Kazan Expo и прилегающего к нему Международного аэропорта «Казань». В ее строительство компания инвестировала 2 млрд рублей. Ее номерной фонд составил от 250—284 (данные разнятся, — прим. ред.).

Застройщик-инвестор принадлежит камчатскому миллиардеру Игорю Евтушку и его партнерам. Как следует из информации на сайте компании, на ее счету трехзвездочная гостиница на 56 номеров и пятизвездочная на 29 номеров в Санкт-Петербурге. К 2020 году должен открыться новый четырехзвездочный отель на 95 номеров. Таким образом, гостиничный комплекс возле «Казань Экспо» становится самым крупным и масштабным проектом дальневосточного миллиардера. В Казани зарегистрирована дочерняя компания «Таткравтинвест», но у нее практически нулевой баланс.

Строительство отеля выходит на финишную прямую. Сейчас здание поднято на уровень девятого этажа. Она занимает площадь в 4,5 га в непосредственной близости от аэропорта. Как следует из описания, многофункциональный комплекс включает в себя номерной фонд на 284 номера категории четыре звезды, бизнес–центр, торговые площади, рекреацию. Он предназначен как для проведения российских и международных деловых мероприятий, так и для высококлассного отдыха бизнес-тревел сегмента. Здание состоит из восьми надземных этажей и одного подземного этажа. Высота — 32,5 м. Здание гостиницы в плане представляет собой вытянутую преломленную форму с закругленным торцом, образованным пересечением прямых линий северо-восточного фасада с плавными кривыми юго-западного. Доступ в здание предусмотрен с уровня земли и по надземной пешеходной галерее в уровне третьего этажа, которая соединяет терминалы аэропорта 1 и 1А, комплекс МВЦ «Казань Экспо» и железнодорожную станцию «Аэроэкспресс».

Застройщик-инвестор принадлежит камчатскому миллиардеру Игорю Евтушку и его партнерам. Фото zaksobr.kamchatka.ru

Кого перетянет Kravt

Появление нового и большого отеля вблизи аэропорта способно перегреть гостиничный рынок Казани, считают федеральные эксперты. «Гостиница при МВЦ «Казань Экспо» и Международном аэропорте «Казань» (располагаются рядом) имеет право на жизнь, но здесь есть нюансы, — рассуждают в Cushman & Wakefield. — Оба этих объекта находятся близко к городу, где огромный номерной фонд на абсолютно разные вкусы и кошельки. Мне представляется, что отель Kravt — большой по вместимости для этого места. Поэтому может дорого обойтись в строительстве и обслуживании. Если в гостинице больше 200 номеров, то нужно строить полноценные точки питания, большие конференц-площади, и это все стоит серьезных денег. А насколько там сложившийся бизнес — это вопрос». Добавим, что сегодня в Казани работает 260 средств размещения, которые способны принять 20 тысяч гостей. Средняя загрузка — около 60%.

Несмотря на эти опасения, татарстанские отельеры хранят «олимпийское спокойствие».

«Отель на 250—300 номеров — это не такой большой объем номеров для мощностей ВЦ «Казань Экспо». Кроме того, пока выставочный центр — не раскрученная площадка, мероприятия не идут нон-стопом, как например в «Крокус-Экспо» в Москве. Позднее, возможно, гостиница будет заполнена и вложения окупятся. Но это очень долгосрочные инвестиции, — рассуждает президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина. — Меня больше настораживает появление новых гостиниц и рост конкуренции внутри города, а за его пределами — пока в меньшей степени».

«Чем точно беспокоит гостиница возле «Казань Экспо», так это ее близостью к аэропорту. При качественном предложении они смогут переключить на себя в перспективе все авиалинии. Вот это — да! Сегодня пилоты и экипажи авиакомпаний останавливаются в отелях города. При запуске отеля они «перейдут к нему гости», потому что экипажу не нужны экскурсии по Казани. Им главное — хорошо отдохнуть и поесть. Преимущество этого отеля — короткий путь к аэропорту. Это даст пилотам больше времени на отдых. Плюс современный отель с высокими стандартами обслуживания. Это уже не старая советская гостиница при аэропортах. Именно из-за того, что отели возле аэропорта устаревшие, пилоты едут в Казань. Вот этот сегмент они могут легко перехватить. Но тут интересно, какую ценовую политику поведет отель. У авиакомпаний все-таки ограниченный бюджет», — уточняет Гульнара Сафина.

Говоря о гостинице в Иннополисе, она заверила, что ее строительство не окажет существенного влияния на гостиничный рынок Казани: «Для них пока есть два потенциальных трафика гостей, один из них генерирует сам Иннополис, — это командировочные резидентов и участники и гости конференций, второй — посетители горнолыжного комплекса «Казань». Скорее всего, здесь будет отель четыре звезды, но с демократической ценовой политикой, чтобы обеспечивать загрузку. Горнолыжники не испытывают проблем с собственным транспортом, поэтому есть вариант использовать для них эту гостиницу. Конкуренция неизбежно возникнет с отелем «Свяжские холмы». Спортсмены со средним доходом поедут в Иннополис, а состоятельные лыжники — в «Свияжские холмы». Это разнообразит палитру предложений и сделает горнолыжный комплекс «Казань» еще более доступным и посещаемым».