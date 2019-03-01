Форум EDU Russia 2019: к конкурентоспособности через образование
Второй день работы международного образовательного форума открылся пленарной дискуссией с участием заместителя министра просвещения РФ Ирины Потехиной, председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, министра образования РТ Рафиса Бурганова и руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной. В центре внимания заключительного дня мероприятия — маркетинг в образовании, подготовка кадров под запросы бизнеса и образовательная журналистика. Представляем вашему вниманию видеоинтервью со спикерами EDU Russia 2019.
Первый день работы выездной редакции — здесь
комментарии