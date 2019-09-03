Глава АИР Талия Минуллина и министр экономики Фарид Абдулганиев летят во Владивосток

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина и министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев представляют Татарстан на V Восточном экономическом форуме, который открывается завтра во Владивостоке.

«Для позиционирования региона и проведения деловых переговоров организована выставочная экспозиция Татарстана, сообщила пресс-служба АИР. — В рамках деловой программы форума татарстанская делегация встретится с молодыми дипломатами Азиатско-Тихоокеанского региона, примет участие в инвестиционных сессиях, посвященных брендингу территорий, а также в тематических сессиях по развитию женского лидерства, развитию бизнеса и международного делового сотрудничества посредством медиа». Ожидается, что на полях форума пройдет подписание нескольких соглашений, касающихся развития сотрудничества с Татарстаном.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4—6 сентября. Сегодня проходит нулевой день. В нем принимают участие более 30 тысяч участников, наиболее многочисленные делегации представят Япония, Китай, Корея, Вьетнам. Как известно, японскую делегацию на форуме возглавит премьер-министр страны Синдзо Абэ, 5 сентября состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.