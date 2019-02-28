Сегодня открылся форум EDU Russia 2019

Фото: Иванов Василий

Более 4 тысяч человек посетили форум EDU Russia в «Казань Экспо» в первый день его работы. Послушать российских и иностранных специалистов в сфере образования приехали методисты детсадов, учителя и преподаватели высшей школы из Татарстана и других регионов России.

Их цель – перенять опыт у экспертов педагогики и менеджмента образования, узнать о новых системах обучения, поучаствовать в отраслевых мастер-классах и дискуссиях. В числе докладчиков форума были представители Министерства просвещения РФ, ректоры ведущих вузов, директора школ, техникумов и колледжей России и Европы.

Организаторы форума — Министерство образования и науки Республики Татарстан и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан поделили выступления спикеров на несколько секторов. В центре внимания: дошкольная и школьная педагогика, взаимодействие школы и родителей, конкурентоспособность и практическая направленность высшего образования, образовательная журналистика.

Второй день форума EDU Russia откроется пленарной дискуссией с участием заместителя министра просвещения Российской Федерации Ирины Потехиной, председателя Государственного совета РТ Фарида Мухаметшина, министра образования Республики Татарстан Рафиса Бурганова и руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной.





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