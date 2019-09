Промышленный и инвестиционный потенциал Татарстана презентовали в Американской торговой палате

В Американской торговой палате в России вчера министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказали о промышленном и инвестиционном потенциале республики.

Внешнеторговый оборот между РТ и США за первое полугодие 2019 года составил 290,4 млн долларов США. Республика экспортирует в США топливо, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, пластмассы, каучук, удобрения, древесину, электрические машины и оборудование.

В Татарстан импортируются средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, химические продукты, мебель, изделия из черных металлов.

«Татарстан в первую очередь отличает достаточно прагматичный подход в наших внешнеэкономических отношениях. Мы стараемся выстраивать взаимовыгодные отношения, стараемся поддерживать всех наших партнеров и этот курс проводим системно и последовательно на протяжении многих лет», — цитирует Альберта Каримова пресс-служба Минпромторга РТ.

С презентациями также выступили представитель ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев и индивидуальный предприниматель Алим Галимуллин, который рассказал об опыте стартап-проектов в области сельского хозяйства Татарстана.

Об опыте реализации проектов американских компаний в Татарстане рассказал представитель компании «ЗМ Россия» Александр Черепанов.

Напомним, Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной активности российских регионов РФ за август 2019 года.

Справка

Американская торговая палата в России — The American Chamber of Commerce in Russia, AmCham Russia