«Поймай, если сможешь»: неуловимая Минуллина, чак-чак для арабов и масштабная халяль-выставка

Как в столице Татарстана начался KazanSummit 2019

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казани начал свою работу форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

В этом году его участники обсудят, как вести бизнес по шариату в светском государстве, как внедрять национальные стандарты халяль, что требуется от социально ответственного бизнеса, от чего зависит деловой климат в регионах России для стран ОИС. Несмотря на возросшее число участников, в организации саммита, по наблюдениям корреспондента «Реального времени», есть над чем работать. О самой масштабной халяль-выставке, «непойманной» главе АИР РТ и зарубежных кейсах по привлечению инвесторов — в нашем материале.

Азан и самая масштабная халяль-выставка СНГ

В столице Татарстана открылся XI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». Организаторами форума стали правительство республики и Агентство инвестиционного развития РТ (АИР) при поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятия проходят на площадках выставочного центра «Казань Экспо», что рядом с казанским аэропортом, в поселке Большие Кабаны Лаишевского района. В прошлые годы саммит проводился на площадках гостиничного комплекса Korston. Многие участники теперь сетовали на довольно большое расстояние от центра города.

Форум открылся с выставки RussiaHalalExpo, которую организовали Духовное управление мусульман республики, Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ и АИР РТ. По словам секретаря оргкомитета выставки Айрата Касимова, она стала самой масштабной в истории халяль-выставок в России и СНГ. Так, год назад выставка была поскромней и занимала площадь в 1,4 тыс. кв. м. Около сотни экспонентов из восьми стран, 13 регионов России разместились почти на 5 тыс. кв. метров. На территории выставки организован конференц-зал, в котором проходят сессии, посвященные халяль-тематике. Посетителями, по предварительным расчетам, стали более 5 тыс. человек.



В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений.

— Планируется подписать меморандум с Центром метрологии и стандартизации со странами ОИС (SMIIC), — анонсировал Касимов. — Стандарты, которые приняты в странах исламского мира, будут применены и здесь (в Татарстане, — прим. ред.). От нашей республики подписывать будут Российский исламский институт, при котором создан технический комитет «Халяль», и Минсельхоз РТ. Наш президент Рустам Минниханов в последнее время ставит целью продвижение халяль-экспорта.

Из новшеств выставки — большая молельная комната площадью 90 кв. метров. В течение трех дней будет звучать азан — призыв на намаз. Также оборудована зона маркета — площадка для мелких производителей. Здесь также представлена мусульманская одежда, поэтому оборудованы примерочные. Что касается стендов, то организаторы выставки сделали упор на сферу туризма: представлены экспозиции из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ирана, Саудовской Аравии.

— Россия занимает четвертое место по халяльному туризму. В нашей стране проживают около 22 млн мусульман. Мы показываем, что есть «халяльные» регионы — Татарстан и Дагестан. Мы должны показать, что здесь достаточно молельных помещений и пунктов халяльного питания, — подчеркнул Касимов.

Поймай Талию, если сможешь

Одной из первых в программе саммита была заявлена дискуссия «Увлекательные инвестиционные истории: поймай меня, если сможешь», в анонсе к которой главным спикером значилась руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. К удивлению представителей прессы, вместо нее пришла начальник информационно-аналитического отдела Марина Епифанцева.

— Талия Ильгизовна в это время принимает участие во встречах президента с гостями форума, поэтому не может здесь находиться. И я только даю вводные, — начала встречу Епифанцева и через минуту покинула аудиторию. Вернулась она только к завершению конференции. «Действительно, поймай Минуллину, если сможешь», — шутили журналисты.

Остальные спикеры, представляющие ведомства по инвестиционному развитию Удмуртии, Дубая (ОАЭ), Шарджи (ОАЭ) и Малайзии, поделились своими положительными впечатлениями от выставки, кратко рассказали о своих регионах.

— В Дубае был создан торговый центр «Халяль», который в прошлом году посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, — рассказал специалист свободной зоны аэропорта Дубая Абдур-Рахим Гхулам Наби. — Там обсуждаются проблемы и перспективы глобального развития халяль-индустрии. Естественно, в Объединенных Арабских Эмиратах рассматриваются возможности для сотрудничества с Россией, чтобы российская продукция экспортировалась в страны ОИС. Например, вы можете экспортировать ваш прекрасный чак-чак и другие товары, которые, безусловно, найдут своего потребителя за пределами Российской Федерации.

В свою очередь, заместитель главного исполнительного директора Организации инвестиционного развития Малайзии Архам Абдуль Рахман сообщил о требованиях, которые руководство страны выдвигает для привлечения инвесторов. Во-первых, все сделки должны быть максимально прозрачными. Государство обеспечивает политическую стабильность.

— Во многих странах инвесторы сталкиваются с такой проблемой. Высшие руководители государств декларируют одно, уговаривают представителей бизнеса прийти в их города. Когда те соглашаются, тогда на региональном уровне местные власти ставят препятствия. Мы же подобных вещей не допускаем, — отметил малайзийский чиновник.

Во-вторых, власти Куала-Лумпура отдают приоритет долгосрочным проектам — на 10—15 лет. В-третьих, мы стараемся реагировать на запросы инвесторов максимально оперативно и не тянуть с ответами по несколько дней.

Несмотря на то, что саммит уже скоро завершит первый день работы, по программе еще возникают вопросы...

«От перспектив к практической реализации»

Международный экономический саммит в Казани продлится еще два дня — 25 и 26 апреля. В его рамках запланированы панельные дискуссии, пресс-конференции и деловые встречи. Гости поделятся своим видением перспектив экономического сотрудничества России со странами исламского мира. Основное мероприятие — пленарное заседание «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации» — пройдет завтра. Ожидается, что в его работе примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Несмотря на то, что саммит уже скоро завершит первый день работы, по программе еще возникают вопросы. На сайте форума были размещены две программы саммита, которые заметно отличались друг от друга. Дозвониться до организаторов по телефонам, чтобы прояснить ряд вопросов, было довольно проблематично. На городском номере, указанном на сайте саммита, включается автоответчик АИР РТ, а мобильный горячей линии вовсе отключен.

На «Казань Экспо» работали волонтеры в футболках с символикой саммита. Когда гости форума задавали им вопросы, в частности по программе, девушки и парни терялись с ответами. В «сценарном плане» пресс-центра, который раздавали журналистам, почему-то фигурировали IX (девятый, а не одиннадцатый) саммит и год его проведения — 2018-й.



