«Кто бы мог представить, что звездами станут блогеры»

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина о рынке труда на форуме EDU Russia

Фото: Дмитрий Резнов

«Работодатели главным качеством сотрудника называют адаптивность, умение быстро учиться. Прошли времена, когда мы один раз получали образование и всю жизнь работали на одном месте», — заявила на форуме EDU Russia заместитель министра просвещения России Ирина Потехина. И, правда, судя по темам, обсуждаемым два дня на площадке «Казань Экспо», в образовании происходят глобальные изменения. Они касаются, как детских садов, колледжей, так и вузов. Информационную безопасность в школах, изменения на рынке труда, подготовку учителей, разногласия с ЕГЭ и другие острые вопросы в течение двух дней обсуждали на форуме EDU Russia. Подробности в материале «Реального времени».

Развитие профобразования связывают с центрами опережающей подготовки

В первый день площадку форума EDU Russia в «Казань Экспо» посетило более 4 тысяч человек. Послушать российских и иностранных специалистов в сфере образования приехали учителя не только из Татарстана, но и со всей России. В перерывах между секциями они обменивались между собой опытом, делились переживаниями по поводу ситуации в образовании. Организаторы форума — Министерство образования и науки Республики Татарстан и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан поделили выступления спикеров на несколько секторов.

В зале, где обсуждали профессиональное образование, собрались директора техникумов и колледжей. Алексей Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования Московского политехнического университета, отметил, что профобразование стало важным элементом национального проекта «Образование». В нем под этот раздел создан федеральный проект «Молодые профессионалы».

— Ключевые индикаторы развития профтехобразования связаны с центрами опережающей подготовки, они должны появится во всех субъектах РФ. Также важно развернуть сеть из пяти тысяч мастерских, внедрить в колледжах демонстрационный экзамен, наставничество, обновить перечень специальностей, — перечислил Алексей Овчинников.

Андрей Поминов отметил, что Казань к реализации нацпроекта «Образование» уже готова



Изменения в СПО требуют финансовых вложений, переподготовки преподавательского состава, другого уровня взаимодействия с работодателями. К тому же сейчас СПО ориентировано на международные стандарты, такую планку задало движение «Ворлдскиллс».

Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов отметил, что Казань к реализации нацпроекта «Образование» уже готова.

— Я посмотрел идеологию центров опережающей подготовки и ту, что мы закладывали при создании ресурсных центров — в основе примерно одна и та же идеология. У нас создан 31 ресурсный центр, в этом году откроется еще шесть. Если проанализировать историю успеха, то наибольших побед достигаем там, где выстроена система взаимодействия с работодателями. У нас хорошая история с КАМАЗом, с авиастроительными и нефтехимическими предприятиями. Где работодатель заинтересован, подставляет плечо, там все получается. Акцент должен быть на короткие программы, на профподготовку в центрах опережающего развития. Это отвечает запросам рынка труда, работодателей и работников, — сказал Андрей Поминов.

«У нас появляется гигантский рынок труда для взрослых людей»

Между тем прогнозировать, какие специальности будут популярны через 5—10 лет, невозможно. Сейчас рынок труда находится в условиях неопределенности.

— Мы не знаем, что будет завтра. Технологии меняют рынок труда с такой скоростью, что никакие прогнозы не оправдываются. Как в таких условиях подготовить детей, чтобы завтра, когда получат образование, они вышли на рынок труда и не пропали? К СПО это имеет непосредственное отношение, потому что оно к рынку труда ближе, чем школа и вузы. Мы видим, как изменяется востребованность талантов. Кто бы мог представить пять лет назад, что звездами, зарабатывающими миллионы, станут блогеры? Кто мог подумать, что стартапы в интернете будут миллионерами? Еще 10 лет назад эти люди были бы маргиналами, не встроенными в наши ряды, а сегодня они звезды, — отметила на форуме Ирина Потехина, заместитель министра просвещения РФ.

Она предположила, что через 10 лет самой востребованной профессией может стать сделка, поскольку после 2025 года на планете будет больше миллиарда людей старше 60 лет. В любом случае сейчас работодатели и сотрудники рынка труда от соискателей ждут навыков адаптивности, способности быстро получать новые квалификации.

— Прошли те времена, когда мы один раз в жизни получали образование и всю жизнь работали на одном месте. Может быть, останутся заповедники, где будут профессии, на которые можно будет жить несколько десятилетий, но сейчас такого практически не встречается. Вы и по себе знаете, не учишься — отстал. У нас появляется гигантский рынок труда для взрослых людей. Скоро мы увидим, что они финансово заинтересованы в системе образования и готовы платить деньги за новую квалификацию, — сказала Ирина Потехина.

Наиболее острой темой первого дня стал вопрос безопасности образования. Спикеры обсудили, как обучение в школе сделать безопасным



Учитель должен стать тренером

Наиболее острой темой первого дня стал вопрос безопасности образования. Спикеры обсудили, как обучение в школе сделать безопасным, а также обратили внимание на эмоциональную холодность многих детей, что является одним из признаков шизофрении.

Доктор философии, основатель и директор Исследовательского института Гарвардского университета (США) Гил Ноам рассказал, что изучает эмоциональный стресс среди молодых людей, учит их не только психологической безопасности, но и физической. Он также отметил, что в течение двух-трех десятилетий в Германии и США треть существующих сейчас профессий заменит искусственный интеллект. Работа врачей, адвокатов, учителей будет радикально изменена. И сейчас школы к этому не готовы.

— Школьники сосредоточены на заучивании фактов и запоминании. Это не то, что нужно будущему поколению. Информация есть в интернете. Школьники должны быть гибкими, так как им придется часто менять работу. Следующее поколение должно научиться решать проблемы, работать в команде. Профессия учителя подвергается изменениям. У них новая роль: быть тренерами, поддерживать учеников через игры, передачу информации, — заявил Гил Ноам.

Ученый отметил, что преподаватели должны поддерживать учеников с проблемами в семье, отметив, что это может помочь им пережить горе и оградить от психологических заболеваний. Он привел данные исследования ЮНИСЕФ, в котором говорится, что в США 50% детей не имеют психологических проблем, 35% школьников — с первыми признаками психологических заболеваний, а у 15% детей они уже диагностированы. Он предположил, что в России ситуация примерно такая же.

«Поколение, обработанное «китами», не имеет страха перед суицидом»

Спикеры также увидели угрозу психологическому здоровью школьников со стороны интернета. Эльвира Наумова, директор казанской школы №179, отметила, что в Татарстане выстроена система фильтрации контента и внутри школы ребенок не может зайти на запрещенные сайты. Школа провела анонимное анкетирование и выяснила, что 60% учащихся 1—4-го классов активно пользуются гаджетами, а к 16 годам практически 90% детей имеют опыт общения в соцсетях. Правда, учителей порадовало то, что первым в списке интересов школьников значится сайт ГДЗ (готовые домашние задания, — прим. ред.).

Эльвира Наумова, директор казанской школы №179, отметила, что в Татарстане выстроена система фильтрации контента и внутри школы ребенок не может зайти на запрещенные сайты. Фото kzngo.ru



По словам Эльвиры Наумовой, в 12 лет дети становятся активными пользователями интернета. В этом возрасте родители перестают контролировать ребенка, считают, что он взрослый. Однако там, в интернете, он может подвергаться кибербуллингу. С возрастом, на который приходится пик вовлеченности ребенка в интернет, не согласен Юрий Афанасьев, врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера №1.

— Мы восемь лет занимаемся информационной безопасностью с медицинской точки зрения. Коллега сказала, что пик вовлеченности в интернет приходится на 11—12 лет, но, к сожалению, это не так. Активными пользователями интернета дети становятся с 7—8 лет. Если на выходе из детсада 5—6% детей имеют свои аккаунты в соцсетях, то к концу первого класса уже 90% школьников зарегистрированы в соцсетях. Наша задача — разобраться, что происходит за короткий период, когда начинается массовая регистрация в соцсетях, — рассказал Юрий Афанасьев.

Он также отметил низкую медиаграмотность родителей, которые сами того не зная, на своих страницах в соцсетях распространяют суицидальный контент, информацию о психоактивных веществах.

— Еще один момент — отсутствие специалистов, которые занимаются информационной безопасностью. В Роскомнадзоре работает 170 специалистов на всю страну. Поэтому получается, что профилактикой суицидального направления занимаются все, кому не лень, кроме врачей и узких специалистов-суицидологов. И в результате профилактика легко и быстро превращается в пропаганду, — заметил эксперт.

Чтобы оградить детей от посещения суицидальных групп, он предложил объяснять ребенку, что пользоваться интернетом он может только на условиях родителя.

— Меня часто спрашивают об суицидальных группах, для чего они были сделаны. Сколько детей погибли от «синих китов»? Единицы. Довести ребенка дистанционно до самоубийства тяжело. Это было сделано для того, чтобы снять табу. Основные посетители этих групп — дети 9—11 лет. Сейчас они играют в суицид. Это табу снято. Поколение, обработанное «китами», не имеет страха перед суицидом, а значит находится в группе риска, — рассказал Юрий Афанасьев.

Фарид Мухаметшин затронул тему ЕГЭ. Он отметил, что в целом это хорошее дело, однако в преподавательском коллективе появилась разобщенность



ЕГЭ внес разобщенность в учительскую среду

Второй день работы международного образовательного форума открылся пленарной дискуссией с участием заместителя министра просвещения РФ Ирины Потехиной, председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, министра образования РТ Рафиса Бурганова и руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной. Основное внимание на секциях было уделено маркетингу в образовании, подготовке кадров под запросы бизнеса и образовательной журналистике.

В ходе пленарной дискуссии Фарид Мухаметшин затронул тему ЕГЭ. Он отметил, что в целом это хорошее дело, однако в преподавательском коллективе появилась разобщенность.

— Я не знаю, почувствовали вы или нет… Мы часто проводим открытые уроки, и я почувствовал, что через определение экзаменов ЕГЭ у нас появилась разобщенность в педагогических коллективах. К предметам, по которым сдают ЕГЭ, — математика, русский язык, приковано внимание, а к биологии, астрономии, физкультуре, труду внимание ослаблено. И школьник быстро сориентировался: учит предметы, по которым сдает ЕГЭ, а остальное согласен и на «тройку» сдать, — сказал Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что у учителей появилась ревность к коллегам, которые готовят к ЕГЭ. К ним обращаются за репетиторством, у них больше доход. Из-за этого создается напряжение в коллективе. Фарид Мухаметшин предложил подумать над тем, как решить этот вопрос.

Частные инвестиции образование в России пока занимают не первую строчку

О частных инвестициях в образование рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Она отметила, что в общей структуре инвестиций в России частных инвестиций образование пока занимает далеко не первую строчку, поскольку это длинные инвестиции, которые нельзя окупить за 2—3 года.

— К тому же это связано с нашими законодательными недочетами: закон о ГЧП не предполагает пока частных инвестиций в образование. Я уверена, что новый нацпроект «Образование» обязательно стимулирует к совершенствованию законодательство в области частных инвестиций, — сказала Талия Минуллина.

Талия Минуллина привела в пример проект научно-технологического, интерактивного комплекса «Кванториум», где дети будут изучать законы физики, химии



Сфера образования открывает для инвесторов возможности в диджитализации, строительстве частных школ, детсадов, университетов, музейных комплексов. Талия Минуллина привела в пример проект научно-технологического, интерактивного комплекса «Кванториум», где дети будут изучать законы физики, химии. Этот проект невозможно реализовать только за счет бюджета. Сейчас готовится предложение для частных инвесторов для участия в таких проектах.

Она предложила обратить внимание на реализацию частных школ за границей. Например, в Индии частные школы обязаны предоставить 25% мест малообеспеченным ученикам, а в Пакистане открываются семейные частные школы. Впрочем, в Казани такой пример тоже есть.

— Одна из мамочек, у которой родился ребенок-аутист, собрала 12 таких же мам и сделала школу для детей-аутистов на частные средства. Сейчас у нее очередь из других регионов, чтобы учиться в школе. Этот форум — также одна из немногих площадок в Татарстане, которую мы создали за счет спонсоров и не потратили ни рубля бюджетных средств, что говорит о том, что тема образования горячая и нужная, — заявила Талия Минуллина.

Отметим, что в рамках форума состоялось более 50 мероприятий по 13 направлениям. На мероприятии выступили 146 экспертов, приняли участие пять стран — Россия, Финляндия, США, Голландия, Италия.