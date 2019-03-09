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Эксперты составили топ кроссоверов для подарка женщине

21:27, 09.03.2019
Эксперты составили топ кроссоверов для подарка женщине
Фото: flickr.com

Эксперты назвали лучшие кроссоверы для подарка женщине. Первое место в рейтинге занял Range Rover Evoque.

В разработке автомобиля принимала участие Виктория Бэкхем, напоминает портал 110km.ru. Он подходит как по дизайну, так и по оснащению.

В тройку лидеров также вошли Nissan Qashqai и Toyota RAV4.

Далее в списке лучших кроссоверов для девушек и женщин расположились: BMW X3 M, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson.

«Времена, когда женщины фанатели от «маленьких красных машинок», прошли. Теперь эмансипированные дамы с легкостью способны управлять и рамным внедорожником, и спорткаром. Но все же самым лучшим и практичным вариантом остаются кроссоверы», — отмечает издание.

Напомним, что на днях глава АИР РТ Талия Минуллина рассказала о подарившем ей автомобиль мужчине. Чиновница получила Porsche и попала в трудную ситуацию, поскольку не имеет права принимать дорогие подарки.

БизнесРозничная торговля
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