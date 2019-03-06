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Промышленность

Немецкие инвестиции в Россию за год выросли на 26%

16:09, 06.03.2019
Немецкие инвестиции в Россию за год выросли на 26%
Фото: pixabay.com

Объем прямых инвестиций компаний ФРГ в экономику России в 2018 году увеличился на четверть (26%) по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Интерфакс».

Объем вложений превысил 2 млрд евро. Об этом заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Напомним, ранее сообщалось, что в республике Татарстан намерены активнее развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом Германии. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Для этого в Мюнхене Татарстан организовал экономический форум «Бавария — Татарстан», на который были приглашены представители немецких компаний.

ПромышленностьЭкономикаИнвестицииОбществоВластьИнфраструктура
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