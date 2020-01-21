Талия Минуллина: «Спад инвестиционной активности в мире не затронул Татарстан»

Драйвером роста в республике станет ОЭЗ «Алабуга», где готовят нефтехим-проект на 20 млрд рублей

Три года подряд инвестиции в мировой экономике падают на 10—20%, однако «черная полоса» пока обходит стороной инвестиционное поле Татарстана, заявила накануне глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на отчетной коллегии. «Урожай» инвестиционных проектов для республики оказался на общем фоне обнадеживающим: 69 новых резидентов вошли в ТОСЭР и ОЭЗ, а общий объем инвестиций составил 19 млрд рублей. Что отталкивает инвесторов, о чем просила Талия Минуллина и как ее курганские коллеги хитростью «уговорили» председателя Совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова дать им газ, воду, а потом и деньги — в репортаже «Реального времени».

Без президента

По случайному совпадению или нет, но отчетное выступление главы АИР Талии Минуллиной началось по времени практически одновременно с церемонией открытия Всемирного экономического форума в Давосе. Среди тех, кто в этом году принимает участие в швейцарском инвестиционном форуме, и президент Рустам Минниханов. Как известно, крупные бизнесмены-миллиардеры и российские банкиры стараются не пропускать эту представительную площадку, чтобы закрепить деловые контакты с западными бизнес-партнерами, заключить контракты или просто по-дружески пообщаться. Оттуда практически никто не уезжает с «пустым портфелем» — без договоренностей.

О том, что президент Татарстана сейчас в Давосе, Талия Минуллина сообщила в первые минуты коллегии. Пока без подробностей о программе татарстанского лидера. Подчеркивая важность форума, глава АИР лишь сообщила, что в этом году он собрал 119 миллиардеров из 36 стран мира с общим состоянием приблизительно $500 млрд. По ее словам, одной из основных тем обсуждений на мировой площадке станут вопросы экологического развития. «Именно тема экологии звучит в каждой инвестиционной дискуссии», — добавила она. Президент второй раз подряд пропускает подведение итогов в АИР, вместо него на встрече был премьер Алексей Песошин. Кстати, в заключение коллегии Минуллина призналась, что «в разном настроении заходит в кабинет премьер-министра», но всегда находит взаимопонимание и поддержку.

Отчетная коллегия АИР собрала российских политиков, депутатов и зарубежных миллиардеров

«Давос» по-татарстански

Отчетная коллегия АИР собрала российских политиков, депутатов и зарубежных миллиардеров. Приехал депутат Госдумы Айрат Фаррахов, лоббирующий поправки в федеральный закон о защите инвестиций, эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Андре Гольдштейн, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Invest in Sharjah (ОАЭ) и член управляющего комитета Всемирной ассоциации инвестиционных агентств WAIPA господин Мохаммед Альмушаррах. В специальных белых креслах в переднем ряду расположились представители инвесторов. Так, позднее выступил гендиректор турецкой компании «Полистройкапитал», входящей в ГК «Полимекс», Онмуш Хикмет Умут и гендиректор АО «Карбофарм» Сергей Мякочин (проект строительства завода по выпуску смол — связующих элементов для строительных материалов стоимостью 1,3 млрд рублей был одобрен в конце декабря ОЭЗ «Алабуга», — прим. ред.).

Глава АИР начала с описания инвестиционного рынка в целом: «Три года подряд мировые инвестиции падают, — отметила она. — По оценкам экспертов Kearney, спад составляет от 10 до 20%», — подчеркнула она «глубину» падения, давая понять, что одним махом пессимистические настроения инвесторов не переломить. Ухудшает положение то, что Россия в мировом рейтинге привлекательности занимает 22-е место, уступая США, Китаю и Сингапуру. Активнее всех инвестируют Япония, Китай, Франция, Бангкок и Германия. Глава АИР пояснила их интерес тем, что крупных зарубежных инвесторов привлекают технологические и инновационные возможности. «Больше всего инвестиций в мире привлекает фармацевтика, производство химической продукции, электроника, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность», — назвала она популярные тренды прямых иностранных инвестиций, прибавив к ним «зеленую» и циркулярную экономику.

Как в инвестиционные «лунки» закатилось 19 млрд рублей

Как бы ни ослабевали инвестиционные потоки в мировой экономике, но активность резидентов на татарстанском рынке впечатляет. 69 новых резидентов вошли в ТОСЭР и ОЭЗ, сообщила Талия Минуллина. Конкретные результаты каждой ТОСЭР можно было увидеть на стендах, установленных перед началом коллегии в фойе «Корстона».

Интересно, что больше всех в этом году привлекла инвестиций родоначальница налоговых зон в республике ОЭЗ «Алабуга» — 16,4 млрд рублей. Однако по количеству будущих рабочих мест в лидеры выбилась ТОСЭР Зеленодольска. При объеме подписанных соглашений на 7,6 млрд рублей здесь будет открыто рекордное количество рабочих мест — 6,4 тысячи. Для сравнения, ОЭЗ «Алабуга» объявит о 682 вакансиях. Достаточно много, но вдвое меньше, чем в Заволжье, планируется открыть рабочих мест в ОЭЗ «Иннополис». При задекларированных инвестициях в 12,6 млрд рублей «умный город» собирается выставить на рынок труда — 3,2 тысячи вакансий (преимущественно для IT-специалистов).

Алексей Песошин сообщил, что инвестсовет рассмотрел 16 проектов на 19 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил 640 млрд рублей

На территории ОЭЗ «Иннополис» венгерская компания NNG начала проект в сфере информационных технологий, объем инвестиций — 689 млн рублей. «Новорожденная» ТОСЭР Менделеевска на старте привлекла скромные 308 млн рублей, создав 104 рабочих места. ТОСЭР Чистополя с самым низким порогом входа собрала 568 млн инвестиций, которые позволят открыть 346 рабочих мест. Сюда готовится войти инвестор для создания кондитерской фабрики с объемом инвестиций в 385 млн рублей. «Химград» показал хорошие на этом фоне результаты — 1,5 млрд инвестиций и 518 рабочих мест.

В свою очередь, Алексей Песошин сообщил, что инвестсовет рассмотрел 16 проектов на 19 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил 640 млрд рублей. Объем иностранных инвестиций составил $1,6 млрд.

ОЭЗ «Алабуга» возьмет под крыло еще три зоны

Обобщая результаты, глава АИР заметила, что по объему частных инвестиций лидируют Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. При этом она похвасталась небольшим, но все-таки ростом. По ее словам, 10 районов муниципалитетов продемонстрировали рост частных капиталовложений более чем на 1 млрд рублей относительно 2018 года. Точки роста — Набережные Челны, Агрызский, Новошешминский, Зеленодольский, Сабинский, Лаишевский, Высокогорский, Актанышский, Пестречинский и Тукаевский районы, перечислила она, заодно поблагодарив районных глав. И тут же обратилась к главе правительства РТ «выделить какое-то материальное поощрение для стимулирования активности».

Драйвером роста инвестиций в будущем году станет ОЭЗ «Алабуга». По словам Талии Минуллиной, готовится к запуску нефтехимический проект на 20 млрд рублей, а сама управляющая компания готовится взять под управление еще три площадки в российских регионах. «Особая экономическая зона «Алабуга» (Татарстан) в 2020 году откроет три новые инвестиционные площадки в регионах России. Первым станет проект в Тюменской области», — сообщила Талия Минуллина. В октябре прошлого года власти Тюменской области договорились с руководством Татарстана, что возьмут в партнеры управляющую компанию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» для развития такой же площадки в Тобольске вместе с компанией «Сибур».

Драйвером роста инвестиций в будущем году станет ОЭЗ «Алабуга». Фото Максима Платонова

Что манит в Татарстане

Причин, почему инвестор выбирает тот или иной регион, — огромное множество. Так, Онмуш Хикмет Умут, глава «Полистройкапитал», входящей в ГК «Полимекс», рассказал, что инвесторов привлекает чуткость в общении, поэтому турецкий девелопер инвестирует $100 млн в строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса на Вахитовском холме в центре Казани. До этого они инвестировали $50 млн в реконструкцию Шамовской больницы и создание в ней отеля, а в августе откроют вторую очередь на $20 млн. При этом компания, как уже писало «Реальное время», намерена построить тепличный комплекс и реализовать проект в области зеленой энергетики.

— Чувство доверия и надежности для нас важно, — так Онмуш Хикмет Умут объяснил интерес к Татарстану.

Гендиректор АО «Карбофарм» Сергей Мякочин честно сказал, что ему не на что пожаловаться: «Меня попросили критично отнестись к работе инвестиционного агентства, но нечего и сказать». Он рассказал, что начинали поиск земельного участка под строительство завода в Ивановской, Московской областях и даже Ульяновскую рассматривали, после чего их «перехватили» татарстанцы. Здесь они выбирали между Чистополем, Зеленодольском, Челнами, Менделеевском, но в итоге остановились в «Алабуге». Впрочем, выбор легко объясним — рядом работают поставщики материалов.

Как «Газпром» обогатил райцентр Сафакулево

Переманить инвесторов — верное решение, потому что из-санкционного режима их все меньше и меньше, считает Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор, зампредседателя правления НААИР. Однако сделать деньги можно, оказывается, из ничего, если уметь подойти к проблеме нестандартно. Спикер рассказал забавную историю, как «Газпром» стал постоянным инвестором райцентра Сафакулево Курганской области. Тогда там не было ни газа, ни воды, молодежь уезжала, бизнес не развивался.

— Решили обратиться к истокам: а кто из известных и успешных людей жил здесь или имеет местные корни? — заинтриговал Рафаэль Хусяиншин. — И вдруг обнаруживают, что, оказывается, здесь жили родственники по линии отца председателя СД «Газпрома» Виктора Алексеевича Зубкова. Дальше они направляют ему письмо и приглашают посетить малую родину. Приезжает десант, проверяет все. Когда подтверждается, что родственники там жили, приезжает сам Зубков. Его встречают, показывают родные пенаты. Тот спрашивает — чем вам помочь? «Нам бы газ!» — с надежной просят представители агентства. Через полгода появляется в районном центре газ.

Спикер рассказал забавную историю, как «Газпром» стал постоянным инвестором райцентра Сафакулево Курганской области

Коллеги решили Виктора Алексеевича отблагодарить и пригласили на открытие музея Зубковых. Соответственно, через полгода он снова приезжает и спрашивает: «Может быть, вам еще чем-то помочь?» — «Нам бы воду!» — отвечают селяне. Через полгода появляется вода. После этого начали появляться инвестпроекты, которые финансировались «Газпромбанком». Еще через полгода Виктор Алексеевич приглашает в район крупного инвестора для открытия агропромышленного комплекса. Одним словом, из ничего дали новую жизнь району!