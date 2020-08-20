Талия Минуллина: «Я профессионал своего дела. И мне приходится доказывать своей работой это каждый день!»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина — о гендерных стереотипах в ее работе, прогнозах по снижению инвестиций после эпидемии и нюансах работы с иностранцами

Фото: Максим Платонов

Лишь пять процентов крупных инвестпроектов в Татарстане совершенно не пострадали от эпидемии коронавируса и ограничительных мер и продолжили реализовываться в прежних объемах, рассказала сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Всего же в АИР ожидают, что объем инвестиций до конца года упадет на 40%, еще на 10% — в 2021 году. О том, как АИР РТ помогает преодолевать забюрократизированность, почему некоторые инвестпроекты все-таки «уплывают в Турцию» и чего стоит Талие Минуллиной преодолевать гендерные стереотипы в свой адрес, — читайте в материале «Реального времени».

АИР: Только 5% крупных инвестпроектов в РТ не пострадало от эпидемии и локдауна

По данным Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ), всего инвестпроекты, «пострадавшие от коронавируса», делятся на три группы. Первая группа проектов — «им все равно на коронавирус, они продолжают реализовываться в полных объемах, таких, правда, всего 5% у нас». Вторая группа — это проекты, в которых в связи с пандемией надо что-то менять: например, найти соинвесторов или пересматривать финансовую модель. Третья группа проектов — это проекты, которые встали на паузу «от и до», но будут запущены после эпидемии.

— Либо инвестор еще площадку не успел посмотреть, или не открыл юрлицо здесь — ему для этого нужно физически быть в России. С ними мы стараемся проводить конференц-связь. И планировать их приезд по мере возможности, — рассказала Талия Минуллина в прямом эфире «Татарстан Онлайн».

Падение по инвестициям на 40% до конца года. И еще на 10% в 2021 году

По словам Миннулиной, в мировом бизнес-сообществе принято считать самыми надежными — прогнозы комитета по торговли и развитию ООН. «У них прогноз — падение на 40% инвестиций в мире в этом году из-за эпидемии. И еще минус 10% в 2021 году» — рассказывает глава АИР РТ.

Сейчас главная задача, считает Минуллина — помочь нашим компаниям, инвесторам сохранить финансовое здоровье, а не привлечь большие суммы денег. При этом некоторые иностранные инвесторы нашли возможность для реализации социальных программ. Фото Сергея Афанасьева

На эти показатели рассчитывают и в Татарстане. Сейчас главная задача, считает Минуллина — помочь нашим компаниям, инвесторам сохранить финансовое здоровье, а не привлечь большие суммы денег. При этом некоторые иностранные инвесторы нашли возможность для реализации социальных программ. Так, Haier подарил больницам 69 стиральных машин, а в «Макдональдсе» кормили бесплатно врачей. «И та же американская компания провела бесплатный семинар для коллег по рынку кафе и ресторанов, чтобы они смогли удачно переориентироваться на доставку», — отметила Минуллина.

По словам Талии Минуллиной, у Агентства инвестиционного развития, есть главные показатели эффективности деятельности — инвестиции в основной капитал из внебюджетных источников, включая частный капитал из-за рубежа, регионов и предприятия работающие в РТ. Этот тот показатель, который АИР должен выполнять ежегодно, желательно с приростом в 3-5%. Так, рассказала она, в 2019 году было вложено инвестиций в экономику РТ на 640 млрд рублей, из них почти 600 млрд — частные средства. Именно крупные инвестиции меняют правила и ситуацию на рынку к лучшему, уверена Миннулина.

За 10 по объемам привлеченных инвестиций Татарстан вырос в 2 раза

— Когда к нам приходит крупный игрок — он меняет рынок, как правило. Так как за ним и остальные игроки должны в ответ зашевелиться, по цене или по качеству. Тогда растет конкурентная среда, что очень хорошо для нас, потребителей. Эта среда дает экономике нашей силу и мощь, за счет чего можно реализовать потом социальные программы, вроде «Парки и скверы». Впервые по итогам 2019 года Татарстан вошел в число 12 субъектов-лидеров РФ по объему привлеченных иностранных инвестиций. Республика привлекла таких инвестиций на 1,8 млрд долларов. Вообще, за 10 лет по объемам привлеченных инвестиций мы выросли в 2 раза, — заявила Талия Минуллина.

«Когда растет конкурентная среда, что очень хорошо для нас, потребителей. Эта среда дает экономике нашей силу и мощь, за счет чего можно реализовать потом социальные программы, вроде «Парки и скверы». Фото Максима Платонова

Она отметила, что сегодня в АИР не занимаются мелкими или средними проектами потому, что просто не хватает людей — если бы в агентстве работали 10 тыс. человек, то АИР занимался бы и инвестициями в МСБ, но в АИР работает сейчас всего 40 человек. Поэтому ее команде приходится заниматься лишь крупными проектами, с объемом инвестиций минимум от 350 млн рублей. А малым и средним бизнесом в итоге занимается Минэкономики республики.

«У нас очень забюрократизировано все, не только в Татарстане, но и в России в целом»

— Если у вас есть 350 млн рублей, мы берем ваш проект на сопровождение. К проекту прикрепляется специальный менеджер для помощи инвестору. Мы разрабатываем дорожную карту всех инвестпроектов. Инвесторов обычно интересуют маркетинговые исследования. При этом, АИР РТ не работает с инвесторами, у которых нет даже 30% средств, заявленных для инвестпроекта — тогда он считается инициатором, а не инвестором, и мы с ними не работаем, — объяснила она.

АИР же в итоге дорабатывает и финансовую модель инвестпроекта, выбирая под него и нужную промышленную площадку — благо в Татарстане есть выбор, всего 100 промпарков, семь зон с финансовыми льготами, из них пять ТОСЭР (Челны, Нижнекамск и проч.) и две ОЭЗ

— Дальше мы делаем дорожную карту, выбираем, какое ведомство должно сопровождать проект. И каждую неделю мы проводим по каждому проекту видеоконференции. Без этого проект реализовать тяжело, у нас очень забюрократизированно все, не только в Татарстане, но и в России в целом. Сложно для инвесторов сориентироваться, а для корейцев и японских инвесторов — так и вообще! — с сожалением констатировала Минуллина.

АИР в итоге дорабатывает и финансовую модель инвестпроекта, выбирая под него и нужную промышленную площадку. Фото Сергея Афанасьева

Почему инвесторы уходят в Турцию

Если взять всех международных инвесторов за 10 лет, больше всего в Татарстан инвестирующих, то на первом месте окажутся турецкие компании, рассказала глава АИР РТ. Эти компании заходят и не только в льготные зоны. Затем идут Германия с Францией, на четвертом месте США. А пятерку по итогам прошлого года впервые замкнул Китай, не в последнюю очередь благодаря Haier, которая строят в Челнах строят промпарк на $1 млрд — как отмечает Миннулина, это «самый большой несырьевой проект из Китая в нашей стране».

При этом сегодня международный инвестор выбирает не между Челнами и Нижнекамском, отметила Минуллина, а, к примеру, между Россией и Словенией, Турцией и Саудовской Аравией. Так, один из инвесторов однажды выбрал для своего проекта Турецкую республику, «потому что там огромная поддержка со стороны государства идет, до 50% могут софинансировать проекты инвесторов».

Сложности с решением по открытию дополнительных льготных зон, в частности, ОЭЗ в Нижнекамске, Минуллина объясняет тем, что по проектам с федеральными налоговыми льготами решение принимает федеральный центр, а не Казань. В то же время, было принято решение о второй очереди уже существующей ОЭЗ «Алабуга» — дополнительно к 2 тыс. га добавили еще 2 тыс. га. Так как площадка хорошо себя зарекомендовала, «резиденты рассказывают о выгодах своим партнерам».

— Есть и ментальная клановость, например, у турков — они распространяют информацию об «Алабуге» своим знакомым бизнесменам, — отметила руководитель АИР РТ.

Она также добавила, что федералы ни разу не отказали, когда Татарстан просил федеральных льгот, к примеру, для компаний-потенциальных резидентов челнинского ТОСЭР, если их бизнес не зависел более чем на 50% от гиганта КАМАЗа. Талия Минуллина считает, что простое увеличения числа рабочих мест от крупных инвесторов сегодня Татарстану не так уж и нужно — «с уровнем безработицы в Татарстане все нормально». Главным образом, по ее словам, инвестор приносит республики новые технологии, и делает продукцию конкурентоспособной на рынке: снижается цена, повышается качества.

— Сегодня мир быстро меняется, как и его технологический уклад — и нам важно оставаться конкурентоспособными в мировом пространстве, а не только российском, — объяснила она.

Главным образом инвестор приносит республики новые технологии, и делает продукцию конкурентоспособной. Фото Олега Тихонова

В АИР РТ заявили, в числе прочего, о намерении реализовать инвестиционный проект халяльного торгово-развлекательного комплекса. «Сегодня нет ни одного большого торгово-развлекательного комплекса, который бы всю халяльную историю в себе объединял. Это же не только еда, но и продажа сувениров, продовольственные магазины, какие-нибудь мастер-классы по завязыванию платка. «Халяль» это и здоровая пища. И мы планируем создать такой халяльный ТРК», — заявила Талия Минуллина. Напомним, что этот торговый центр должен появиться на пересечение Оренбургского тракта и Халилова в Казани.

«Вот мы видим девушку, а у нее вот такие вот губы огромные. Вряд ли, вы подумаете, что она профессор Лондонской школы экономики»

Отвечая на вопрос из соцсетей о том, как молодая девушка может разбираться в сложных вопросах об инвестпроектах, глава АИР РТ Талия Минуллина обратила внимание на существующие сегодня гендерные стереотипы. Она согласилась, что не может разбираться во всех вопросах, и ответить на вопрос о поголовье коз в Татарстане, к примеру, сразу не может. Но и АИР — это не она одна, а целая команда, отметила руководительца. В том числе, у нее есть специалисты, и отдел экспертиз инвестпроектов.

— Но есть сегодня [определенное] отношение к женщине, которая занимается, скажем так, «неженским делом». Нам с вами много времени, чтобы навесить какой-то ярлык на человека — вообще не надо. Хватит 30 секунд! Вот вы видите девушку, а у нее вот такие вот губы огромные, увеличенные. Что вы про нее продумаете? Вряд ли вы решите, что она Нобелевский лауреат или профессор Лондонской школы экономики! А почему бы и нет?! А кто вам сказал, что профессор Лондонской школы экономики не может иметь таких губ?! Эти ярлыки, которые у нас в голове — стереотипные. И надо всем очень много над собой работать, чтобы уметь эти стереотипы преодолевать. И не навешивать ярлыки на других людей. Потому что это мешает инновациям, продвижению вперед и грамотной оценке чужих компетенций. Да, иногда люди скептически настроены в отношении меня. И какое-то время занимает у меня на то, чтобы они поняли — я профессионал своего дела. И мне приходится доказывать своей работой это каждый день! То, что АИР возглавляет девушка — вопрос кадровой политики нашего президента РТ. Я уже шесть лет работаю на этой должности, раз до сих пор не уволили — видимо неплохо работаю? — прокомментировала она.