Авиарейсы из Казани в Стамбул с июня 2019 года станут ежедневными

Авиакомпания Turkish Airlines (Турция) с июня планирует запустить ежедневные рейсы по маршруту Казань — Стамбул.

«Мы летаем в Казань уже 13 лет. Мы начинали с двух рейсов Казань — Стамбул в неделю, сейчас мы делаем пять рейсов. С апреля их количество увеличится до шести, а с июня они станут ежедневными», — сказал представитель компании Фырат Кириш на встрече в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана.



Руководитель агентства Талия Минуллина отметила, что с Турцией Татарстан связывают хорошие, стабильные партнерские отношения.

В рамках беседы ее участники также обсудили возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в пресс-службе АИР РТ.



Напомним, что ранее полеты самолетов Turkish Airlines из Казани в Стамбул выполнялись ежедневно. Кроме того, велись переговоры о двух рейсах в день. В 2017 году произошел переход на пять рейсов в неделю.