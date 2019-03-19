ParkI в Казани соберет 1500 российских и зарубежных участников

24—25 апреля 2019 г. в Казани состоится II Международный форум индустриальных парков ParkI.

Это событие промышленной индустрии даст импульс развитию индустриальных парков и расширению производств на их территориях. Мероприятие пройдет в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» на территории МВЦ «Казань Экспо», павильон №2.

Задача форума ParkI — повысить инвестиционную привлекательность промышленных площадок и индустриальных парков, ОЭЗ и ТОСЭР России и регионов, в том числе Татарстана, а также способствовать внедрению инновационных технологий и развитию промышленного сектора экономики с привлечением новых инвестиций. Среди гостей форума — президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Также приглашены министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский, представители индустриальной недвижимости, руководители компаний-резидентов, заинтересованных в привлечении инвестиций, и многие другие.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова выступит модератором сессии «Инвестиционный потенциал российской индустрии», в рамках которой будут представлены лучшие практики формирования инфраструктуры для бизнеса с высоким уровнем локализации производства, будут обсуждаться вопросы сырьевого обеспечения для резидентов парков, налоговые преференции и маршрутизация транспортной сети для налаживания поставок продукции по всему миру и многое другое.

Также в деловой программе форума: опыт локализации производств в России, ресурсный капитал для инвестирования (сырьевая база, кадровый потенциал, финансовая среда), институты поддержки новых производств: субсидии, льготы, софинансирование, фондирование бизнеса, национальные проекты в России как способ повышения инвестиционного потенциала, частные инвестиции в промышленные активы, факторы инвестиционной привлекательности проектов ГЧП и специфика оценки рисков, перспективные отрасли и барьеры развития. Будут проведены питч-сессия для авторов проектов и презентации объектов индустриальной инфраструктуры (индустриальные парки, ТОСЭР, ОЭЗ, презентации регионов) с участием инвесторов, посещение индустриальных парков.

Участникам продемонстрируют один из первых частных парков республики — индустриальный парк «М-7». В выставочной экспозиции форума будут представлены инфраструктурные возможности индустриальных парков, ОЭЗ и ТОСЭР, а также инвестиционный потенциал производственных компаний — резидентов, заинтересованных в масштабировании бизнеса. В завершение форума редакция делового издания «Эксперт Татарстан» совместно с международным агентством недвижимости Knight Frank представят ведущие объекты индустриальной инфраструктуры по итогам репрезентативного исследования Knight Frank. Анкетирование участников индустриальных парков проводится до 10 апреля.

Дата: 24— 25 апреля 2019 г. Место: Татарстан, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, д. 1, МВЦ «Казань Экспо», павильон №2.