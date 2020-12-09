Минуллина сообщила о переносе KazanSummit на июль 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архивное фото)

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на конференции «Халяль как образ жизни» сообщила, что форум KazanSummit перенесли на июль 2021 года. «Но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — отметила она.

Минуллина добавила, что исламская экономика бурно растет — сейчас ее оборот превышает 5 трлн долларов, а к 2024 году увеличится в 2 раза. И Россия — одна из стран, где развивается халяль-индустрия, особенно в производстве мяса, подчеркнула глава АИР РТ.

Фото: Тимур Рахматуллин

Изначально сообщалось, что форум KazanSummit пройдет весной 2021 года. Основной темой форума должны стать исламские финансы.