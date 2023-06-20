Талия Минуллина о KazanForum и ПМЭФ: «У нас количество участников примерно идентичное»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и Петербургский международный экономический форум не будут конкурировать, поскольку они проходят под эгидой одного оператора и в разное время. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

— Конкуренция — двигатель прогресса и экономики, как известно. У нас мероприятие, во-первых, проходит под эгидой одного оператора — это «Росконгресс». Во-вторых, эти мероприятия разведены по времени, они проходят не одновременно, а в разные даты, соответственно, это позволяет коллегам приехать и посетить обе площадки, поработать спокойно и там, и там или выбрать в соответствии со своим графиком удобный для себя распорядок, — объяснила она.

Талия Минуллина заявила, что KazanForum презентабельнее ПМЭФ с точки зрения представленности международного бизнеса, особенно из исламских стран. По статусу и количеству чиновников пока лидирует Петербургский международный экономический форум.

— Если такое сравнение проводить, у нас количество участников примерно идентичное. У нас в этом году было 16 тысяч, а на Петербургском форуме — 17 тысяч. По количеству стран — они заявили 130, у нас было только 80 стран, но мы и не претендуем на большое количество стран, потому что у нас площадка специфичная, ориентированная на исламский мир. По количеству регионов: у нас было 86, это почти все, на ПМЭФ — 89. По количеству экспонентов тоже: у нас было 65, там 89 мы насчитали. То есть мы где-то две трети взяли, — рассказала глава АИР Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, по количеству деловых сессий KazanForum и ПМЭФ тоже «цифры сравнимы» — и там, и там их много. Однако у Петербургского форума более насыщенная вечерняя программа.

— По подписанным соглашениям, конечно, в Петербурге сегодня подписывается очень много соглашений, 900 они анонсировали. У нас 130 было подписано, но площадка пока не с такой большой историей и не с таким пока большим бюджетом, это надо понимать, — добавила Талия Минуллина.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходил с 14 по 17 июня в 26-й раз. В этом году он был посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.

KazanForum в этом году проходил впервые в статусе федерального. Его мероприятию присвоил президент России Владимир Путин своим указом.

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Татьяна Демина