Талия Минуллина: «Второй такой площадки по масштабу, как «РОСТКИ», в России нет»

Глава АИР РТ — о предстоящем форуме, перспективных направлениях сотрудничества с Китаем и поддержке инвестпроектов

Фото: Динар Фатыхов

Считаные дни остаются до старта IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». О том, почему так важен этот форум, какие новшества ожидают участников и гостей события, где и в чем есть точки роста взаимных интересов, на онлайн-конференции рассказала «Реальному времени» член правительства Республики Татарстан, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

За 4 дня — более 50 сессий!

— Уже 16 августа в Татарстане начнет свою работу IV Международный форум «РОСТКИ». Вы анонсировали, что в 2026 году он станет самым масштабным за всю свою историю. Каких новшеств нам ждать?

— Полагаю, что мы с вами — свидетели исторических, поистине глубоких событий перераспределения сил. Особенно в разрезе технологического развития человечества. Если раньше глобальными ориентирами были Силиконовая долина, ряд европейских стран, Япония, то сегодня все взоры мира обращены на Китай.

Ближайший пример: предложенная Китаем в июне текущего года инициатива по глобальному управлению. Или инициативы Китая по созданию Ассоциации по развитию сотрудничества в области искусственного интеллекта. К слову, если инициативу по глобальному управлению поддержали около 160 стран и международных организаций, то инициативу по искусственному интеллекту — только 29. Включая Россию, конечно. И мы видим, что там нет США, там нет Канады, там нет стран Евросоюза. В основном это Азия, Африка, то есть совсем другая история.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Практически на нашем с вами веку, за удивительно короткий промежуток времени, всего порядка за 50 лет, Китай прошел путь от полной зависимости в технологическом плане до момента, когда сегодня 53% технологического экспорта осуществляется именно из этой страны. О чем это говорит? О том, что партнерство с Китаем критически важно для будущего. И этим надо заниматься! И «РОСТКИ» — крупнейшая на сегодня в России площадка по развитию сотрудничества с Китаем. Второго такого по масштабу форума, ежегодного, системного, у нас в стране нет.

Татарстан, как передовой регион с руководителем стратегического типа мышления, прекрасно понимает глобальные процессы. Здесь, на земле Татарстана, мы работаем над исполнением фактически поручения двух глав государств — России и Китая, которые ориентировали нас на развитие Российско-Китайского межрегионального сотрудничества. Ну и, конечно, те амбициозные цифры по товарообороту, которые были озвучены лидерами наших государств, должны быть достигнуты. А чтобы достигать поставленных целей, нужны такие площадки, как «РОСТКИ», нужно постоянное общение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нельзя сказать, что на территории нашей страны нет площадок взаимодействия России и Китая. Несколько есть. Они располагаются в приграничных регионах. С точки зрения расстояния им чуть проще, чем нам: границы есть. Есть и партнерские события, например «Харбин — Екатеринбург» — Российско-Китайское ЭКСПО, что проходит уже долгие годы. Мы в нем всегда принимаем участие. Но все эти площадки по своему масштабу сильно уступают той площадке, что мы, большой организационной командой, создали в Татарстане. Сегодня на этот форум готовят свои мероприятия практически все: отраслевые министерства и ведомства задействованы здесь. У нас на «РОСТКАХ» больше 50 сессий проходит. И они ну очень все разные! И каждый год мы действительно придумываем что-то новое.

РОСТКИ. Новации-2026

— Вот вы спросили: какие новшества? В этом году впервые у нас будет принимать участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В области продовольствия, в области сельхозтехники, например, у нас, конечно, еще много интересного может случиться с Китаем. На сегодняшний день только в сельском хозяйстве Китая задействовано 300 тысяч дронов! Они действительно имеют умные сельскохозяйственные заводы, которые тоже могут быть нам интересны. Ну а у нас — экологически чистая продукция. Согласитесь, прокормить практически двухмиллиардный Китай — задача непростая. Продовольственная безопасность — один из самых важных вопросов. Сельское хозяйство — тема, которая всегда звучала на форуме. Но в этом году она будет еще больше подкреплена.

Реальное время / realnoevremya.ru

Другое направление — здравоохранение. В этом году мы собираем первый научный симпозиум. Научно-практический даже. Он называется «Россия — Китай: технологии для здравоохранения». Приезжает глава Росздравнадзора — госпожа Самойлова (Алла Владимировна, — прим. ред.). Естественно, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Коллеги, академики со всей России будут участвовать. И, конечно, из Китая. Здесь речь пойдет об инновационной медицине, о высокотехнологичной диагностике и, естественно, об оснащении наших учреждений здравоохранения, о партнерстве в сфере развития совместных технологий. Ну и об импортозамещении для нас.

взято с сайта Минздрава РТ

Не секрет, что оборудование, на котором работают наши врачи сегодня, преимущественно американское, корейское, европейское… Сегодня идет переориентация на турецких поставщиков, на Китай и, конечно, на импортозамещение. С Китаем здесь точно есть о чем поговорить. А мы подкрепили этот научный симпозиум еще направлением по хирургии и выставкой, где будут представлены китайские компании, которые совсем недавно получили лицензию, позволяющую выход на российский рынок. И для них наша площадка — прекрасная возможность для того, чтобы познакомиться с потребителями, то есть теми, кто будет фактически работать на этом оборудовании.

— То есть товар лицом?

— Да. Ожидается, что будет интересно и нам, и нашим гостям из Поднебесной. Симпозиум по здравоохранению мы в первый раз проводим. Думаю, теперь это станет таким сателлитным ежегодным мероприятием.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К нам едут губернаторы других регионов. В этом году амурский губернатор впервые приедет. Кстати, он единственный из российских губернаторов, кто свободно говорит на китайском языке. Кировский губернатор будет — он наш гость каждый год. Очень приятно, что всегда приезжает наш сосед.

Интересный момент: когда оргкомитету задают вопрос: «А какая сессия наиболее интересная?» — я просто не могу на него ответить. Там больше 50 сессий! У меня самой просто буря в голове: я не могу выбрать. Вот смотрю: логистика. Конечно же, логистика — это же ключевая, критическая инфраструктура. Что мы можем вообще без логистики? Наш железнодорожный логистический хаб имени Дэн Сяопина. Или авиасообщение. Сегодня у нас есть рейсы Казань — Санья, Казань — Шанхай. Нам бы хотелось это направление и дальше развивать при федеральной поддержке. И для обеих сторон диалога это все — деньги. Время доставки — это деньги. Маркетплейсы развиваются. Они с этой темой тоже очень тесно связаны. Так вот, у нас Росавиация тоже собирается принять участие в работе форума. Очень ждем!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Направление логистики — архиважное на самом деле. Но не одно оно. Любую другую сессию возьмите. Искусственный интеллект, например. Особенно с учетом того, что сегодня создана Всемирная ассоциация по сотрудничеству всех стран мира, со штаб-квартирой в Шанхае. Мы видим, какие они сегодня делают перспективные технологии!

Весной этого года были в Китае в составе большой делегации под руководством Рустама Нургалиевича. Посещали большую компанию IFlytek — не сочтите за рекламу. Компания совершенно чудесная. Они сделали огромный выставочный комплекс, где демонстрируют свои технологии. В сфере здравоохранения, например. Нам показали очень интересное решение, когда врачу предлагается перепроверить выписанный им рецепт. Допустим, проведена диагностика, выписан рецепт на 6—7 разных лекарств. Обычный врач, наверное, посмотрит: вступают ли в какую-то конфронтацию между собой препараты или нет. Но он же не машина. А ИИ проанализирует и подскажет, что, например, «третье, пятое и шестое лекарство в своем четвертом, восемнадцатом и третьем компонентах суммарно превышают суточную дозу». И это сразу повышает качество медицины, качество предоставления услуг, положительно влияет на лечебный процесс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Потом нам показывали, как искусственный интеллект работает в системе образования: анализирует даже рукописные детские работы, написанные иероглифами. Он может проанализировать огромный массив данных одного и того же ребенка и выдать рекомендацию по персональной программе повышения эффективности обучения. Например: «У тебя 83% ошибок в деепричастных оборотах. Нужно этот момент подтянуть». И по логистике, и по другим направлениям там много решений.

Я уверена, что искусственный интеллект — тема, которую именно с Китаем надо плотно изучать. И на нашем форуме более 50 интереснейших сессий! Мы можем сейчас долго каждую обсуждать...

«Мы делаем отдельную транспортную сессию»

— Вы затронули тему логистики. На самом деле, без надежной системы сообщения для делового общения, доставки, обмена просто невозможно. Очень многое у нас уже делается в этом направлении. Я так понимаю, что на «РОСТКах» вопросам логистики будет уделено очень серьезное внимание?

— Да! Мы делаем отдельную транспортную сессию, на которую пригласили ряд профильных экспертов. Федеральных экспертов. Я уверена, что это направление может совершить прорыв для всех остальных. Правильно говорят: «критически важная инфраструктура». Логистика — именно это. И здесь тоже есть что обсудить. Например, у нас есть сегодня вопрос неравномерности загруженности трафика по хабу имени Дэн Сяопина. Значит, необходимо его сбалансировать.

скриншот с сайта ОЭЗ Алабуга

В этом году в транспортном сегменте приглашено к участию в форуме очень много представителей бизнеса Китая. В том числе принимает участие, так скажем, «китайский «Росавтодор» — очень серьезная компания, самая масштабная в стране по дорожному строительству и еще целому комплексу направлений, в том числе обслуживанию дорог.

И железнодорожные компании, и те, кто занимается водным транспортом. Вот из Шаньдуна очень крупная корпорация едет — Shandong Hi-speed Qilu Eurаsia Railway Logistics Co., Ltd (крупный китайский логистический оператор, являющийся дочерним предприятием государственной инвестиционной корпорации Shandong Hi-Speed Group, — прим. ред.), а также NewNew Shipping (китайская судоходная компания, входящая в группу Torgmoll, — прим. ред.). Очень крупная международная компания, занимающаяся международными морскими контейнерными перевозками.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

И экспертов мы также по разным направлениям собрали. Кроме того, думаю, что нам нужно повышать и качество обслуживания, и эффективность расходов в этом направлении. Плюс есть же еще и таможенная история. И это тоже немаловажно.

Моментов для обсуждения на самом деле много разных. Тут и платформенная экономика — через которую клиенты встречаются. «КИФА» — огромная платформа, где и китайские товары представлены, и другие. Нам, конечно, нужно коммуникацию между этими платформами, маркетплейсами и логистами тоже выстраивать.

Реальное время / realnoevremya.ru

Есть тема самой логистики и необходимости ее развития, есть тема сопутствующих услуг и бизнесов, есть тема выстраивания внутренней коммуникации потребителей логистики — товаропроизводителей, торговцев. То есть даже внутри одной сессии масса тем. Собственно, поэтому у нас некоторые темы идут треками: не одной сессией, а несколькими — сквозные.

Разумеется, такой вопрос, как логистика, на нашей площадке мы обсуждаем каждый год. И, надо сказать, нас это продвигает.

Рост товарооборота — в 13 раз за 10 лет

— Как за те три предыдущих года изменилось, расширилось, увеличилось взаимодействие между Китаем и Россией?

— Самые наглядные цифры — товарооборот! Мы, Татарстан, за 10 лет в 13 раз практически в этом плане выросли. Российско-китайский товарооборот — в 3 с лишним раза.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Если даже просто ретроспективно посмотреть: мы видим, что, действительно, очень большой интерес со стороны китайских партнеров к Татарстану. Естественно, мы стараемся, чтобы много бизнеса было и с той, и с другой стороны. И это однозначно приносит свои плоды.

Потому и география участников у нас год от года расширяется. Сейчас в форуме «РОСТКИ» принимают участие почти 70 регионов России. Это больше половины нашей страны! И это притом, что он не имеет федерального оргкомитета или высокого статуса. Люди сами едут. Это очень важно! Это значит, что мы делаем действительно качественный продукт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И важно еще и движение со стороны Китая. У нас в прошлом году было 27 административных территориальных единиц Китая — провинций, которые приняли участие в форуме. Сейчас распространение информации в Поднебесной работает по «принципу домино»: они друг другу передают информацию про наш форум, и он действительно растет. Очень радует, что нас поддерживает посол Китайской Народной Республики в России. Мы очень ему благодарны. Да, он начал летать в Татарстан не сразу — с третьего года. В этом году он также подтвердил свое участие. Для китайцев вертикальная история тоже очень важна.

Дружить регионами и городами

— В июне, если не ошибаюсь, советник отдела по торговым и экономическим вопросам КНР в России господин Чжоу Хау отмечал, что китайская сторона заинтересована не только в укреплении сотрудничества в предпринимательско-производственном ключе, но и в новом импульсе в укреплении двусторонних отношений между органами местного самоуправления стран.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Речь именно уже про местное самоуправление: про города-побратимы. У нас, у Татарстана, сегодня есть восемь межправительственных соглашений с различными провинциями Китая. Это провинции Хэйлунцзян, Сычуань, Чжэцзян, это город центрального подчинения Чунцин, это, конечно, Синьцзян-Уйгурский автономный район, это Шаньдун, Хэбэй, провинция Аньхой. Восемь провинций, с которыми мы имеем политически согласованные двумя МИДами — России и Китая — планы работ с выдержанными мероприятиями. И у нас еще есть города-побратимы. Конечно, Казань самая активная в этом плане, и у Казани больше всего городов-побратимов. Одна сессия на «РОСТКах» в этом году будет посвящена именно побратимству.

Более того, мы предложили мэрам других городов России тоже приехать и пригласить своих китайских коллег. И уже подтвердили свой приезд мэр Грозного, мэр Нижнего Новгорода, ряда других крупных городов России. У татарстанских городов также есть побратимство с Китаем: у Нижнекамска, у Кукмора и у целого ряда наших муниципалитетов. И это хорошее проникновение уже на землю, где бизнесу будет проще работать. Но и для этого тоже нужны площадки для очного общения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Простой пример с позиции вопроса киберпреступности: сегодня нам всем звонят с разных номеров, даже от ваших родственников, напрямую, как будто их голосом даже. И не отличишь никак. И тут возрастает значимость личного общения. Что уж говорить в международном контексте? Конечно, это важно! Одно дело: они сидят в Китае, мы сидим в России, и совсем другое, когда мы садимся за один стол, смотрим друг другу в глаза, находимся в контакте. Конечно, так проще и быстрее можно многое сделать. Поэтому побратимство — это очень важная тема. И она строится не только вокруг экономики. Там и гуманитарное интересное сотрудничество идет. И по образовательным вопросам разные темы…

«Тема туризма пока недооценена»

— И по теме туризма?

— Точно тема туризма пока недооценена. И в программе у нас она есть.

Ваши коллеги — ТАСС, информационное агентство, тоже имеют закрепленные соглашением с китайской стороной партнерские отношения. Это «Синьхуа» — информационное агентство Китая. «Синьхуа» очень большой охват имеет — всю страну. И вместе мы придумали такой интересный проект: «Завтрак туриста». В формате делового завтрака. Мы будем заслушивать разные регионы России про их точки притяжения. И, разумеется, китайские регионы — про точки притяжения на их стороне. По итогам мы хотим сформировать каталог точек притяжения — в России для китайских туристов, в Китае — для российских туристов. И этот продукт форума будет интересен и полезен и бизнесу, и населению наших государств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем мы там рассматриваем туризм образовательный, медицинский, промышленный, экологический — самые разные аспекты туризма. Понимаем, что все в рамках одной сессии посмотреть просто нереально. Тем более когда речь идет о двух таких странах, с такой глубокой историей, культурой, где столько объектов ЮНЕСКО, имеющих и культурную, и историческую значимость, и столько природных объектов красивых. Конечно, китайцы очень любят Россию. Они любят Байкал, Калининград, в Татарстане они очень ценят не только объекты ЮНЕСКО, но еще и ленинские места. Это особая память для них, особый интерес.

В общем, я уверена, что туристическая тема, которую вы очень грамотно сейчас вбросили в наше обсуждение, еще далеко не раскрыта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но есть проблемы. Они связаны с сервисами. Я сама была в Китае как турист. Скажу вам, что далеко не все китайские провинции готовы обеспечить сервисы на русском языке. Или на татарском. Про Синьцзян-Уйгурский автономный район не говорю — там татарский, кстати, знают. То же самое можно сказать и о нашей стороне. Есть ли у нас экскурсовод, который на чистом, хорошем китайском проведет экскурсию, например, по Старо-Татарской слободе? Со всеми тонкостями и историко-культурными аспектами? А если есть, то сколько у нас таких экскурсоводов? Если один-два туриста — это одно дело, а если тысячи — это уже совсем другой турпоток. Если хотим работать с Китаем по туризму, то должны быть и сервисы соответствующие.

«Взаимных интересов много. Сложно выделить что-то одно»

— Где и в чем еще пересекаются точки интереса Китая в России? Где точки интереса России в Китае?

— Сложно выделить что-то одно. Но, наверное, есть зоны, которые могли бы быть приоритетными в работе. Мое внутреннее ощущение — что культура. Кроме тех тем, что, конечно, уже перечислены: технологии и сельское хозяйство, транспорт, образование, медицина, безусловно. Это точно. Но еще культура.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В области культуры мы могли бы делать совместные интересные проекты. Сегодня и креативная экономика во многом сопряжена с отраслью культуры. Так вот, креативная экономика, полагаю, — одна из таких тем, где и Россия может быть полезной Китаю. Россия к творчеству крайне предрасположена. Есть много интересных разных направлений работы культуры. И в этом году одна из наших таких звездочек форума, его фишек с точки зрения трансляции китайской культуры — Сычуаньская опера. Гастроли будут здесь — в театре Камала. Два дня — 17 и 18 августа. Причем билеты были вброшены на открытый рынок, чтобы все интересующиеся могли приобрести билет и посмотреть: что же это за чудо чудное и диво дивное.

Я сама люблю оперу, знаю весь репертуар нашего прекрасного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, но с китайской оперой я была знакома очень опосредованно. Благодаря форуму узнала. Оказывается, в Китае это возведено в ранг культурно-национального, исторического достояния.

Но и с нашей стороны те культурные проекты, которые мы вокруг «РОСТКов» выстраиваем, обволакиваем этими культурными и спортивными событиями, формируют определенное настроение, доверие, интерес, сближение через культуру, через спорт, через неформальное общение, через обсуждение этих вопросов. И это тоже позитивно влияет на бизнес и на экономику.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аспектов в рамках форума очень много. И охватить их в одной короткой беседе просто невозможно. Очень много тем по образованию. Сейчас у нас идут перекрестные Годы образования, российско-китайские.

К слову, в ноябре здесь, у нас, в Казани, состоится съезд Ассоциации российско-китайских технических вузов. 23—25 ноября. С участием Фалькова (Валерий Николаевич — министр науки и высшего образования РФ, — прим. ред.). Это событие — одно из мероприятий в российско-китайской дорожной карте, с участием Татарстана, по событиям в рамках перекрестных Годов образования.

Очень важно, что в Казани будут собираться технические вузы. Я уверена, что это тоже история, которую нам нужно развивать с учетом научно-образовательного потенциала нашей республики. Для информации: технические вузы Китая сегодня — это 75% интеллектуальных патентов. Они действительно инновационный подход имеют, они действительно занимаются непосредственно разработками, а не только образовательным процессом.

«Вынуждена констатировать, что мои прогнозы верны»

— Не могу не задать такой вопрос: в самом начале этого года вы говорили, что 2026-й обещает стать для Татарстана не самым успешным в плане динамики инвестиций. Наверное, все-таки в чем-то мы оказались лучше ожиданий? Так насколько в течение года корректируется этот прогноз и где мы все-таки поднялись выше, чем ожидали?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это, так полагаю, безотносительно Китая? Знаете, вынуждена констатировать, что прогнозы мои были верны. Мы действительно видим замедление по цифрам по первому полугодию. Есть снижение по инвестициям. Оно связано с определенной регуляторикой рынка, с внутриэкономическими событиями. Но это не означает, что инвестиционная деятельность как-то заморозилась. У нас есть много новых инициатив и новых проектов. Может быть, они сейчас структурируются. Но мы же работаем и по мониторингу инвестиционных проектов, и по их сопровождению на разных фазах.

Сейчас у нас внутри республики портфель — примерно 600 разных проектов, которые уже ведутся. Какие-то из них находятся в самой активной инвестиционной фазе, и им сложно. Сложно потому, что когда они планировали, конъюнктура была одна. Сейчас она иная. Они никак не могли запланировать, что с 1 января будет повышение налогов. Средств на это не заложили. Конечно, там есть какие-то люфты, но их не хватит, чтобы перекрыть незапланированные расходы. Поэтому мы и видим замедление.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но у нас с каждым инвестором подписаны инвестиционные соглашения. Ежеквартально мы осуществляем мониторинг по цифрам, выезжаем с межведомственными комиссиями на фото-, видеофиксацию в муниципальные образования, на участки, где реализуются эти проекты. Смотрим не только исполнение, но и чем можем помочь: где нужно подключиться, чтобы, если даже выбились из графика, все равно сделать.

— Коррекция по срокам, но не по сути?

— Тут вариантов в принципе немного: или пересмотреть срок в сторону его увеличения или, например, вместо трех производственных линий ставить две. То есть уменьшать. Соответственно, проекты трансформируются. Что-то отложено на потом. Время такое.

Балансируем, помогаем частным предпринимателям, собираемся, чтобы обсудить сложности. Недавно большую встречу проводили с предпринимателями. Встречаемся постоянно, спрашиваем: где можно помочь. Выезжаем в районы. Смотрим. Совсем недавно у меня была встреча с предпринимателями в Лаишевском районе. Общались, смотрели, какие там проблемы. Где-то по технологическому присоединению есть вопросы, где-то еще что. Но это все рабочие, технические моменты.

Замедление есть. Но, я думаю, мы с ним справимся. Наши предприниматели — они хитрые, мудрые, они имеют опыт работы. Заниматься бизнесом — это всегда определенный риск, но и всегда определенный драйв, который я вижу в их глазах. И очень приятно, что у нас такой бизнес на местах. Мы прошли COVID, идет СВО. Времена разные, и трудности бывают. Но мы каждый раз справляемся. И в этот раз справимся.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А что для республики сейчас в приоритете: привлекать новые инвестиции или удерживать уже имеющихся инвесторов? И существует ли между нашими российскими регионами соперничество за уже пришедших инвесторов, проекты?

— Это два совсем разных вопроса.

Насколько важно привлекать новых инвесторов... Понимаете, новый инвестор может помочь тем, кто здесь уже есть. Конечно, очень важно привлекать новых инвесторов. Но еще важнее, конечно, чтобы тем, кто здесь уже есть, было комфортно работать.

С тем бизнесом, который здесь уже есть, мы должны проводить работу очень плотно. И Агентство инвестиционного развития, конечно, это делает. Но не только мы. Это делают и другие ведомства. Татарстан достаточно успешно в этом смысле в постоянном контакте находится с бизнесом. Я смотрю, как и другие коллеги выстраивают работу, у нас интенсивность высокая: коммуникации, интенсивность взаимодействия, меры господдержки и помощи.

Когда мы говорим о том, как помочь инвестору, очень важно, чтобы внутри республики были выстроены коллаборации между ними. Чтобы резиденты всех промышленных парков были между собой знакомы. Это хороший резерв. Муниципальная работа, внутренняя — это тоже хороший резерв для роста. Вместо того чтобы конкурировать, эти муниципалитеты могли бы к сотрудничеству приходить. Это и есть агломерационный подход, который заложен в Стратегии развития Татарстана до 2030 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

То же самое происходит и в масштабах страны. На сегодняшний день, благодаря поручениям Рустама Нургалиевича, у Татарстана очень партнерская позиция. У нас подписаны соглашения с планами мероприятий практически со всеми регионами Российской Федерации. Мы проводим и культурные события, и выездные Сабантуи, и бизнес-миссии для их предпринимателей, постоянно приглашаем на форумы. Мы общаемся, встречаемся. То есть мы им помогаем. Мои коллеги из других регионов ко мне обращаются по инвестиционной работе, и у нас для них всегда зеленый свет. Они проходят здесь стажировки, регулярно, разные регионы. Мы в высокой степени интенсивности коммуникаций находимся друг с другом. Но… конечно, конкуренция все равно есть. Не могу я сказать, что мы все такие друзья. И когда появляется какой-то крупный инвестор, например из-за рубежа, каждый пытается сделать лучшее предложение. Плохо только то, что эти предложения порой теряют связь с реальностью... Думаю, что именно здесь самый главный негатив: когда инвестору обещают больше, чем могут сделать, в погоне за тем, что он придет именно в этот регион.

— Но начинается работа…

— Да. Они начинают работу, и инвесторы теряют веру. Никогда нельзя обещать то, что ты не можешь сделать. А если пообещал — выполняй. Это золотое правило работы с инвесторами, с бизнесом, да и вообще, наверное, по жизни. И это очень важно. В момент прихода сразу необходимо четко обозначить, что мы можем и что мы не можем, на что мы пойдем и на что мы не пойдем, где мы можем оказать какое-то содействие, какую-то поддержку, где мы, например, дорогу можем подвести, а куда — не можем. Нужно быть предельно честными, и тогда не будет конфликтов. Тогда и сам бизнес-климат будет благоприятный.

Татарстан занимает первое место по инвестициям в России в этом году. Наряду с Москвой. Очень приятно! Очень почетно! И очень ответственно! Мы каждый год делаем какие-то инновации, чтобы оставаться на лидерских позициях. И у других регионов мы тоже учимся, и смотрим у других стран — что и как они делают. Иначе просто невозможно: «чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать».

«Инвестиции — наш драйвер роста»

— Вы упомянули, что Татарстан активно старается помогать тем инвесторам, которые приходят к нам в республику либо взаимодействуют с республикой. А какие сейчас, с учетом изменений внешнеэкономических, внешнеполитических реалий, Татарстан готов предложить меры поддержки и российским, и зарубежным инвесторам?

— Ну, конечно, во-первых, это партнерская сетка. У нас много своих промышленных предприятий, которые сами являются крупными заказчиками. Костяк наших предприятий формирует очень хорошую пригласительную кампанию для своих же поставщиков или для своих же клиентов. Это хорошая история — встраиваться в уже имеющиеся рыночные связи и локализовать какие-то компонентные базы. И это реально работает.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идет работа с теми, кто уже здесь реализует инвестиционные проекты, чтобы они сами шли на расширение. Как известно, намного легче продать шоколадку человеку, который уже ее ел — и она ему понравилась, чем уговаривать нового человека попробовать шоколадку. Это возврат клиентов, и это реинвестиции — вкладывать прибыль в собственное развитие.

Это инвестиционная инфраструктура, которая по-прежнему в Татарстане лучшая в России. У нас восемь федеральных зон, больше сегодня налоговых зон в таком объеме нет нигде — ни у одного региона. У нас три особые экономические зоны. Новая экономическая зона «Зеленая долина» имеет очень хорошие перспективы. Это биотехнологии, а биотехнологии сегодня — это новая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика. Это экономика замкнутого цикла. Очень тонкая материя и очень хорошая технологическая история. Это территории опережающего развития. Их у нас сейчас пять, продолжающих свою работу. И это, конечно, больше 100 промышленных парков, которые есть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У нас еще есть очень хороший потенциал с точки зрения приграничных территорий. Агрыз — Ижевск и т. д. Если по карте просто даже посмотрим, мы граничим с большим количеством регионов. И можем оттуда тоже какие-то интересные проекты привлекать.

Нам очень бы хотелось сегодня привлекать инвестиции в НИОКР, в микроэлектронику, в робототехнику. У нас непростая ситуация в Закамской зоне с рабочей силой. Неравномерное распределение инвестиций в республике все равно есть. Есть какие-то точки роста, есть какие-то периферийные территории, которые тоже нуждаются в партнерстве. Сегодня нужно думать о том, как сбалансировать эту историю. И, как мне кажется, это очень важно для обеспечения качества жизни населения, достойного уровня везде. Сегодня это решается путем перераспределения бюджета и реализацией более чем 50 строительных программ: объекты здравоохранения, культуры, спорта… Хотелось бы, чтобы и бизнес развивался на периферийных территориях. Для этого нам нужны какие-то новые подходы.

Мы традиционно работаем с теми, кто является партнерами наших крупных предприятий. С теми, кто согласен на использование нашей лучшей инвестиционной инфраструктуры. А вот с рабочей силой сейчас нужно работать отдельно: садиться и смотреть, какой проект требует каких специальностей, по каким направлением, чтобы с вузами вместе выстраивать эту работу. Это если проект крупный и мы говорим про очень большие инвестиции. Если проект небольшой, на 30—50 человек, набрать команду можно на рынке. Но если нужны 2—3 тысячи, то нужно смотреть, где мы размещаем это производство, и вместе с инвестором проработать этот момент.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Очень хорошо, что мы не бросаем никогда наших инвесторов. Даже когда они уже давно ввели объект в эксплуатацию и успешно работают. Мы с ними остаемся на связи. Они чувствуют эту поддержку. «Зеленая волна» продолжается на всем протяжении работы. Можно сказать, «светофор подкручиваем». Рустам Нургалиевич лично это делает, и мы тоже стараемся.

На сегодня в инвестициях в основной капитал в Татарстане из общей суммы в 1,6 триллиона рублей чуть больше 1,4 трлн — из внебюджетных источников. Это наш драйвер роста. И этот драйвер роста должен сохранять динамику. Да, это непросто в текущих условиях, и само собой ничего не дается. Но нужно усердно и много работать. Работать дружно, чтобы выстоять в то экономическое время, в которое мы сейчас живем.

