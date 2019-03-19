Якубович после поездки в Казань посвятил выпуск «Поля чудес» Татарстану

На Первом канале вышел выпуск программы «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, посвященный Татарстану.

Первые три вопроса были связаны с народными татарскими мудростями. В первом туре участники должны были отгадать слово «невежда» из народной мудрости, которая гласит: «Даже если это живая вода, не пей из рук … (кого?)».

Вторая народная татарская мудрость звучала так: «То есть прибыль, что вошло… (куда?)». Участникам предстояло отгадать слово «Желудок».

Третий вопрос звучал так: «Поручи какое-нибудь дело … (кому?) — он же тебя учить станет». Игроки отгадали слово «лентяй».



В финале Якубович рассказал участникам, что Иван Грозный после взятия Казани решил наладить отношения с местной элитой и награждал высокопоставленных татар. Поэтому многие местные сильно преувеличивали свои убытки. Как называли таких людей? Победителем стала жительница Казахстана, отгадав слово «сирота».

Напомним, что Леонид Якубович приезжал в Казань на восьмое марта, чтобы поздравить чиновниц кабмина РТ с Международным женским днем. В беседе с Якубовичем руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина призналась, что ей подарили автомобиль Porshe. Позднее она отказалась от машины.