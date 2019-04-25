АИР Татарстана и Центр халяльного образа жизни Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании

Сегодня в рамках KazanSummit-2019 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) и Центром халяльного образа жизни.

Подписи под документом поставили руководитель АИР РТ Талия Минуллина и председатель Центра халяльного образа жизни Индонезии Сапта Нирвандар.

Как уточняет ИА «Татар-информ», подписание меморандума состоялось при участии президента Татарстана Рустама Минниханова.



Напомним, что сегодня президент РТ также примет участие в пленарной сессии «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации», которая пройдет в рамках KazanSummit-2019.

