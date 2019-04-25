Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

АИР Татарстана и Центр халяльного образа жизни Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании

10:38, 25.04.2019
АИР Татарстана и Центр халяльного образа жизни Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании
Фото: tida.tatarstan.ru

Сегодня в рамках KazanSummit-2019 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) и Центром халяльного образа жизни.

Подписи под документом поставили руководитель АИР РТ Талия Минуллина и председатель Центра халяльного образа жизни Индонезии Сапта Нирвандар.

Как уточняет ИА «Татар-информ», подписание меморандума состоялось при участии президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, что сегодня президент РТ также примет участие в пленарной сессии «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации», которая пройдет в рамках KazanSummit-2019.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров