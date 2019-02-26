Талия Минуллина: «Мы не стали хуже работать — стали лучше работать другие регионы»

Глава Агентства инвестразвития РТ — о перспективах загрузки «Казань Экспо», строительстве детского кванториума и приглашениях на работу в другие регионы

Фото: Из архива "Реального времени"

После недавней коллегии Агентства инвестиционного развития РТ глава ведомства Талия Минуллина стала гостьей онлайн-конференции «Реального времени». В неформальной беседе с корреспондентом издания она озвучила причины снижения Татарстана в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов и объяснила, почему в «Казань Экспо» нужно оборудовать съемочные павильоны «Татаркино» и развернуть фармацевтическое производство. Глава АИР рассказала также, в чем камень преткновения халяльного финансирования в России и сколько раз ей поступали заманчивые предложения о трудоустройстве из других регионов.

«Мы бы очень хотели построить в Казани детский кванториум»

Одной из первых тем для обсуждения на онлайн-конференции стал предстоящий образовательный форум EDU Russia, который Казань при поддержке АИР примет с 28 февраля по 1 марта.

Форум соберет свыше 3 тысяч участников и 150 спикеров из регионов России, США, Финляндии и Дании. EDU Russia — в первую очередь попытка создать в Казани дискуссионную площадку мирового уровня для обсуждения влияния технологических процессов на образовательный стандарт, притом на всех ступенях обучения — от дошкольного образования до поствузовского, объяснила глава Агентства инвестразвития РТ.





Невозможно такой большой инфраструктурный объект, как «Казань Экспо» держать без мероприятий, там нужно будет вырабатывать план работы на ближайшие 5 лет. Похожая история у нас есть, например, со стадионом «Казань Арена» — тоже огромный инфраструктурный объект, вы видите, сколько там активностей разных. И то там до сих пор есть вопрос с точки зрения «дебет-кредит»



«Если мы сравним разницу между учителями и учениками, то 50 лет назад, 100 лет назад она не была такой большой, как сейчас, между современными школьниками и учителями. Технологический прогресс ворвался в нашу жизнь с огромной скоростью, и его динамика сегодня кратно превышает мировые образовательные стандарты. Это не проблема Татарстана или России, это проблема в международном контексте, и ее можно решать только на международных площадках, — отметила Талия Минуллина. — Мы как раз такую площадку и создали».

27 февраля перед началом форума гости посетят самые передовые татарстанские образовательные площадки — лаборатории КФУ, корпус IT-лицея, рассказала спикер. Глава АИР заострила внимание на том, что Татарстану уже есть что показать, но скоро список современных образовательных кампусов может пополниться.

«У нас есть и определенные планы: мы бы очень хотели построить детский кванториум — мощный научно-образовательный центр, где детишки могли бы изучать законы элементарной физики и химии с помощью игровых и технологических решений, виртуальной и дополненной реальностей, например. Планируем такой проект, он достаточно сложный, сейчас занимаемся разработкой концепции», — пояснила она.

«Казань Экспо» нужно вырабатывать константный годовой график на ближайшие 5 лет»

Основным местом проведения EDU Russia станет ВЦ «Казань Экспо». Для самого выставочного центра дислокация форума является необходимой «мерой загрузки», считает Талия Минуллина. Ввод «Казань Экспо» в эксплуатацию автоматически увеличил все выставочные площади ПФО в два раза, и сейчас одна из главных задач причастных структур — загрузить «гиганта» работой, чтобы центр в ближайшие годы смог как минимум окупить себя, а не выживать за счет дотаций.

«Невозможно такой большой инфраструктурный объект держать без мероприятий, там нужно будет вырабатывать константный годовой график — план работы на ближайшие 5 лет. Похожая история у нас, например, со стадионом «Казань Арена» — тоже огромный инфраструктурный объект, вы видите, сколько там разных активностей. И то там до сих пор есть вопрос с точки зрения «дебет-кредит». А этот проект [«Казань Экспо»] еще сложнее».

В ближайшее время АИР представит руководству республики несколько проектов решений, которые могли бы помочь выставочному центру с загрузкой. По словам Минуллиной, всего их разработано около 20, однако есть два основных наиболее перспективных варианта.

Меня часто спрашивают: «Почему мы упали? Мы, что, стали хуже работать?». Ребята, нет, мы не стали хуже работать — стали лучше работать другие регионы. Они приезжают к нам, смотрят все самое лучшее, копируют, адаптируют и применяют у себя



«Одно из решений связано с павильонами «Казань Экспо», которые мы предлагаем рассмотреть для передачи «Татаркино» для съемок, — поделилась спикер. — Кино — большая, растущая развлекательная сфера, плюс это хорошая инвестиционная ниша в России. У нас на сегодняшний день съемочные павильоны есть только в Москве и Петербурге, еще в паре регионов, и это очень неконкурентный рынок. В Татарстане мы пока не располагаем съемочными площадями, на которые могут приехать федеральные группы».

Второе решение, рассматриваемое для загрузки нового выставочного центра — размещение производства, в частности фармацевтического. В рамках программы развития сектора здравоохранения в АИР уже доработана концепция «Фармаполиса» — разворачивания производства медицинского оборудования и фармацевтики. «Казань Экспо», по мнению экспертов, мог бы занять и эту нишу.

По словам главы агентства, основная причина ее беспокойства за ВЦ — это отсутствие в республике достаточно компетентных кадров, способных вывести площадку на мировой уровень.

«Меня очень беспокоят компетенции, потому что на сегодняшний день ни у меня, ни у моих коллег в Татарстане нет компетенций для того, чтобы сделать «Казань Экспо» международной площадкой. Сейчас очень важно входить в кооперационные связи с Messe Frankfurt, Ганновером, Шанхаем — с теми площадками, которые считаются в мире самыми эффективными с точки зрения загрузки больших инфраструктурных объектов, конгресс-холлов», — заключила Минуллина.

«Мы не стали хуже работать. Стали лучше работать другие регионы»

В 2018 году Татарстан опустился на третью строчку Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации от АСИ, впервые за 4 года уступив лидерство Тюменской области и Москве (по данным АСИ, республика возглавляла рейтинг с 2015 по 2017 год). Одной из главных причин этих изменений стало существенное улучшение инвестклимата в ряде регионов страны. По словам главы АИР, это результат в том числе и «просветительской работы», которую в течение последних лет ведет Татарстан.

Пока не будут изменены определенные законодательно-правовые акты в России, здесь халяльного финансирования не будет. Будут отдельные его элементы, что мы и делаем. <...> В целом надо менять федеральное законодательство, без этого сделать мы ничего не сможем



«Меня часто спрашивают: «Почему мы упали? Мы, что, стали хуже работать?». Ребята, нет, мы не стали хуже работать — стали лучше работать другие регионы. Они приезжают к нам, смотрят все самое лучшее, копируют, адаптируют и применяют у себя. С учетом дружественно-гостеприимной политики Татарстана… Это установка нашего президента: Рустам Нургалиевич всегда говорит, что мы одна страна, у нас общие цели, и мы должны вместе подходить к решению общегосударственных задач. Для нас это значит, что нужно предпринимать новые ходы и искать новые решения», — констатировала Минуллина.

В предыдущие годы основными конкурентами Татарстана по инвестиционной привлекательности были Москва, Санкт-Петербург, Липецк и Калуга. Теперь же список значительно расширился. Одной из причин перемен руководитель Агентства инвестразвития РТ видит недавнюю ротацию в губернаторском корпусе: обновленные и «помолодевшие» команды регионов начали вести активную работу.

«Начали выходить новые документы, связанные с работой с инвесторами, защитой их прав, интересов. Появились новые интересные инициативы, связанные с созданием фондов, которые софинансируют проекты для инвесторов, заходят в долю этих проектов, разделяя риски. Это как раз и есть ГЧП. Это, конечно, очень привлекательно для инвесторов, им всегда хочется разделить риски, потому что они все-таки с некоторой опаской и осторожностью относятся к нашей стране», — подчеркнула собеседница «Реального времени».

«Пока не будет изменено законодательство в России, халяльного финансирования здесь не будет»

Халяльное финансирование, продвижение халяльного производства — одна из актуальных для республики тем, и в этом направлении АИР тоже сейчас работает, сообщила Минуллина. 17 февраля во время визита в Дубай агентство совместно с директором Фонда поддержки предпринимательства Татарстана Айдаром Салиховым проводило сессию, посвященную механике аккредитации халяльной продукции из Татарстана на рынке стран Организации исламского сотрудничества.

«У нас очень хорошие отношения с Дубаем, они предлагают делать это через них. Дубай входит в определенные международные ассоциации, а если мы сертифицируемся у одного из членов этой ассоциации, то мы потенциально выходим через них на рынок 30 стран, — рассказала руководитель АИР. — Мы пригласили дубайский центр сертификации, нам рассказали о том, какой существует чек-лист, сколько времени и денег занимает сертификация для того, чтобы выходить на экспорт с этой продукцией».

За годы работы на этой должности мне предлагали быть вице-губернатором в четырех российских регионах. Мне неоднократно предлагали возглавить и инвестиционные структуры в других российских регионах, но пока такого предложения, от которого я бы не смогла отказаться, не поступило



Решение вопроса халяльного финансирования — гораздо более длительный и трудоемкий процесс, констатировала спикер. В этом отношении ни один из регионов России успехами похвастаться не сможет до тех пор, пока не будут внесены существенные изменения в федеральное законодательство.

«Пока не будут изменены определенные законодательно-правовые акты в России, здесь халяльного финансирования не будет, — отметила она. — Будут отдельные его элементы, что мы и делаем. Например, сейчас мы открываем филиал иранского банка «Мелли»: подобрали помещение, на KazanSummit, который запланирован на 24—26 апреля, официально анонсируем открытие филиала. Это тоже, конечно, один из элементов, но в целом тут надо менять федеральное законодательство. Без этого мы ничего сделать не сможем».

«Мне предлагали быть вице-губернатором в четырех российских регионах»

Один из пришедших в редакцию «Реального времени» вопросов Талие Минуллиной касался недавнего слуха о том, что главу татарстанского АИР пытались переманить в соседний Башкортостан.

«Нет, это неправда. Ну, по крайней мере, с контрактом, с конкретным предложением ко мне никто не приходил. За годы работы на этой должности (Талия Минуллина возглавляет АИР РТ с октября 2014 года) мне предлагали быть вице-губернатором в четырех российских регионах. Мне неоднократно предлагали возглавить и инвестиционные структуры в других российских регионах, но пока такого предложения, от которого я бы не смогла отказаться, не поступило», — поделилась спикер.