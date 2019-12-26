Талия Минуллина запускает сертификацию санаториев Татарстана по стандарту «халяль»

Сразу пять республиканских здравниц, принадлежащих «Татнефти», ПОЗИС и другим компаниям, подали заявку на получение сертификата

Фото: Максим Платонов

Татарстан объявил о начале эксперимента по добровольной сертификации индустрии гостеприимства по стандартам «халяль». В начале декабря Агентство инвестиционного развития РТ выбрало независимого оператора, который начал принимать заявки от санаториев республики на присвоение им соответствующего сертификата. Накануне глава АИР Талия Минуллина и председатель комитета по стандартам «халяль» при ДУМ РТ Ирек Зиганшин отвечали на вопросы представителей первых пяти татарстанских санаториев, изъявивших желание переформатировать отели согласно шариату. За обсуждением наблюдал корреспондент «Реального времени». Подошедший под конец встречи глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, в свою очередь, предупредил, что наличие сертификата «халяль» внесет «достаточно строгое ограничение на деятельность санатория».

Санатории подвергнут халяль-сертификации

Глава АИР РТ Талия Минуллина объявила о запуске программы «Халяльный туризм», которая должна охватить добровольной халяль-сертификацией санатории республики для приема гостей из арабских стран и внутренних туристов.

— Татарстан является одним из востребованных направлений, по которым путешествуют по стандартам «халяль». Нам необходимо сегодня создать условия для туристов из арабских стран, что будет способствовать инвестиционному продвижению нашей территории, — приветствовала Минуллина собравшихся на встречу представителей многочисленных санаториев республики.

Руководитель агентства объяснила необходимость «халялизации» индустрии гостеприимства тем, что гости-мусульмане сегодня «едут непонятно куда и сами вынуждены организовывать свой досуг». Как пояснил «Реальному времени» один из представителей ДУМ РТ, сегодня гостиницы и отели Казани не отвечают мусульманским канонам проживания: у них нет кухни по стандартам «халяль», нет уединенного места для чтения намаза и омовения. «А ведь это не такие большие затраты», — заметил он. Останавливаясь в современных отелях, зарубежные гости сами выходят из затруднительного положения, что неизбежно сказывается на деловых взаимоотношениях с арабским бизнесом.

— Никто не будет инвестировать в территорию, которую никто не знает, — заметила в своей речи Талия Минуллина.



Life в халяльном Татарстане

Глава АИР сообщила, что по поручению президента РТ Рустама Минниханова разработана дорожная карта halallifestyle, которая подразумевает образ жизни по стандартам «халяль».

— Это означает стандарт высокого качества услуг и продукции. В рамках этой карты задумана сертификация санаториев, которые будут рекламироваться и продвигаться на международных рынках, — пояснила Талия Минуллина.

Позднее уточнила, что после завершения сертификации будет создан реестр санаториев с сертификатом «халяль». Комплекс мероприятий, по ее словам, реализуется согласно деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению президента Владимира Путина с 2014 года возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов. «Дорожная карта затрагивает такие сферы, как халяльный туризм, халяльное производство, мода, финансы, IT и медиа», — пояснила спикер.



Пять заявок на сертификацию

Как оказалось, на встречу приехали представители пяти санаториев республики, которые подали заявку на прохождение сертификации. Это санаторий «Радуга», расположенный в национальном парке «Нижняя Кама» в Набережных Челнах, санаторий «Ян» Татнефти в селе Поташная поляна в Альметьевском районе, зеленодольский санаторий «Дельфин», принадлежащий ОАО «ПОЗИС», санаторий «Жемчужина» в Набережных Челнах и «Шифалы Су — Ижминводы» в селе Ижевка Менделеевского района.

В начале декабря Агентство инвестиционного развития РТ выбрало независимого оператора, который начал принимать заявки от санаториев республики на присвоение им сертификата «халяль». Во время встречи один из участников поинтересовался, почему право на проведение сертификации досталось иногородней компании из Сочи, а не татарстанским компаниям (название не упомянули, — прим. ред.). Талия Минуллина подтвердила, что тендер действительно выиграла компания из Сочи, но также не раскрыла названия. В ответ не удержалась от легкой иронии:

— Знаете, если я буду звонить и говорить: «Здравствуйте, завтра у нас тендер, приходите»... Это коррупционная составляющая, — парировала она.

Глава АИР намекала, что за тендерами необходимо следить и выигрывать. Исполнительный директор санатория «Радуга» Дмитрий Синтишевский позднее признался «Реальному времени», что приглашение принять участие в халяль-сертификации оказалось для многих участников неожиданным. Обычно эта услуга обходится в 60 тысяч рублей (сертификат действует один год и не пролонгируется автоматически, — прим. ред.). Но для татарстанских санаториев процедура будет бесплатной. Во время встречи Талия Минуллина сообщила, что средства на прохождение халяль-сертификации выделены президентом РТ. Всего в республике работает более полусотни санаториев разного профиля, но желание изъявили только пять из них.

Девушек в бикини не должно быть в общественных местах

Председатель комитета по стандартам «халяль» при ДУМ РТ Ирек Зиганшин рассказал об основных требованиях к санаториям, желающим получить сертификат.

— Наше правительство всерьез озабочено тем, чтобы те услуги, которые есть не только для населения, но и гостей республики, отвечали высоким стандартам. Татарстан — окно в исламский мир, поэтому она [индустрия гостеприимства] должна соответствовать им, — предварил он свое выступление перед оглашением основных требований шариата.

Первое касается проживания гостей. «Оно должно быть раздельным, согласно гендерной принадлежности», — сообщил он. Второе — это обустройство номеров согласно шариату, то есть в номере не должно быть баров с алкоголем, непристойных картин и прочих изображений, а также неэтичных телеканалов. Третье — защита личного пространства с помощью штор и занавесок. Четвертое — наличие возможности для индивидуального омовения.

Отдельные разъяснения были даны по поводу места для чтения намаза. По его словам, это должно быть «чистое место», которое может быть расположено или в номере, или на этаже, или в корпусе». Больше всего, по его словам, гостей-мусульман пугают девушки в бикини — «их не должно быть в общих местах». Вообще, для женщин должен быть «отдельный женский бассейн, сауна». Разумеется, исключены кальяны.

Коротко высказался о питании: «Не допускать совместного использования кухни для приготовления обычных блюд и по стандартам. Раздельно нужно хранить продукты питания», — предупредил он.

Дмитрий Синтишевский поинтересовался, есть ли ограничения к персоналу по вероисповеданию: «К примеру, может ли православный готовить еду-халяль, или массажист может ли обслуживать мусульманина?»

— Однополым нельзя, — поспешила с разъяснениями Талия Минуллина.

— Да-да, — подхватил Ирек Зиганшин. — Мужчина не может [обслуживать] мужчину, женщина — женщину. А то, что не мусульмане готовят пищу «халяль», — конечно, могут. У нас есть определенная рецептура, и вы готовите из того сырья, которое мы проверяем.

— Предполагается ли назначение ответственного должностного лица, который должен контролировать соблюдение требований шариата? — спросили вслед за ним его коллеги.

— В районах есть мухтасибы, наши контролеры выезжают и проверяют в режиме реального времени. Мы не просто выдали свидетельство и забыли. Нет, мы выезжаем. И консультируем. Иногда бывает, что предприятия меняют в закупках продукты и консультируются с нами, — ответил Ирек Зиганшин.

«Санаторий выбирают не по тому, есть халяль или нет, а про профилю заболевания»



К концу разговора пришел глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. «Вам финальное слово — что скажете о сертификации халяль?» — спросили у него. Руководитель ведомства отметил, что «наличие сертификата халяль — это же достаточно строгое ограничение на деятельность санатория». По его мнению, это повлияет на многие процессы — обслуживание, встречи, приготовление пищи.

— Загрузка по санаториям — 70—75%. Насколько добавит поток сертификация «халяль» — пока неизвестно, — сомневается он. — Надо понять рынок. Есть миллиарды людей, но нужны ли им эти услуги? Тут надо еще исследование определенное сделать, — колебался он.

По мнению Сергея Иванова, достаточно ограничиться сертификацией процесса питания, а не охватывать всю деятельность санатория.

— Даст ли это дополнительную загрузку — неизвестно. Все-таки санаторий выбирают не по тому, есть халяль или нет, а про профилю заболевания. По крайней мере, внутренний рынок, — продолжал рассуждать он. — В первую очередь нужно идти по сертификации питания. Я — за эксперимент. Предложение должно быть.

Конечно, 100 билбордов в Москве у нас нет

— Сертификация санаториев для арабских гостей может пригодиться и для внутренних туристов, которые могли бы с радостью приехать в сертифицированный санаторий, а сегодня они едут непонятно куда и сами вынуждены организовывать свой досуг, — настаивала на своем Талия Минуллина.

По ее словам, у тех санаториев, чья загрузка под 100%, халяль-сертификат может стать имиджевой составляющей. «А если есть потенциал для развития и загрузки объекта, которым вы управляете, хотелось бы, чтобы это стало дополнительным стимулом. Потом мы сможем перечень аккредитованных и сертифицированных санаториев сформировать на республиканском уровне и включить в программу продвижения. У нас есть прямые рейсы в Дубаи, Стамбул и другие арабские страны, поэтому нам кажется, что здесь есть возможность для привлечения туристов из стран Организации исламского сотрудничества. В целом сертификат «халяль» может дать маркетинговый толчок, достаточно неплохой. Надеемся, что сертификация пройдет быстро и безболезненно и приведет к коммерческому успеху».

— А как вы будете продвигать халяль-санатории? — тихо поинтересовались в зале.

— Конечно, 100 билбордов в Москве у нас нет, — ответил Сергей Иванов. — Но есть другие ресурсы.

