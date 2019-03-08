Талия Минуллина попросила продать подаренный Porsche и инвестировать деньги в Татарстан

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина решила отказаться от подаренного на 8 Марта автомобиля Porsche. Она заявила, что попросила продать машину и направить вырученные деньги для развития республики.

«Подарили — да. Но я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — цитирует Минуллину ИА «Татар-информ».

Ранее Талия Минуллина призналась телеведущему Леониду Якубовичу, который был приглашен поздравить женщин в правительстве РТ, что на 8 Марта получила в подарок автомобиль Porshe.