«Место западных партнеров заняли коллеги из стран БРИКС и Востока»

На форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» ждут гостей из 79 государств

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Почти 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрировались на XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в татарстанской столице с 14 по 19 мая. Самые большие делегации прибудут из Египта, Саудовской Аравии, Индонезии, Сенегала, Казахстана, Туркменистана и других государств. Ключевая тема форума — «Доверие и сотрудничество», также впервые на площадке пройдут межправительственные комиссии России и шести государств. Подробнее о подготовке к встрече рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ.



«Для нас это тоже серьезный рубеж!»



На сегодня на юбилейный XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» уже заявилось 10 977 участников из 79 стран. Но регистрация продолжается и гостей может быть еще больше, предупреждают организаторы.

— Для нас это тоже серьезный рубеж! Второй год, как мы проводим форум в статусе федерального, и, естественно, это отражается на количестве и статусе участников самого мероприятия, — заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, добавив, что ранее форум собирал порядка 6-7 тысяч человек.

В этом году самые большие делегации, как официальных лиц, так и бизнеса, ждут из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркменистана и Узбекистана. На уровне субъектов России в Казань должны приехать около 20 губернаторов и много предпринимателей. Максимальное число гостей ожидается из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской, Томской, Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, Дагестана и Чечни.

«Для нас это тоже серьезный рубеж! Второй год, как мы проводим форум в статусе федерального», заявила Талия Минуллина. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

В списке почетных гостей: председатель кабинета министров Кыргызской республики Акылбек Жапаров, председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьер — министр нефти Кувейта Имад Аль-Атики, министр по делам вакуфов и исламских дел Катара Е.П. Ганем бин Шахин бин Ганем Аль Ганим и другие.

Расширился не только состав участников, но и программа, поскольку форум будет идти семь дней. Откроет его Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market в Агропромпарке, причем в отличие от деловой программы форума посетить ее смогут все желающие, регистрация для этого не нужна.

Среди основных мероприятий форума — заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», где обсудят справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие. Кроме того — панельная сессия ЮНЕСКО, посвященная роли Всемирного культурного наследия в устойчивом развитии регионов. В прямом эфире на федеральном уровне пройдет пленарное заседание XV Международного экономического форума, участники которого будут говорить о финансовой и логистической инфраструктуре России и стран БРИКС.

На полях форума заключат 45 соглашений

Впервые на полях форума пройдут межправительственные комиссии и двухсторонние конференции, где представители России, а также шести иностранных государств: Кувейта, Узбекистана, Таджикистана, Малайзии, Саудовской Аравии и Индонезии — обсудят вопросы сотрудничества.

— Раньше у нас такие мероприятия не проходили. Это очень серьезный высокий уровень, — подчеркнула Талия Минуллина, добавив, что с Узбекистаном будут говорить на актуальную сегодня тему — проблемы миграционной политики.

На полях форума также пройдут съезды генпрокуроров, счетных палат стран ОИС и налоговых органов СНГ. Кроме того, состоится окружное заседание Российского экспортного центра с министерскими сессиями по различным направлениям. Поскольку центральной темой форума стали исламские финансы, запланирован целый ряд мероприятий, среди которых спикер выделила сессию Нацбанка России, посвященную партнерскому финансированию и новому опыту. В планах и форум торгово-промышленных палат стран ОИС, на который заявилось 14 участников, а также двусторонние страновые сессии с Азербайджаном, Таджикистаном, Афганистаном и другими государствами. Впервые пройдет выставка, посвященная недвижимости и градостроительству.

На полях форума также пройдут съезды генпрокуроров, счетных палат стран ОИС и налоговых органов СНГ. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Ожидается, что в рамках форума будет подписано 45 соглашений. Подробности по ним обещают привести позднее, но некоторые примеры по ним глава АИР РТ привела в беседе с корреспондентом «Реального времени»:

— Минспорта России у нас подпишет соглашение с Министерством спорта и молодежной политики Катара — в области физической культуры и спорта. Мы готовим план мероприятий к торгово-экономическому, научно-техническому, социально-гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Татарстаном. Это на новый период: 2024-2028 годы обновляем.

— Будут соглашения по крупным проектам?

— Да, есть, например, по зерновому коридору. Но тут много проектов. Есть соглашение с Малайзией, есть — с Азербайджаном, но я бы все-таки хотела дождаться, когда они будут подписаны, — уточнила Талия Минуллина.

Для гостей подготовили большую культурную программу, а также экскурсии в рамках промышленного туризма — участники смогут посетить ряд крупных предприятий республики. По традиции в рамках форума пройдет показ благопристойной моды, где свои коллекции представят 10 дизайнеров из разных стран. Кроме того, состоится международный турнир молодых поваров исламских стран, посетить который 18-19 мая смогут все желающие.

Ожидается, что в рамках форума будет подписано 45 соглашений. Подробности по ним обещают привести позднее. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

«Сегодня ситуация по партнерам и поиску новой схемы претерпевает изменения»

Подробнее об отдельных мероприятиях форума рассказали другие спикеры. Так, вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал о работе сессии Банка России по исламским финансам и инвестициям: «На сессии планируется обсудить первые оценки эксперимента, первые итоги, результаты партнерского финансирования в нашей стране, а также новый опыт, который был приобретен в ходе проведения эксперимента».

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ рассказал Марат Зяббаров сообщил о подготовке к ярмарке в Агропромпарке. В ней примут участие порядка 72 компаний, из них 15 — зарубежные.

— Основной акцент мы делаем на продукцию АПК из Татарстана, поскольку с 2020 года республика активно занимается экспортом халяльной продукции в дружественные страны. Совокупный экспорт продукции АПК РТ по итогам 2023 года составил 457,6 млн долларов США с ростом на 2,84% к уровню 2022 года, — заявил глава Минсельхоза РТ.

Основной акцент мы делаем на продукцию АПК из Татарстана, поскольку с 2020 года республика активно занимается экспортом халяльной продукции в дружественные страны, сообщил Марат Зяббаров. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов доложил о подготовке к другой выставке: «Министерством будет организована уличная экспозиция техники и оборудования на выставке «Russia Halal Expo», ее общая площадь составит более 5000 квадратных метров. Спецтехника будет представлена в различных производственных рядах. Прежде всего, это, конечно, пассажирская, грузовая, водная техника, воздушная и сельскохозяйственная». По его словам, в выставке примут участие более 30 регионов и стран.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин сообщил, что в дни проведения форума в театрах Казани покажут 18 спектаклей, а в музеях представят 20 выставочных проектов. Кроме того, гостям предложат экскурсионные программы по объектам ЮНЕСКО, а в кинотеатре «Мир» они смогут посмотреть фильмы татарстанского производства.

Отвечая на вопросы журналистов, глава АИР РТ рассказала об экономическом эффекте форума на протяжении последних лет: «Вы видите, какие перемены происходят на рынке Российской Федерации — это и уход западных игроков, и замена поставщиков, и новые логистические маршруты, международные новые транспортные коридоры, которые мы выстраиваем, к примеру, Север-Юг, который мы тоже обсудим на форуме. У нас всегда были хорошие отношения со странами СНГ и сейчас они усиливаются. Мы это видим не только по активности на территории Татарстана, но и по тому, как наши предприятия выходят на рынок этих стран». При этом активность не ограничивается странами СНГ. «Видим интерес к нам со стороны ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Малайзии. Хотя с Индонезией и Малайзией складывается чуть сложнее из-за логистики — они от нас очень далеко. Поэтому здесь мы больше рассматриваем вопросы локализации, то есть говорим о том, как быть ближе к рынку».

Отвечая на вопросы журналистов, глава АИР РТ рассказала об экономическом эффекте форума на протяжении последних лет. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Оценивая инвестиционные потоки, Талия Минулина назвала лидером в этой части Турцию. Общий объем вложений в Татарстан в том году составил 1,180 трлн рублей, из них 953 млрд — внебюджетные инвестиции. Динамика роста составила 22%, по внебюджетным вложениям — почти 23%. «Сегодня ситуация по партнерам и поиску новой схемы претерпевает определенные изменения», добавила она. Министр экономики привел цифры по товарообороту Татарстана со странами ОИС — он вырос в 2,4 раза и достиг 5,7 млрд рублей по итогам прошлого года.

— Здесь вспоминается пословица: свято место пусто не бывает. И мы можем это констатировать, западные страны раньше были в лидерах по некоторым позициям сотрудничества. Теперь, конечно, это место занимают наши коллеги из стран БРИКС и Востока. И эта тенденция, я думаю, будет в ближайшее время сохраняться, — добавил Родион Карпов.

Организаторы форума уточнили, что на федеральном уровне Россию будет представлять вице-премьер Марат Хуснуллин, и благодарили российский МИД за помощь в организации форума и приглашение стран-участников.