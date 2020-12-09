«Для нас, советских мусульман, было чуждо понятие «халяльная колбаса»

Фото: Ринат Назметдинов

Потенциал РФ в исламской экономике

Сегодня в казанской соборной мечети «Аль-Марджани» проходит Всероссийская конференция «Халяль как образ жизни». Форум посвящен развитию и популяризации халяльного образа жизни в обществе, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами мероприятия выступают АНО «Добрый мир для всех», Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития РТ и Исламский юридический центр.

Как сообщила руководитель АИР Талия Минуллина, исламская экономика в мире, по подсчетам экспертов, достигает 5 трлн долларов США. И к 2024 году обороты вырастут в 1,5 раза.

Обычно выделяют ряд направлений исламской экономики: исламские финансы, халяль-еда, туризм, мода, мультимедиа и развлечения, медицина и косметика. Лидерами в этой сфере являются Малайзия, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия. Исламская экономика активно развивается за пределами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) — в Европе, Северной Америке, Азии. Это Индия, Китай, Россия, Франция, Германия, Великобритания.



Всероссийская конференция «Халяль как образ жизни» посвящена развитию и популяризации халяльного образа жизни в обществе, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Тимур Рахматуллин

— Россия с точки зрения исламской экономики обладает огромным потенциалом, — заметила Минуллина. — Мы это видим на примере продовольственного сектора. В России ежегодно производится более 1 трлн тонн мяса халяль. И сегодня партнерами Российской Федерации в этой сфере являются Бахрейн, Египет, Иордания, Иран, Саудовская Аравия.

Она напомнила, что в стране функционируют десятки центров сертификации по стандарту халяль. Один из них работает в Татарстане — Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

KazanSummit перенесен на июль 2021 года

Глава АИР обратила внимание, что огромную роль в укреплении связей России со странами ОИС играет международная площадка «Россия — исламский мир: KazanSummit». Этот форум ежегодно собирает сотни экспертов, дипломатов, производителей, предпринимателей, чиновников, заинтересованных в развитии исламской экономики.

— В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции мы были вынуждены перенести данное мероприятие [KazanSummit] на следующий год. И предварительно запланировали его проведение на июль 2021 года. Но и эта дата может быть пересмотрена — зависит от того, с какой ситуацией мы будем сталкиваться в первом полугодии 21-го года, — объявила Талия Минуллина.



KazanSummit ежегодно собирает сотни экспертов, дипломатов, производителей, предпринимателей, чиновников, заинтересованных в развитии исламской экономики. Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что KazanSummit уже несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19. Последний раз сообщалось, что форум пройдет весной 2021 года.

Многие решения, принятые на площадке форума, реализуются в Татарстане. Так, в республике принята дорожная карта о развитии образа жизни халяль на примере Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках этого документа в регионе проводится ряд мероприятий. В 2019 году был впервые открыт первый в России инвестиционный фонд, который работает по принципам шариата. В этом году множество мероприятий проходит в онлайн-формате. Татарстан провел 10 бесплатных тематических вебинаров.

К слову, сама глава АИР РТ выступала удаленно — через Zoom. Чиновница, периодически удивляющая публику своими хиджабами, сегодня надела головной убор и темное платье с длинными рукавами. Шея и уши при этом остались открыты.

Глава АИР РТ выступала удаленно — через Zoom. Фото: Тимур Рахматуллин

Халяль во всех сферах

Председатель Совета старейшин Казани, имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Мансур Джалялетдин подчеркнул, что халяль касается не только еды, но и медицины, туризма, финансов и других сфер, с которыми сталкивается человек. Если в ряде арабских стран, Турции и Малайзии халяль-индустрия в целом развита, то в России, европейских странах предстоит еще проделать огромную работу. Приезжающие иностранцы, исповедующие ислам, вынуждены долго искать, где получить халяльное питание, получить различные услуги, не преступая норм шариата.

— Еще 30 лет назад, в 1990 году, мы впервые увидели халяльную колбасу в магазине Саудовской Аравии, — ударился в воспоминания Мансур хазрат. — Тогда для нас, советских мусульман, было чуждо понятие «халяльная колбаса». Мы еще несколько раз спросили: «Халяль?» Арабы ответили утвердительно. Мы ее сразу купили.

По его словам, все религиозные конфессии признают, что халяль для здоровья человека намного лучше, чем харам. И Татарстан за годы заметно продвинулся вперед: работают заведения общепита с халяльной едой, есть сертифицированные гостиницы, базы отдыха, медицинские учреждения.

Тимур Рахматуллин