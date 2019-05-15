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Глава АИР РТ Талия Минуллина заявила о необходимости наращивать объемы поставок между предприятиями Карелии и Татарстана

10:40, 15.05.2019 1
Глава АИР РТ Талия Минуллина заявила о необходимости наращивать объемы поставок между предприятиями Карелии и Татарстана
Фото: tida.tatarstan.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков настроен реализовывать проекты с Татарстаном, сообщается на официальном портале АИР РТ.

Накануне прошли переговоры с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной, на которых Парфенчиков отметил преимущества республики для реализации совместных проектов. Талия Минуллина подчеркнула, что сейчас ключевая задача — наращивание объемов поставок между предприятиями Карелии и Татарстана. С ее слов, перспективным остается сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения.

С 2014 года сотрудничество между Карелией и Татарстаном существенно усилилось. Товарооборот между республиками вырос более чем в три раза и составил около 1,5 млрд рублей.

Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в формате «один на один», а затем — в расширенном составе с участием членов делегации. Главной темой стало обсуждение развития сотрудничества между регионами.

ПромышленностьЭкономикаОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 15 мая
    проект бюджета Карелии на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении. Напомним, на 2019 год запланированы доходы в объеме 40 млрд рублей, расходы - 39,24 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составит 760 млн рублей.
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