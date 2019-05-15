Глава АИР РТ Талия Минуллина заявила о необходимости наращивать объемы поставок между предприятиями Карелии и Татарстана

Глава Карелии Артур Парфенчиков настроен реализовывать проекты с Татарстаном, сообщается на официальном портале АИР РТ.

Накануне прошли переговоры с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной, на которых Парфенчиков отметил преимущества республики для реализации совместных проектов. Талия Минуллина подчеркнула, что сейчас ключевая задача — наращивание объемов поставок между предприятиями Карелии и Татарстана. С ее слов, перспективным остается сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения.

С 2014 года сотрудничество между Карелией и Татарстаном существенно усилилось. Товарооборот между республиками вырос более чем в три раза и составил около 1,5 млрд рублей.

Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в формате «один на один», а затем — в расширенном составе с участием членов делегации. Главной темой стало обсуждение развития сотрудничества между регионами.

