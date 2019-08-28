Талия Минуллина снялась в шуточном ролике о замужестве и инвестициях в экономику региона

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина стала героиней серии роликов, в наглядной форме демонстрирующих достижения Татарстана и то, как они улучшают жизнь татарстанцев.

Минуллина в ироничном сюжете с молодой парой показала, как приток инвестиций в Татарстан влияет на повышение достатка жителей республики. Пара обсуждала вопрос предстоящей свадьбы и ее дороговизну, однако глава АИР РТ вступает в их разговор и отмечает: благодаря значительному притоку инвестиций в Татарстан у жителей есть стабильный заработок, а значит, затрат на создание семьи можно не опасаться.

В ролике Минуллина пошутила сама над собой — упомянула историю о подаренном ей на 8 Марта «Порше», от которого она тогда отказалась.

Напомним, это уже не первый случай, когда лица из руководства республики снимаются в юмористических видеороликах. Так, министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов наглядно показал результат программы капремонта детских лагерей на примере одного конкретного лагеря. Следом за этим видео вышел ролик с участием министра здравоохранения, который рассказал, как за счет реализации нацпроекта «Здравоохранение» и внедрения новых технологий удается повысить продолжительность жизни татарстанцев.