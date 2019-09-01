Видео недели: Су-34 в Татарстане, Гудков и «Громкие рыбы» и мороженое для Эрдогана
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Боевые самолеты на татарстанской трассе
На уходящей неделе в Татарстане прошел этап учений по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил РФ. По их условиям на трассе в Чистопольском районе приземлились 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26. После заправки и отражения условной атаки истребители-бомбардировщики и транспортники отправились дальше.
Гудков на Кабане
Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с казанской командой «Громкие рыбы» записал ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники КВЗ и КМПО. Несмотря на отсылку к рабочим профессиям, клип не выглядит заказным.
Путин, Эрдоган, мороженое
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились в Москве и посетили авиасалон МАКС в Жуковском. После осмотра выставочных образцов и переговоров российский лидер решил угостить турецкого коллегу мороженым. Многие обратили внимание, что Путин расплатился пятитысячной купюрой, а сдачу отдал министру промышленности Денису Мантурову.
Закрытие WorldSkills
В тот же день Путин побывал в Казани — он прилетел на закрытие чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Президент поздравил сборную России с успешным выступлением в соревнованиях. В общем зачете российские специалисты уступили только представителям Китая.
«Еду в Курултай»
В преддверии Единого дня голосования башкирский певец и юморист Ильнур Юламанов выпустил новый клип. Автор песни «Председатель сельсовет» (клип собрал на YouTube 28 млн просмотров) отправил своего героя в Уфу. Там председатель сельсовета планирует стать депутатом республиканского парламента. Ролик получил название «Еду в Курултай».
Талия Минуллина в креативном видео
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина снялась в ролике об инвестпривлекательности республики. Сюжет о романтичном парне и прагматичной девушке получился в меру веселым и информативным.
Потоп в Мадриде
Во вторник в Испании прошли мощные ливни. В Мадриде и близлежащих городах разгул стихии привел к затоплению дорог, временному закрытию некоторых станций метро и задержкам рейсов в аэропорту.
Тизер нового фильма Кристофера Нолана
В Сети появился тизер нового фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet). Ажиотаж был связан с тем, что, несмотря на выходивший до этого трейлер, точных сведений о сюжете картины нет.
Крысы в квартире
Жительница Подмосковья развела в своей квартире 600 крыс. После того как хозяйку поместили в психиатрическую лечебницу, волонтеры взялись раздать животных новым хозяевам. Видео из кишащего грызунами жилища получилось впечатляющим.
Татарстан на «Евроньюс»
Телеканал Euronews выпустил сюжет о Татарстане. Он рассказывает о чемпионате WorldSkills, прошедшем в Казани, инвестиционной и туристической привлекательности республики, Иннополисе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым