Видео недели: Су-34 в Татарстане, Гудков и «Громкие рыбы» и мороженое для Эрдогана

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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ / rg.ru

Боевые самолеты на татарстанской трассе

На уходящей неделе в Татарстане прошел этап учений по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил РФ. По их условиям на трассе в Чистопольском районе приземлились 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26. После заправки и отражения условной атаки истребители-бомбардировщики и транспортники отправились дальше.



Гудков на Кабане

Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с казанской командой «Громкие рыбы» записал ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники КВЗ и КМПО. Несмотря на отсылку к рабочим профессиям, клип не выглядит заказным.

Путин, Эрдоган, мороженое

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились в Москве и посетили авиасалон МАКС в Жуковском. После осмотра выставочных образцов и переговоров российский лидер решил угостить турецкого коллегу мороженым. Многие обратили внимание, что Путин расплатился пятитысячной купюрой, а сдачу отдал министру промышленности Денису Мантурову.



Закрытие WorldSkills

В тот же день Путин побывал в Казани — он прилетел на закрытие чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Президент поздравил сборную России с успешным выступлением в соревнованиях. В общем зачете российские специалисты уступили только представителям Китая.

«Еду в Курултай»

В преддверии Единого дня голосования башкирский певец и юморист Ильнур Юламанов выпустил новый клип. Автор песни «Председатель сельсовет» (клип собрал на YouTube 28 млн просмотров) отправил своего героя в Уфу. Там председатель сельсовета планирует стать депутатом республиканского парламента. Ролик получил название «Еду в Курултай».



Талия Минуллина в креативном видео

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина снялась в ролике об инвестпривлекательности республики. Сюжет о романтичном парне и прагматичной девушке получился в меру веселым и информативным.



Потоп в Мадриде

Во вторник в Испании прошли мощные ливни. В Мадриде и близлежащих городах разгул стихии привел к затоплению дорог, временному закрытию некоторых станций метро и задержкам рейсов в аэропорту.



Тизер нового фильма Кристофера Нолана

В Сети появился тизер нового фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet). Ажиотаж был связан с тем, что, несмотря на выходивший до этого трейлер, точных сведений о сюжете картины нет.



Крысы в квартире

Жительница Подмосковья развела в своей квартире 600 крыс. После того как хозяйку поместили в психиатрическую лечебницу, волонтеры взялись раздать животных новым хозяевам. Видео из кишащего грызунами жилища получилось впечатляющим.



Татарстан на «Евроньюс»

Телеканал Euronews выпустил сюжет о Татарстане. Он рассказывает о чемпионате WorldSkills, прошедшем в Казани, инвестиционной и туристической привлекательности республики, Иннополисе.

