Татарстан подписал на ПМЭФ 25 соглашений
Татарстан провел полномасштабную подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму и подписал от своего имени на мероприятии 25 соглашений. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
— Всего от имени Республики Татарстан было подписано 25 соглашений. Из них 11 соглашений было подписано при присутствии раиса республики, — уточнила она.
В составе делегации Татарстана участие в ПМЭФ приняли почти 100 человек. Из них большая часть — представители бизнеса, в том числе и малого.
Выставочная экспозиция республики на ПМЭФ составила 113 квадратных метров. Тему выбрали связанную с инновациями — «Татарстан: будущее уже сегодня».
Петербургский международный экономический форум проходил с 14 по 17 июня в 26-й раз. В этом году он был посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.
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