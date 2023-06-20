Татарстан подписал на ПМЭФ 25 соглашений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан провел полномасштабную подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму и подписал от своего имени на мероприятии 25 соглашений. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

— Всего от имени Республики Татарстан было подписано 25 соглашений. Из них 11 соглашений было подписано при присутствии раиса республики, — уточнила она.

В составе делегации Татарстана участие в ПМЭФ приняли почти 100 человек. Из них большая часть — представители бизнеса, в том числе и малого.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выставочная экспозиция республики на ПМЭФ составила 113 квадратных метров. Тему выбрали связанную с инновациями — «Татарстан: будущее уже сегодня».

Петербургский международный экономический форум проходил с 14 по 17 июня в 26-й раз. В этом году он был посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.

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Татьяна Демина