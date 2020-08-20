«Алабуга» расширит свою особую экономическую зону до Брянска

Управляющая компания татарстанской ОЭЗ учится обходить территориальные запреты и готова следовать в регионы

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», ОЭЗ «Алабуга» начала экспансию по переносу преференциального режима в российские регионы, опоздавшие к раздаче льготных налоговых режимов Минэкономразвития РФ. Делегация управляющей компании ОЭЗ «Алабуга» во главе с заместителем гендиректора по госпрограммам провела первые переговоры по открытию инвестиционной площадки в Брянской области. Впереди — Оренбургская и Тюменская области. Выход за пределы Татарстана объясняется тем, что «Алабуга» исчерпала разрешенную федеральным законом территориальную площадь внутри одного субъекта в 4 тысячи кв. м или 40 га. По мнению главного научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Натальи Зубаревич, это не торговля льготами, а обходной путь «достать правой пяткой левое ухо» в условиях действия «кривого закона».

Брянское предложение от Марата Хуснуллина?

Брянская область, которая никогда не была замечена в особых связях с Татарстаном, неожиданно начала готовится к открытию на своей территории филиала ОЭЗ «Алабуга». Накануне областные СМИ залпом выдали краткие сообщения о предстоящем визите к ним делегации управляющей компании ОЭЗ «Алабуга». В качестве главной цели называлось быстрое получение регионом статуса особого налогового режима ОЭЗ промышленного типа для периферийной территории — Новозыбковского района с численностью населения около 40—50 тысяч человек. До этого региону не удалось получить режим ни ОЭЗ, ни ТОСЭР — налоговые льготы для привлечения инвесторов отсутствуют.

Однако на инвестиционном портале региона появилось сообщение о том, что власти начали искать инвестора для АО «Новозыбковский машиностроительный завод» (входил в обанкротившийся «Рэйлтрансхолдинг»), выпускавшего вагоны-цистерны для сыпучих грузов. В конце июля НМЗ был признан банкротом, в реестр требований кредиторов включены требования на 6,3 млрд рублей, следует из картотеки арбитража. Это единственное градообразующее предприятие района, а источники в области связывали его спасение с получением налоговых преференций от ОЭЗ «Алабуга».



«Такую зону Брянская область могла бы создать и самостоятельно. Более того, вопрос прорабатывался с Министерством финансов и Министерством экономического развития, однако в этом случае процедура растянулась бы на полтора-два года. Филиал «Алабуги» может быть создан очень быстро. Об этом и договорились Богомаз и Минниханов», — сообщали СМИ Брянской области. Где и когда договорились главы двух регионов, осталось неясным, поскольку пресс-служба президента Татарстана не публиковала релизов об этих встречах. Источники утверждают, что о помощи этому проекту недавно попросил российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время своего пребывания в Казани.

На инвестиционном портале региона появилось сообщение о том, что власти начали искать инвестора для АО «Новозыбковский машиностроительный завод». Фото novozybkov.su

Экспансия в российские регионы

Официальное подтверждение интереса к региону ОЭЗ «Алабуга» выразила не сразу, а спустя некоторое время. Как сообщила пресс-служба управляющей компании ОЭЗ «Алабуга», «с ознакомительным визитом в Брянске находился заместитель генерального директора по госпрограммам А.А. Аюпов». Никакие другие подробности не разглашались. В пресс-службе отметили, что придерживаются политики конфиденциальности при ведении любых переговоров. Позднее, однако, управляющая компания открыто заявила «Реальному времени» об экспансии в другие регионы.



— Одна из стратегических задач, стоящая перед ОЭЗ «Алабуга», — создание новых площадок для инвестиций в других российских регионах, трансляция позитивного опыта Татарстана в привлечении инвестиций. В рамках этого проекта «Алабуга» планирует открывать новые площадки по всей России — там, где они нужны бизнесу, — ответил нашему изданию генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Выход в другие регионы в компании связывают с острой борьбой за инвестора. «Конкуренция за инвесторов сегодня усиливается не только на российском, но и на глобальном, мировом уровне. Высочайший уровень запросов инвесторов требует от нас постоянного развития, повышения нашей собственной эффективности. Сегодня в «Алабуге» создана инфраструктура мирового уровня и накоплен уникальный опыт работы с крупными инвестпроектами. Наша задача — транслировать этот опыт», — подчеркнул Шагивалеев.

По данным источников «Реального времени», в этом году активно обсуждается вхождение ОЭЗ в Оренбургскую и Тюменскую области. «На данный момент ряд проектов в других регионах находятся на стадии проработки и переговоров, — подтвердили в пресс-службе управляющей компании. — Среди многих регионов есть конкретный запрос на сотрудничество с ОЭЗ «Алабуга» по трансляции опыта как в формате индустриальных парков, так и в формате преференциальных режимов ОЭЗ. Команда «Алабуги» ведет взаимодействие с каждым из таких регионов».

Не растянуться в Татарстане

На самом деле подоплека выхода ОЭЗ «Алабуга» за пределы Татарстана заключается в другом. По словам источника «Реального времени», «Алабуга» исчерпала разрешенную федеральным законом территориальную площадь внутри одного субъекта в 4 тысячи га, в прошлом году федеральные власти передали полномочия по управлению зонами регионам, выйдя из капитала ОЭЗ. Так что региональные власти с этого года сами рулят процессом роста.

«Согласно ФЗ «Об особых экономических зонах», предельно допустимая площадь ОЭЗ в субъекте РФ не может быть больше 4 тысяч кв. м или 40 га. Она полностью загружена резидентами. Поэтому для открытия филиала Брянская область должна подать заявку в правительство РФ на увеличение площади татарстанской ОЭЗ, чтобы избежать нарушения норм федерального закона», — пояснил он. По его словам, в последующем принимающий регион вправе сам выбрать УК, хотя, скорее всего, ею может стать «Алабуга». Правда, эта процедура отнимет не менее полугода.

Собеседник издания считает, что «Алабуга» может легко войти в субъекты, где вообще не смогли получить налоговые преференции для привлечения инвесторов: «Прием заявок на получение ТОСЭР окончательно закрыт. Критерии для введения ОЭЗ ужесточаются. На федеральном уровне заговорили об объединении ОЭЗ».

Талия Минуллина сообщила о риске падения объемов инвестиций по итогам года, но за первое полугодие в экономику республики поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от крупных и средних предприятий Татарстана. Фото Максима Платонова

Лояльный Брянск опередит Тюмень?

Напомним, что впервые о создании инвестплощадок за пределами республики сообщила на коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана глава ведомства Талия Минуллина: «Алабуга» как самая успешная экономическая зона Российской Федерации будет управлять тремя новыми инвестиционными площадками в других регионах Российской Федерации. Одним из таких регионов станет Тюменская область, по двум другим будет принято решение в ближайшее время», — говорила она. В октябре прошлого года власти Тюменской области договорились с руководством Татарстана, что возьмут в партнеры управляющую компанию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» для развития такой же площадки в Тобольске вместе с компанией «Сибур». Однако вместо Тюмени первым может стать Брянск, который интересен близостью к Белоруссии и выходу на Польшу.

На заседании инвестиционного совета накануне глава АИР РТ Талия Минуллина сообщила о риске падения объемов инвестиций по итогам года, но за первое полугодие в экономику республики поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от крупных и средних предприятий Татарстана, а также 12 млрд рублей из российских регионов. Это сопоставимо с показателями 2019 года. Вчера были одобрены семь инвестиционных проектов с объемом инвестиций 11 млрд рублей, которые пойдут в ТОСЭР.



Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич считает, что ОЭЗ «Алабуга» начала не торговлю налоговыми льготами с регионами, а нашла обходной путь «достать правой пяткой левое ухо» в условиях действия «кривого закона»:

— Вместо того, чтобы расширять территорию зоны внутри Татарстана, им приходится вести инвесторов в другие регионы. Но когда закон «кривой», приходится работать хоть так, — отметила Зубаревич. — Но в этом случае управляющая компания может столкнуться с трудностями — поддержка может быть в регионах условной. В Тюмени своя сильная команда, и здесь ребята подумают: как так, Татарстан еще будет здесь управлять? В этом смысле Брянская область идеально подходит — там не будут мешать. А регион получит инвестиции, рабочие места и налоги, которых не было.