Талия Минуллина: «В следующем году придется уходить на заочное рассмотрение, потому что проектов много»

Восемь инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд рублей одобрили на Инвестсовете под председательством раиса Татарстана

Татарстан переживает бум инвесторов в термальные спа-комплексы. Сегодня на заключительном в этом году инвестсовете Татарстана получили одобрение проекты строительства релакс-зоны в Набережных Челнах от Евгения Вайнера и в Зеленодольске от Тимура Егорова общей стоимостью 1,3 млрд рублей. На кону — туристическая Казань, сулящая радужные перспективы. Заявку на сооружение «горячего ключа» в историческом центре столицы рассмотрят в будущем году после завершения структурирования сделки, сообщила сегодня глава АИР Талия Минуллина. Вообще, в этом году крен сместился в сторону внутренних инвесторов — ими было подано на 30% больше заявок, чем ранее.

Восемь инвесторов на 4,8 млрд рублей

Инвестиционная активность постепенно смещается из промышленной сферы, считающейся «вечной классикой», в необъятную сферу услуг. Заявившиеся на этот раз семь из восьми частных инвесторов решили «снять сливки» с растущего спроса на услуги по отдыху и развлечениям и получили разрешение Инвестиционного совета РТ на преимущественное освоение земельных участков под застройку.

Известный в Набережных Челнах строитель Евгений Вайнер получил добро на строительство спортивного клуба с термальным комплексом и гостиничный комплекс «Клеверспорт-Отель» на сумму в размере 2 млрд рублей, а основатель MIR Group Тимур Егоров — на сооружение спортивного комплекса со спа-услугами в составе жилого микрорайона «Зеленая долина» в Зеленодольском районе общей стоимостью 330 млн рублей. Еще 1,7 миллиарда рублей потратят на строительство стрелкового комплекса в Альметьевске

«Сегодня заявки подали восемь инвесторов на общую сумму 4,8 млрд рублей, — сообщила по окончании заседания глава АИР Талия Минуллина. — Рассматривались проекты в Зеленодольском, Верхнеуслонском районах, Набережных Челнах. С интересом рассматривали проект стрелкового клуба в Альметьевске», — уточнила она, добавив, что предполагается создать 450 рабочих мест.

Сегодня на заключительном в этом году инвестсовете получили одобрение проекты строительства релакс-зоны в Набережных Челнах от Евгения Вайнера и в Зеленодольске от Тимура Егорова общей стоимостью 1,3 млрд рублей. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Единственным, выбивающимся из общей «социальной палитры», стал проект ООО «Пласткам» по организации производства модельных очистных сооружений и подземных резервуаров в Набережных Челнах стоимостью 51,6 млн рублей. Основное назначение устройств — многоступенчатая очистка сточных вод. Остальное — это услуги, гостиничный и придорожный сервис.

Евгений Вайнер попробует себя в федеральном «Бизнес-спринте»

Самый крупный по стоимости спа-комплекс в составе спортклуба заявила челнинская компания «Аква-регион», принадлежащая местному строителю Евгению Вайнеру. Он давно развивает в стране сеть спортклубов под брендом CLEVERSPORT, построив несколько лет назад первый спа-центр на условиях государственно-частного партнерства в Набережных Челнах. Тогда муниципальные власти передали ему бесплатно земельный участок в обмен на «социальную квоту» по обслуживанию нуждающихся жителей.

Самый крупный по стоимости спа-комплекс в составе спортклуба заявила челнинская компания «Аква-регион», принадлежащая местному строителю Евгению Вайнеру. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Судя по всему, на этот раз Вайнер пошел во второй заплыв на условиях ГЧП. Инвестиции в спортивно-развлекательный клуб с термальным комплексом утверждены в сумме 1,7 млрд рублей. По словам Талии Минуллиной, республиканские власти входят в проект с земельным участком с тем, чтобы выдвинуть проект на конкурс по федеральной программе «Бизнес-спринт».

В случае выигрыша, челнинский CLEVERSPORT сможет получить федеральную субсидию на строительство. Предполагаемый срок ввода — 2029 год. Кроме того, за счет собственных средств Евгений Вайнер собирается построить гостиничный комплекс «Клеверспорт-Отель».

Егоров заманивает низкой ценой

Тимур Егоров, основатель и глава MIR Group, также защитил два проекта, нацеленных на повышение привлекательности жилого микрорайона «Зеленая долина» в Зеленодольском районе. Во-первых, внутри него появятся спортивно-оздоровительный комплекс с игровыми видами спорта, фитнес-клуб с открытым бассейном, и спортивные залы и пространства-трансформеры для сдачи в аренду.

Тимур Егоров, сын главы «Ак Барс Холдинга», также защитил два проекта. предоставлено realnoevremya.ru АИР РТ

Планируемый бюджет — 300 млн рублей. Во-вторых, тут же рядом появится банный спа-комплекс за 30 млн рублей. Указанные объекты позволят создать в городе 110 рабочих мест.

Появятся спортивно-оздоровительный комплекс с игровыми видами спорта, фитнес-клуб с открытым бассейном, и спортивные залы и пространства-трансформеры для сдачи в аренду. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

— Трудно представить в сегодняшнем мире жизнь без занятий спортом и без посещения спа-программ у женщин и банных процедур у мужчин. Эти объекты будут в доступном ценовом сегменте, чтобы каждый житель нашего города имел возможность стать потребителем услуг, — подчеркнул Егоров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

В заключение совета Талия Минуллина подвела итоги привлечения инвестиций в 2023 году. «Мы неплохо поработали, провели более 20 заседаний, больше чем планировали. В следующем году придется уходить на заочное рассмотрение, потому что проектов много. Инвестиции в республику растут и по итогам 9 месяцев 2023 года мы констатируем 30-процентный рост. В текущих экономических реалиях это очень хороший рост частных инвестиций».