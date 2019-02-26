«Тубэтэй Тауэр»: на Казанке построят башню в форме гигантской тюбетейки

Кроме необычной смотровой площадки инвесторы также возведут в столице РТ кондитерскую фабрику, завод по производству лыж и медицинский центр

Прошлый год оказался очень удачным для Татарстана — объем инвестиций вырос на 37%, отметила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сегодня на брифинге в кабмине. Среди проектов, начала реализации которых очень ждут в республике, — производство беговых лыж и первая смотровая башня, которую увенчает огромная площадка в форме тюбетейки. Это будет развлекательный комплекс с сувенирным магазином, рестораном и смотровой площадкой на 120 кв. м, участок пока присмотрели рядом со стадионом «Казань Арена».

Самый привлекательный регион

— Мы позиционируем Татарстан сегодня как международную точку для входа на рынок России и стран СНГ — для нас это ключевой момент. Мы говорим, что наша точка входа будет точно выгоднее с экономической позиции в связи с рядом факторов — расположение в центре европейской части России, с развитием логистики, в-третьих — мы все равно регион, и никогда у нас не будет таких цен, как в столице, мы все равно будем привлекательнее. Это касается и земельных участков, и аренды, и рабочей силы и так далее, — начала встречу с журналистами глава АИР РТ Талия Минуллина.

По ее словам, в России есть кадровый голод, вызванный оттоком населения, и чемпионат мира рабочих профессий (пройдет в Казани в этом году) проходит у нас неслучайно: «Когда инвесторы приезжают, один из первых их вопросов — какие есть вузы, по каким специальностям проходит подготовка, насколько качественны эти выпускники».

По этой причине будет во второй раз организован форум EDU Russia, на который приедут представители более 40 регионов России. Первый форум прошел в 2017 году, рассказала глава агентства: «На нем будут рассматриваться проблемы образования — дошкольного, школьного, высшего, дополнительного, профессионального, поствузовского. Он бесплатный, приходите».

Будет во второй раз организован форум EDU Russia, на который приедут представители более 40 регионов России. Фото gumcollege.ru

«Только пять проектов находят практическую реализацию»

По итогам прошлого года в Татарстане произошел рост иностранных инвестиций на 37% — Минуллина сослалась на данные Татарстанстата: «Это очень большая цифра, но, к сожалению, у нас растут прочие инвестиции в структуре иностранных, это означает, что не прямым капиталом заходят к нам компании, а заемными кредитными средствами».

При этом обязательства за эти привлеченные средства несут инвесторы, а не государство, поэтому это их риски, а задача принимающей стороны — минимизировать эти риски, добавила она. На сегодняшнем совещании у Дмитрия Медведева по законопроекту «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», в котором примет участие и президент республики Рустам Минниханов, эти вопросы также будут обсуждать: «Очередную редакцию сейчас представили, снова ведутся дебаты на федеральном уровне».

В 2018 году инвестиции составили 597 млн долларов США, из них прямые — четверть. Минуллина рассказала о проектах, которые идут в разработке либо сопровождаются агентством.

— Большое количество проектов проходит, и только около пяти находят практическую реализацию. Остальные на разной стадии слетают: или нет заказов, или нет софинансирования, или подходящего локального партнера, или логистики, — мы начинаем множество проектов, завершаем так. Но если не начать закручивать ту большую воронку, то и пяти проектов, о которых я говорю, не будет. Татарстан сегодня — один из самых успешных регионов России по инвестициям, это уж точно.

Минуллина сразу оговорилась, что названия компаний, проекты которых не введены пока в эксплуатацию, озвучивать не будет: «Есть такой термин, как «инвестиционный шпионаж», наши коллеги не спят, они тоже следят за нашими успехами и могут инвесторов переманить».

Один из проектов — строительство карго-терминала на территории Международного аэропорта «Казань». Здесь примерный объем инвестиций — 219 млн долларов: «Компания, которую мы подобрали, уже более чем в 15 странах мира владеет подобными объектами и имеет опыт управления, нам это нужно развивать. Каждый терминал связан с развитием электронной торговли в Татарстане».

Один из проектов — строительство карго-терминала на территории Международного аэропорта «Казань». Фото Максима Платонова

Один из крупных социальных проектов стоимостью более 1 млрд рублей — Центры здоровья и отдыха «Городские термы». Это банные комплексы, которые планируется создать в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске и Бугульме (городах с населением более 100 тыс. человек). Елабужский комплекс уже начали строить, в Нижнекамске подготовили земельный участок. «Посещение этого комплекса обойдется в день в 150—200 рублей, то есть это достаточно привлекательная цена».

Еще один «миллиардный» объект — Чистопольский завод по производству синтетических смол.

Проект на 1 млн долларов с иностранной компанией по локализации производства и изготовлению шоколадных изделий и карамельных леденцов планируется реализовать вблизи Казани, рассказала Минуллина: «Пока две площадки отвечают требованию инвестора — Высокогорский и Лаишевский районы. Эта компания занимается производством продукции по современным технологиям, у них конфеты, батончики с различными начинками, драже, арахис в шоколадной глазури и так далее». Этот инвестор уже сотрудничает с федеральными сетями «Ашан», Fix Price, и сотрудничает не только с российскими сетями, но и Киргизии, Азербайджана, Монголии, Таджикистана и так далее.

Также АИР сопровождает проекты по производству кормовых добавок и пробиотиков, производству автоцистерн, строительства «Колеса обозрения» и другие.

По словам Минуллиной, основная часть инвесторов выбирает «Алабугу» — из-за льгот, развитости инфраструктуры: «Также КИП «Мастер» привлекает очень хорошо, очень хорошо развивается «Химград», это три [самые популярные] площадки в Татарстане. Есть еще ОЭЗ «Иннополис — но тут своя специфика, поэтому нет внутренней конкуренции за объект. Подтянулись Челны за счет ТОСЭР, Нижнекамск активно работает».

По словам Минуллиной, основная часть инвесторов выбирает «Алабугу» — из-за льгот, развитости инфраструктуры. Фото Максима Платонова

«Тубэтэй Тауэр»

Минуллина представила журналистам концепцию зрелищного проекта — смотровой башни «Тубэтэй Тауэр» объемом инвестиций в 300—350 млн рублей. Эти средства инвестор вносит сам, отметила Минуллина.

Башня, как предполагается, должна увенчаться огромной «тюбетейкой», в ней разместятся рестораны, туристические магазины с сувенирной продукцией и сама смотровая площадка площадью 120 кв. м, которая пойдет по периметру «тюбетейки». По словам Минуллиной, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева видела проект и одобрила его, есть положительное заключение Госкомитета по туризму, архитектурного сообщества КГАСУ.

Проект уже подготовлен, но детали пока не утверждены — например, стеклянный пол в башне еще обсуждается. Высота башни пока рассматривается, поскольку на определенном расстоянии от Казанского кремля действуют ограничения на объекты по высоте.

— На сегодняшний день у нас в Казани нет ни одной смотровой башни. Смотровые площадки, конечно, имеются, есть несколько отелей, которые такими площадками располагают, но в целом такой целевой башни, как есть во многих странах, пока нет.

Пока для проекта ищут подходящее место, наиболее вероятный вариант — участок в районе стадиона «Казань Арена», которому, тем не менее, нужно поменять вид разрешенного использования: «Нужно, чтобы кремль было видно, чтобы все удачно вписывалось, мы с городом, архитекторами смотрим, куда такой объект поместить. Инвестор уже есть, который такие башни поставил в Казахстане, еще ряд проектов».

Пока для проекта ищут подходящее место, наиболее вероятный вариант — участок в районе стадиона «Казань Арена». Фото kzn.ru

«Если инвесторы до сих пор сюда не зашли, значит, есть какая-то проблема»

Во время Сочинского форума был заключен договор Фонда прямых инвестиций с Philips в сфере здравоохранения, сообщила глава АИР: «У нас большая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, нам бы хотелось иметь многопрофильный центр ядерной медицины с диагностическими лечебными кластерами — лучевая терапия и так далее. Конкретно с Philips у нас есть договоренность по двум линейным ускорителям, которые нам поставят в ближайшее время. То есть мы будем отрабатывать целый ряд проектов в сфере здравоохранения».

Агентство реализует несколько спортивных проектов. Например, один из инвесторов в этом году готовит предложение в исполком Набережных Челнов о реализации проекта спортивного манежа в парке «Гренада». В прошлом году агентство заключило первое в России соглашение муниципально-частного партнерства в Татарстане на создание спортивно-оздоровительного комплекса.

— По спорту мы начали отрабатывать инвестиционные ниши — мы пытаемся понять, какие у нас есть потребности на сегодняшний день, которые можно закрыть с помощью заказов для определенного инвестора, то есть фактически пытаемся для него сформировать предложение, package, который инвестор сможет взять. Мы сейчас из спортивных объектов отрабатывали спортивные комплексы, арены — это то, что уже реализуется, — пояснила Минуллина на вопрос корреспондента «Реального времени».

Есть и новые проекты — например, производство беговых лыж, продолжила она. «Мы практически на выходе этого проекта, они должны сейчас принять решение у себя в этом году на заседании совета директоров. Будет собрание акционеров, и они там, за границей, должны принять решение, которое, я очень надеюсь, будет положительным».

Стоимость спортивных объектов Минуллина назвать затруднилась, но отметила, что уже реализуемые проекты застраивались за счет бюджетных средств — федеральных, частично региональных: «Спортивных объектов с участием частного капитала у нас совсем немного, это, например, фитнес-центры».

Стоимость спортивных объектов Минуллина назвать затруднилась, но отметила, что уже реализуемые проекты застраивались за счет бюджетных средств. Фото prav.tatarstan.ru

Много инвестиционных ниш есть по спортивному оборудованию и обмундированию, которые могут занять «понятные» инвесторы, продолжила она свой комментарий: «Мы же понимаем, кто занимается производством, да? То есть если они до сих пор сюда не зашли, значит, есть какая-то проблема, надо ее снимать. Мы все равно являемся потребителями этой продукции — просто сегодня мы ее завозим. Это импортозамещение — то, что мы пытаемся делать».