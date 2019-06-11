Татарстан на ПМЭФ в этом году подписал соглашений более чем на 75 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году Татарстан в рамках Петербургского международного экономического форума подписал 31 соглашение на общую сумму более чем 75 млрд рублей. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на брифинге.

По ее словам, самым большим соглашением стал документ с Haier по строительству «умного» завода стиральных машин. Объем инвестиций составит $450 млн долларов.

Напомним, что всего на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. Самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская. Для Башкирии итогом форума стало подписание инвестиционных соглашений на общую сумму 81,82 млрд рублей. Это на 50 млрд рублей больше, чем в прошлом году.