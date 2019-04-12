Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов

13:34, 12.04.2019
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на инвестиционном форуме «ЭТО ТО, СЭР! объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов.

«Но у нас же все родственники, все друг друга знают. Откуда им взяться?», — сказала она.

После Минуллина спросила у главы «Татнефти» Наиля Маганова о том, как стать его родственником. Он ответил, что для этого нужно стать поставщиком компании.

Ранее Минуллина рассказала, что лишилась поклонника из-за повышенного внимания федеральных СМИ к ее личной жизни.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров