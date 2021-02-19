«Осталось получить подпись Минфина»: машиностроители ждут возврата субсидий

Машиностроительный кластер Татарстана едва не просел после отмены программы субсидирования Минпромторга, хотя получил всего 75 млн рублей

Фото: Ринат Назметднов

Как стало известно «Реальному времени», Машиностроительный кластер Татарстана, объединяющий 165 участников кооперационной связи, лишился наряду с другими игроками существенной бюджетной поддержки. Из-за пандемии Минпромторг России впервые за пять лет приостановил программу субсидирования до 50% понесенных затрат на всех стадиях жизненного цикла производства продукции, но сейчас ведется работа по ее возобновлению, сообщила накануне глава АИР РТ и председатель наблюдательного совета кластера Талия Минуллина. Зато участники кластера получили 75 млн рублей субсидий, в том числе нулевые кредиты на выплату зарплаты, и ждут возобновления программы в этом году.

Минпромторг России возобновит программу в марте

В Агентстве инвестиционного развития РТ прошло ежегодное общее собрание предприятий-участников Машиностроительного кластера РТ и заседание его Наблюдательного совета. Провела встречу глава АИР РТ и набсовета кластера Талия Минуллина.



Прежде всего оценили последствия пандемии. С весны прошлого года Минпромторг России приостановил программу по 41 постановлению, сообщила Минуллина. Речь идет о документе «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Средства субсидии могут быть направлены на уплату лизинговых платежей за оборудование; уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, программного обеспечения, капитальное строительство и т. д. в размере 70% от суммы таких затрат.

Минпромторг России долгое время оказывал поддержку кластерам, поощряя промышленную кооперацию между производителями и строительными подрядчиками. Те, кто соответствовал требованиям, могли получить серьезную материальную помощь. 24 кластера, прошедших конкурсный отбор, до 2021 года в совокупности должны были получить 5,9 млрд руб. федеральных субсидий. Среди них и Машиностроительный кластер РТ. Но деньги не пришли.

С весны прошлого года Минпромторг России приостановил программу по 41 постановлению, сообщила Минуллина. Фото: Ринат Назметдинов

Правда, сейчас обсуждается возможность возобновления программы, порадовала Талия Ильгизовна. «Осталось получить последнюю подпись Минфина РФ», — добавил член правления кластера Олег Коробченко (ТД «Кориб»). По словам председателя правления кластера Сергея Майорова, она возобновится в марте.



Побег в ТОСЭР

Однако не для всех участников кластера 2020 год оказался разрушительным. «По автомобилестроению произошел рост, особенно у отдельных членов, — сообщила глава АИР. — Производство строительных материалов показало положительную динамику. Но «просело» производство оборудования для нефтегазового комплекса».

Зато участники кластера начали входить в ТОСЭРы. Путевку в налоговый рай получили в «Камхиммаш». Планируют в этом году получить завидный статус резидентов ТОСЭР компании «Модуль», «Промтехкомплект».

В Менделеевске запущено производство генераторов, хотя торжественное открытие запланировано на 26 февраля. Елабужский аккумуляторный завод фирмы «КОРИБ» достаточно неплохо движется, тем более что впереди открытие 45 точек по сбору аккумуляторов по всей территории РТ. В ушедшем году получили лицензию на работу с опасными отходами производства.

ООО «Зиас Машинери Поволжье» планирует запуск второй очереди во втором квартале. Компания «КОРА Универсал», член кластера, показала 50% рост в 2020 году. «Бетон-Кама» расширяет производство во втором квартале года в Нижнекамске.

Елабужский аккумуляторный завод фирмы «КОРИБ» достаточно неплохо движется, тем более что впереди открытие 45 точек по сбору аккумуляторов по всей территории РТ. Фото korib.ru

Калужская поддержка лучше татарской

Глава комитета по экологическим проектам кластера и гендиректор калужского предприятия «Бонус-Кама» Михаил Макаров посетовал на сложности во взаимодействии с крупными предприятиями. Он открыл завод по переработке шин в Менделеевске, а сырье возит с Ульяновска:

— Если с «КВАРТом» у нас положительные эмоции, то «Нижнекамскшина» назначила нам испытание продукта на конец мая. Нам сказали — делайте, в конце мая попробуем испытать, а в конце года что-то скажем.

Но больше всего его удивило то, что мер поддержки, которые есть в Калужской области, нет в Татарстане: «Мы получаем 50% субсидии на купленное промышленное оборудование или 70% возмещения лизинговых платежей. Этим успешно пользуюсь, покупаю станки и получаю возмещение в размере 50%, но не более 5 млн рублей. Но в Татарстане такой меры нет, а хотелось бы!»

Глава кластерного комитета по развитию отношений в строительстве и руководитель компании «Зиас Машинери Поволжье» Николай Булгаков отметил, что их сильно подкосило ценовое ралли на сталь: «Многие проекты из-за этого ушли в убыток. Были заморожены и международные проекты».

По словам Сергея Майорова, за год количество участников выросло на 5 — до 165 членов. Фото: Ринат Назметдинов

Впереди — международный кластерный форум

Председатель правления кластера Сергей Майоров доложил об итогах работы. По его словам, за год количество участников выросло на 5 — до 165 членов. Члены кластера присутствуют в 18 субъектах России и в двух странах — Германии и Турции. Были проведены 9 бизнес-миссий в Башкортостан, Ленинградскую область, Кировскую и Саратовскую области, участвовали в 27-ми выставках и форумах. Но был отменен День поставщика из-за ковидных ограничений. Итого 374 соглашения с 67-регионами и 23 стран мира.



— Мы ждем, когда возобновится поддержка, — заявил Майоров. — Предполагается совместная поддержка по следующим кооперационным проектам — до 300 млн субсидии, и не более 30% стоимости. Подавать заявки еще не поздно — программа еще не объявлена.

В заключение председатель Наблюдательного совета Машиностроительного кластера РТ Талия Минуллина сообщила о подготовке к форуму.



— Мы получили право на проведение в Татарстане международной кластерной конференции. Она должна была состояться в прошлом году, но будет проходить осенью этого года, — заявила она.



В связи с этим глава АИР РТ призвала все 13 имеющихся в регионе кластеров отнестись к мероприятию серьезно. «Это касается всех кластеров, которые созданы в республике. У нас имеется „Иннокам“ — научно-производственный кластер, Машиностроительный, IT и еще ряд. <…> Мы их будем развивать и представлять на конференции», — отметила Минуллина.

1 / 22 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов