В Татарстане ищут желающих вложить 1,2 млрд рублей в единственный в России завод пектина

Новости с «Муниципального часа»: кто инвестирует в суперглэмпинг бизнес-класса

Фото: Реальное время

«Муниципальный час» с Дрожжановским районом Татарстана начался с того, что глава АИР Талия Минуллина рассказала его участникам сказку о том, как этот муниципалитет появился. И глава района вместе с приглашенными местными предпринимателями вполне оправдали начало — раскрыли сказочные перспективы развития местного бизнеса. О планах строительства в Дрожжаном первого в России завода по производству пектина, пафосного загородного клуба для супербогатых туристов и других инвестиционных проектах района читайте в репортаже «Реального времени».



Две стороны успешного инвестпроекта

Рассказ об инвестиционном потенциале Дрожжановского района республики его глава Марат Гафаров начал со статистики. В частности, он сообщил, что из 12 тыс. трудоспособного населения 2 тыс. работают за его пределами. И что из 102,95 тыс. га, которые он занимает, 82,2 тыс. составляют сельхозугодья, а из них распаханы 68,8 тыс. га. Позднее Гафаров отметил, что под инвестиционные проекты, не связанные с сельским хозяйством, в районе отдают земли сельскохозяйственного назначения и перевод их в другую категорию уже вполне «отработан».

Рассказ об инвестиционном потенциале Дрожжановского района республики его глава Марат Гафаров начал со статистики. предоставлено пресс-службой АИР

В качестве примера успешно реализованного инвестпроекта глава района привел ССППК «Исток» — сельхозкооператив, который под занавес 2024 года, несмотря на выручку, превысившую 81,5 млн рублей, и чистую прибыль в 3,2 млн (по итогам года), умудрился накопить трехмесячную задолженность перед фермерами за поставленное молоко и расплатился с ними только после вмешательства прокуратуры.

Позднее, подводя итоги «Муниципального часа», Талия Минуллина озвучила поступившие во время трансляции вопросы от местных жителей, в частности претензию Елены Радаевой о закупочной цене в 29 рублей на молоко в Дрожжановском районе, и саркастически поинтересовалась, действительно ли эта цена — самая низкая во всем Татарстане. И Марат Гафаров ответил, что вопрос о закупочной цене на молоко — «самый актуальный», что цены регулирует рынок, а администрация в предпринимательскую деятельность вмешиваться не может. Правда, потом добавил, что в Заволжье сейчас и впрямь сложилась более низкая закупочная цена — 30 рублей за литр и что контролировать ситуацию и защищать интересы населения он все же должен.

В качестве примера успешно реализованного инвестпроекта глава района привел ССППК «Исток» — сельхозкооператив, который под занавес 2024 года умудрился накопить трехмесячную задолженность перед фермерами за поставленное молоко и расплатился с ними только после вмешательства прокуратуры. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Неловкую ситуацию не слишком убедительно «разрулил» замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рустем Гайнуллов, сообщивший, что в реальности сам «Исток» платит за молоко еще меньше, поскольку из 29 рублей 2 рубля составляют бюджетные субсидии за молоко. А глава АИР завершила дискуссию, заметив, что низкая цена открывает новые перспективы в части сбыта — дескать, зато произведенные из дешево закупленного молока продукты будут по более низким ценам охотнее закупать торговые сети… у «Истока».

Какой от этого прок местным фермерам, осталось загадкой, ведь низкие закупочные цены явно не стимулируют их увеличивать производство молока и заводить больше скота. А ведь именно к этому в ходе «Муниципального часа» призывал Рустем Гайнуллов:

— В ЛПХ поголовье крупного рогатого скота снизилось… Есть программы поддержки ЛПХ — надо мобилизовать население!

«Яблочком» не поделятся

Марат Гафаров представил ряд инвестиционных проектов, для реализации которых район ищет инвесторов. Самый громкий производственный проект, который пока некому реализовать, — производство пектина. Этот широко используемый в пищевой промышленности загуститель — аналог агар-агара — в России не производится, а в районе есть и сырье для его производства, и свободные площади, на которых его можно развернуть, отметил глава Дрожжановского района.

Запустить этот проект желало бы ООО «Пектин», совладельцем и руководителем которого является однофамилица председателя правления ССППК «Исток» Айрата Усманова Тальия Усманова. Это предприятие с уставным капиталом 415 тыс. рублей ищет инвестора, готового вложить в дело 1,2 млрд.

— Сырьевая основа у нас есть, это заводы по переработке сахарной свеклы в Буинске, Цильне, в Мордовии, — сообщил Гафаров. — А если мы [СПССК «Дувановские сады»] перейдем на холодный отжим и будем делать сок из яблок, это тоже станет сырьевой базой.

Председатель СПССК «Дувановские сады» Альфред Хайруллин в ходе «Муниципального часа» подтвердил эти планы. Он сообщил, что с 2016 года обрабатываемые сельхозкооперативом площади выросли с 6 га до 600 га, из которых только под сады используется 191 га земли. По словам Хайруллина, в ближайшее время планируется увеличить территорию садов на 400 га и оборудовать площадку для переработки продукции, в том числе для производства соков, а в перспективе — батончиков из жмыха и пастилы. При этом кооператив явно не планирует делить успехи с конкурентами или компаньонами — на вопрос Талии Минуллиной о готовности развивать партнерские отношения глава предприятия твердо ответил: «Нет, планируем своими силами».

По словам Хайруллина, в ближайшее время планируется увеличить территорию садов на 400 га и оборудовать площадку для переработки продукции, в том числе для производства соков, а в перспективе — батончиков из жмыха и пастилы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один инвестпроект — строительство завода по производству семян стоимостью 100 млн рублей — хочет запустить в Татарстане ульяновская компания «Агроснаб Поволжья». Потенциал этого предприятия высок: по данным СПАРКа, в 2023 году выручка предприятия составила почти 381 млн рублей, а чистая прибыль 5,3 млн. Разместить производство планируется в промпарке, оформление земельного участка уже начали, сообщил Марат Гафаров.

Загородный клуб не для всех

— Я уверен, что это место станет точкой притяжения не только для района, — подчеркнул Марат Гафаров. — Наш район расположен на трассе, ведущей в Волгоград, Ростов-на-Дону и к новым территориям России. Все гуманитарные, военные грузы проезжают по нашей территории.

— В целом эта логистическая сеть очень перспективная, — заметила Талия Минуллина.

А дальше речь зашла о грандиозном проекте загородного клуба Lashman стоимостью 520 млн рублей. Марат Гафаров заявил, что проект прошел экспертизу, земельный участок в лесном массиве на стадии оформления, а первый этап строительства стоимостью 130 млн должен быть завершен до конца 2026 года. На вопрос Талии Минуллиной, кто инвестор, не «Капстрой» ли это, Гафаров подтвердил ее предположение, но подробности остались за кадром, а в Татарстане компаний с таким названием несколько.

Марат Гафаров заявил, что проект загородного клуба Lashman прошел экспертизу, земельный участок в лесном массиве на стадии оформления, а первый этап строительства стоимостью 130 млн должен быть завершен до конца 2026 года. скриншот трансляции АИР

Зато на следующий вопрос — о цене отдыха в клубе Lashman глава АИР, напомнившая, что такого рода глэмпинги на природе задумывались как «бюджетный» вид отдыха, получила исчерпывающий ответ:

— Расчетов пока нет, но… Это будет дорогой сегмент.

На автобусной остановке инвесторов не ждут

Отвечая на вопросы жителей Дрожжаного, смотревших трансляцию «Муниципального часа», Марату Гафарову пришлось вернуться к теме отсутствия автобусного сообщения со столицей республики, которую недавно поднимало «Реальное время».

— [Люди] просто перестали ездить, пересели на такси, — объяснил исчезновение муниципальных автобусов глава района. — Даже водитель этого автобуса купил себе семиместный «Ларгус» и возит пассажиров.

предоставлено пресс-службой АИР

Правда, затем он добавил, что совместно с Минтрансом администрация района запустила автобусы до Буинска, откуда можно с пересадкой доехать до Казани, и до Бурундуков, где есть железнодорожное сообщение со столицей. И добавил, что те, кто добивается регулярного движения автобусов, рассчитывают на социальные льготы, которые не предусмотрены для междугородных рейсов.

— Если [рейсы] субсидироваться будут, маршрут будет жить, — добавил он.

— Надо считать рынок для этих перевозок, — подвела черту под обсуждением Талия Минуллина, дав понять, что на социальную составляющую никто, кроме населения, собственно, и не рассчитывает.