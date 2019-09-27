«Китайцам нужны льготы, а европейцы верят рейтингам»: как Татарстан удерживает инвесторов

Мировые эксперты предрекают сокращение притока инвестиций на 20%

Фото: Максим Платонов

Китайские инвесторы ставят во главу угла финансовые и налоговые условия ведения бизнеса, европейские — близость к глобальным рынкам сбыта, а американским важно иметь диалог с властью. Так обрисовал ментальные отличия в поведении инвесторов разных стран директор аналитического центра EY в СНГ Алексей Рыбников, выступая на саммите региональных агентств и корпораций развития в Иннополисе. Эту разницу нужно брать на вооружение при меняющемся профиле инвестора, который все больше приобретает азиатские черты. По мнению экспертов, на фоне общего охлаждения интереса западных инвесторов Китай может стать одним из основных партнеров российской экономики, но за его внимание наравне с Россией борются и остальные члены БРИКС.

Как быть в условиях замедления экономики?

Если 15 лет назад западные инвестиции были безальтернативным источником роста экономик развивающихся стран, а Россия после кризиса 2008 года оказалась для них «тихой гаванью» в приумножении капитала, то в последние годы «валютный баланс» радикально изменился, констатировали основные спикеры II Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который прошел накануне в Иннополисе. С прогнозом притока зарубежных инвестиций на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в мире выступили руководитель программ Всемирного банка в России Кристофер Миллер, директор аналитического центра EY в СНГ Алексей Рыбников, который является координатором Консультативного совета по иностранным инвестициям в Россию (объединяет 53 международные корпорации), и директор центра анализа инвестиционного климата АСИ Андрей Дорошенко.

Особым гостем саммита стал вице-президент индийского инвестиционного агентства по привлечению инвестиций Invest India Сиддхартха Бхатия. По его словам, он приехал «не столько делиться опытом, а узнать, как российские регионы привлекают инвестиции».

Особым гостем саммита стал вице-президент индийского инвестиционного агентства по привлечению инвестиций Invest India Сиддхартха Бхатия. Фото Максима Платонова

Их в приподнятом настроении приветствовала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, пообещав прибавить к «океану возможностей» еще и «море удовольствия». По ее словам, для роста экономики необходимо обеспечивать приток инвестиций в размере 25% от регионального ВРП. И обмен опытом в решении этой задачи, по мнению главы АИР, может дать дополнительный стимул к успеху.

Организаторами мероприятия выступили Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и АИР РТ. Глава НААИР Сергей Беляков добавил, что регионы-лидеры Национального рейтинга планомерно переходят от стадии формирования инвестиционного климата к стадии формирования инвестиционной активности и предложил вести беседу в неформальном диалоге, так как эту задачу регионам в условиях замедления экономики сложно выполнять.

Быть ли России на 25-м месте в рейтинге Doing Business

Впрочем, тенденция замедления притока инвестиций характерна для большинства развивающихся стран БРИКС, заверил руководитель программ Всемирного банка Кристофер Миллер. По его словам, за последние два года сильно изменилась макроэкономическая среда.

— Перспективы роста уже не такие, какие были два года назад, — указал он, пояснив, что развивающиеся экономики сейчас входят в зону риска рецессии. — Это, конечно, приводит к охлаждающему эффекту в привлечении инвестиций.

По его прогнозу, лишь 3% IPA (агентств инвестиционных программ) в мире показывают стабильно высокие результаты по привлечению инвестиций, а остальные не могут предложить выгодные условия в силу геополитических обстоятельств.

«Практика показывает, что 70% инвестиций — это реинвестиции присутствующих инвесторов», — добавил представитель Всемирного банка. Фото Максима Платонова

Говоря о России, он особо отметил, что на тренды в инвестиционной политике сейчас сильное влияние оказывают «майские указы» президента РФ.

— В них конкретных целей по инвестициям не озвучено, но есть задачи по наращиванию экспорта и повышению производительности труда, — указал он. — И получается, что под каждый этот приоритет выделяются ресурсы, так что региональным агентствам будет сложнее добиваться результата, — предсказывает Миллер.

По его мнению, сейчас стоит опираться на удержание действующих инвесторов.

— Практика показывает, что 70% инвестиций — это реинвестиции присутствующих инвесторов, — добавил представитель Всемирного банка.

Он еще раз напомнил, что Россия занимает 31-е место в рейтинге Doing Business — 2019, который ежегодно готовит Всемирный банк. В нем участвуют 190 стран. За последний год Россия поднялась вверх на 4 строчки.

Его спросили, что нужно сделать, чтобы Россия поднялась на 25-е место? На что Кристофер Миллер ответил: улучшение условий для инвесторов не является одним обязательным условием для укрепления позиций в рейтинге. Тут необходимо менять систему госуправления и учитывать качество работы с инвесторами на региональном уровне, где сейчас работают 18 региональных агентств. Какое место займет Россия в рейтинге Doing Business — 2020, станет известно в мае будущего года.

Алексей Рыбников, выступающий координатором Консультативного совета по иностранным инвестициям в Россию (объединяет около 60 международных корпораций, работающих в России), высказал сдержанный оптимизм в отношении роста инвестиций в Россию. Фото Максима Платонова

Китайцы боятся рейдерства, а американцы хотят прямой связи с властью

Директор аналитического центра EY в СНГ Алексей Рыбников, выступающий координатором Консультативного совета по иностранным инвестициям в Россию (объединяет около 60 международных корпораций, работающих в России), высказал сдержанный оптимизм в отношении роста инвестиций в Россию. Напомнив, что в этом году исполняется 25 лет с момента учреждения КС, он сообщил, что его участниками было инвестировано $183 млрд.

— За 25 лет с момента создания Консультативного совета по привлечению иностранных инвестиций прямой приток составил $183 млрд, тогда как в целом в Россию было инвестировано $600 млрд, — рассказал он.

По его словам, 90% зарубежных инвесторов, осуществляющих бизнес в России, не планируют снижать активность, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию в стране. Для многих компаний Россия остается тем рынком, за которым надо продолжать следить. Между тем на фоне снижения внутреннего спроса и падения доходов населения многие зарубежные компании переориентируются на экспортные рынки, оставаясь работать внутри России.

Чтобы удержать действующих инвесторов, он советует знать ментальные особенности каждой нации.

— Все хотят, чтобы у них были хорошие условия для ведения бизнеса, но американские компании больше, чем другие, говорят, что им важен диалог с властью, — рассказывал он. — Европейские больше обращают внимание на близость к потенциальным рынкам и на тот же национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов (готовит АСИ, — прим. авт.). Китайские компании во главу угла ставят финансовые и налоговые условия ведения бизнеса. Но больше всего они жалуются на случаи рейдерства, — описал Рыбников настроения инвесторов.

По словам Талии Минуллиной, по итогам первого полугодия приток прямых иностранных инвестиций вырос до $230 млн, а резерв роста дальнейших инвестиций видится в партнерах из Поднебесной. Фото Максима Платонова

Этими советами пользуются в татарстанском АИР для удержания действующих инвесторов. По словам Талии Минуллиной, по итогам первого полугодия приток прямых иностранных инвестиций вырос до $230 млн, а резерв роста дальнейших инвестиций видится в партнерах из Поднебесной. Значительный приток ожидается от вхождения китайской химической компании с проектом строительства завода минеральных удобрений стоимостью $400 млн. Она уточнила, что завод будет строиться в Менделеевске и скорее всего, станет резидентом ТОСЭР «Менделеевск». Таким образом, китайцы собираются разместиться рядом с заводом «Аммоний», который переходит в вотчину креатуры «Роснефти» Романа Троценко.

Не играйте в опасные игры

Глава НААИР Сергей Беляков предостерег региональные агентства от соблазна быстрее помочь инвестору в преодолении регуляторных правил.

— Можно сколько угодно спорить, насколько избыточно регулирование, но как только вы встаете на путь неформального их преодоления, то формируете негативное отношение компании к себе, — предупредил он. — Когда вы работаете с ними, вы ассоциируетесь именно с региональными властями. Это краткосрочные победы на рынке. Моя рекомендация — лучше никогда этого не делать. Лучше вы не обеспечите реализацию интересов этой компании, но останетесь в рамках закона. Есть примеры, когда решения отдельных чиновников пересматриваются, коллег привлекают к ответственности, а решения возвращаются на предыдущую стадию. Да и сам иностранный бизнес не приемлет такой практики.

Глава НААИР Сергей Беляков предостерег региональные агентства от соблазна быстрее помочь инвестору в преодолении регуляторных правил. Фото Максима Платонова

Вице-президент индийского инвестиционного агентства по привлечению инвестиций Invest India Сиддхартха Бхатия жаловался на неравномерное распределение инвестиций в его стране, что особенно заметно в условиях снижения интереса. По официальным статистическим данным, в последние 2 года впервые за 6 лет приток прямых иностранных инвестиций в Индию начался медленно снижаться. Общий уровень прямых инвестиций сократился на 1% и составил $44,4 млрд, что не может не волновать молодое агентство Invest India. Оно было создано в 2015 году, поэтому индийский коллега начал искать решения для сбалансированного их распределения.

По его словам, 70% приходящих инвестиций сосредоточено в семи из 28 штатов. Безусловным лидером является Бангалор (столица штата Карнатака). По его словам, за последние 2 года в каждом штате попытались создать региональные агентства, что принесло свои результаты. Зарубежные высокотехнологичные компании приняли решение разместить data-центры в экономически отсталых штатах и создали в них новые рабочие места. Но в целом проблема остается острой.

Исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин в заключение сказал, что регионы постепенно перестают воспринимать друг друга как конкурентов в борьбе за инвесторов и начинают выстраивать партнерские взаимоотношения.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов