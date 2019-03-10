Видео недели: Путин на коне, Porsche для Минуллиной на 8 Марта и новый сезон «Игры престолов»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин и конная полиция

Одним из самых резонансных видеороликов недели стало, бесспорно, поздравление с Международным женским днем девушек, служащих в первом оперативном полку полиции ГУ МВД по Москве, от президента РФ Владимира Путина. Глава государства выступил в необычном антураже: он проехал верхом в окружении сотрудниц конной полиции. Путин подарил полку орловского рысака и получил от полицейских подкову.

Талия Минуллина и Porsche

Коль скоро речь зашла о подарках на 8 Марта, нельзя не упомянуть и о главе Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной. Она поделилась, что поклонник подарил ей на этот праздник Porsche. Чиновница призналась, что не знает, как оформить подарок, поскольку такие презенты госслужащим получать нельзя. Впрочем, позже появилась информация о том, что она «велела молодому человеку продать автомобиль и инвестировать в Татарстан».

Дональд Белый дом

Президент США Дональд Трамп тоже стал на этой неделе героем одного из самых популярных видео. По ошибке американский лидер назвал CEO корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Короткий ролик сразу же распространился как в Сети, так и в СМИ. Самого президента пользователи интернета предложили называть в таком случае «Дональд Белый дом».

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple" pic.twitter.com/gTHHtjWvc9

— Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

Давидыч в Казани

Самым просматриваемым в татарстанском YouTube стал ролик со встречи с популярным блогером Эриком Давидычем в Казани. Он приезжал на трассу KazanRing, где пообщался с поклонниками. За пять дней неофициальное видео собрало более 20 тысяч просмотров. Однако мы опубликуем другое — на котором более 2 тысяч автомобилей растянулись по всей длине гоночной трассы с включенными фарами под конец мероприятия.

Верблюды в Башкирии

Любопытное видео было снято в Башкирии. На нем запечатлена группа верблюдов, бредущих по снежному полю. В администрации Иглинского района республики рассказали, что животных перегоняли из турбазы, расположенной неподалеку.

«Игра престолов»

На этой неделе вышел и трейлер последнего сезона «Игры престолов». Культовый сериал должен завершиться в этом году. «Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют», — говорится в трейлере. Восьмой сезон стартует 14 апреля. За три дня ролик собрал почти 40 млн просмотров.

Принудительное поздравление

В Санкт-Петербурге феминистки оскорбились тем, что активисты пытались поздравить их с Международным женским днем. Мужчины прорвались в кафе, открытое только для женщин, с букетами цветов. Один из «нападавших» получил отпор газовым баллончиком. Стоит отметить, что цветы девушки сохранили.

Голый забег на Байкале

На Байкале прошел забег на коньках. Главным условием для участников был минимум одежды в этот холодный мартовский день. Большинство из них бежали в купальных костюмах.

Пьяный капитан

Российский танкер SEAGRAND врезался в автомобильный мост в южнокорейском портовом городе Пусан еще на прошлой неделе. По версии правоохранителей, капитан судна находился в состоянии опьянения. На этой неделе в Сети появилось видео, записанное регистратором самого танкера.

Замедленные молнии

Команда канала The Slow Mo Guys сняла молнии на скорости 100 тысяч кадров в секунду в Сингапуре.