Деловой календарь — 2021: что изменил COVID-19 в мире бизнес-событий

Главные деловые мероприятия мира, России и Татарстана, которые запланированы в 2021 году

В 2021 год деловое сообщество, как и весь мир, вступает с чувством неопределенности: возможно, вакцины помогут победить коронавирус и жизнь вернется в прежнее русло — но пандемия уже продемонстрировала, что ничего исключать нельзя. Поэтому и к главным бизнес-ивентам можно готовиться с большими оговорками. При благоприятном стечении обстоятельств деловая программа обещает быть довольно насыщенной — ведь на этот год «переехали» многие мероприятия 2020-го.

Первый форум — о мире после пандемии

Гайдаровский форум традиционно открывает деловой год в нашей стране, а в 2021 году ожидаемо связан с эпидемией COVID-19 — он носит название «Россия и мир после пандемии». Ожидается, что форум пройдет в объединенном (гибридном) формате. Эксперты и спикеры примут участие в дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, где профессионально оборудуют 9 телестудий. Наблюдать за ходом обсуждений все участники-зрители будут онлайн, причем бесплатно.

В программе форума заявлено проведение более 100 мероприятий за два дня — больше, чем обычно на этом форуме именно благодаря онлайн-формату. Программа уже определена, ее можно изучить на сайте форума. Среди экспертов форума ожидается премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и многие другие спикеры.

В 2021 году Гайдаровский форум ожидаемо связан с эпидемией COVID-19 — он носит название «Россия и мир после пандемии». Фото: gaidarforum.ru

Давос переехал на май и в онлайн

Традиционно Всемирный экономический форум в Давосе проходит в конце января и является одним из крупнейших событий международной бизнес-повестки. В 2020 году форум длился четыре дня, на него приехали около 300 участников, в том числе главы 53 стран. Частым гостем форума является и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В 2021 году ВЭФ ожидают изменения: например, пройдет он не в Давосе, а в Сингапуре, в период с 13 по 16 мая. Однако с 25 по 29 января 2021 года пройдет онлайн-форум «Давосская неделя» — ее темой вполне предсказуемо станет влияние на мир пандемии COVID-19. При этом, судя по всему, трансляции «Давосской недели» можно будет без ограничений посмотреть на сайте ВЭФ.

А 6—7 апреля ВЭФ проведет в Токио Глобальный саммит по управлению технологиями. В 2022 году форум вернется в Швейцарию, заявлял основатель и глава ВЭФ Клаус Шваб.

В 2021 году ВЭФ ожидают изменения: например, пройдет он не в Давосе, а в Сингапуре, в период с 13 по 16 мая. Фото: tk.media

ПМЭФ, Восточный экономический форум и РИФ с датой пока не определились

Петербургский международный экономический форум — еще одно крупное мероприятие международной деловой повестки. В 2019 году он собрал почти 20 тысяч участников из 145 стран мира, в рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей.

ПМЭФ в 2020 году попал под ограничения пандемии — в марте стало известно об отмене форума. В 2021 году форум все же состоится, сообщается на сайте ПМЭФ, однако даже примерные даты не называются.

Российский инвестиционный форум в 2020 году также стал жертвой пандемии — ранее он ежегодно проходил в Сочи в феврале. Решение о проведении форума в этом году организаторы пообещали принять в начале года — не исключено, что форум пройдет как минимум не в привычные сроки.

Восточный экономический форум, который должен был пройти во Владивостоке на острове Русский в юбилейный, пятый раз, также переехал на 2021 год без определенной даты и программы. Впрочем, организаторы заверяют, что стоимость участия и рекламных услуг на форуме останется на уровне 2020 года. Не исключается, что часть программы, по примеру других мероприятий 2020 и 2021 года, перенесут в онлайн.

Восточный экономический форум, который должен был пройти во Владивостоке на острове Русский в юбилейный, пятый раз, также переехал на 2021 год без определенной даты и программы. Фото: gtrkamur.ru

Российская энергетическая неделя отказалась от «молодежного» формата

А вот по еще одному мероприятию Росконгресса — Российской энергетической неделе — определенности уже больше. Известно, что она пройдет в Москве с 13 по 16 октября. Форум представляет собой дискуссионную площадку, направленную на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

При этом в 2021 году форум может пройти в обычном режиме, без ухода в онлайн-сессии — об этом недавно заявлял глава Минэнерго России Алесандр Новак. В 2020 году мероприятие изначально хотели провести в декабре в некоем «молодежном anticovid-формате» (как это — не уточнялось, но вероятно речь шла о тех же онлайн-сессиях), но в итоге организаторы решили сдвинуть событие на год.

Кроме того, известны и даты Восточного нефтегазового форума — он пройдет с 7 по 8 июля. Он посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области.

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 13 по 16 октября. Фото: niejournal.ru

Апрельская энергетика

Однако еще раньше, с 26 по 29 апреля, в ЦВК «Экспоцентр» в Москве пройдет Национальный нефтегазовый форум — «первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба», организованное Министерством энергетики России совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями. В этом году он также будет совмещен с выставкой «Нефтегаз-2021».

Также с 21 по 23 апреля ожидается проведение в Санкт-Петербурге Российского международного энергетического форума. В 2019 году это мероприятие собрало более 5 500 участников из 25 стран, на нем будет более 200 спикеров. В этом году он проходил в декабре в «гибридном» формате.

Ожидалось, что в марте 2020 года на базе «Казанской ярмарки» пройдет Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. Сейчас же он переехал на 21—23 апреля 2021 года — эти даты уже официально утверждены постановлением Кабмина РТ. Подробная программа форума неизвестна, однако ожидается, что во время форума будет организована выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021» с участием ведущих предприятий ТЭК республики.

Подробная программа форума неизвестна, однако ожидается, что во время форума будет организована выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021» с участием ведущих предприятий ТЭК республики. Фото: Максим Платонов

Кроме энергетики, в Санкт-Петербурге с 22 по 23 апреля пройдет Международный форум труда, организованный при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, он должен стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ, основанной на передовых научных исследованиях и лучших мировых практиках. Однако программа форума еще не определена.

Экология, урбанистика и ретейл

С 18 по 20 марта в Санкт-Петербурге пройдет XX Международный форум «Экология большого города 2020», крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг, совместно с конференцией «ЖКХ России», что «позволяет консолидировать усилия по созданию благоприятной для жизни городской среды». Цель форума — продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий. В этом году форум «Экология мегаполиса», выставка «Экология большого города» и Международная выставка «ЖКХ России» состоятся совместно с Петербургской технической ярмаркой (ПТЯ) и выставкой инноваций HI-TECH в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Программа форума пока определена лишь в общих чертах.

А с 1 по 4 июля в парке «Зарядье» (Москва) пройдет Moscow Urban Forum 2020, международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. MUF объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан. Конгресс 2019 года был посвящен теме «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

С 1 по 4 июля в парке «Зарядье» (Москва) пройдет Moscow Urban Forum 2020, международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Фото: colta.ru

Кроме того, с 31 мая по 4 июня пройдет «Неделя ритейла — 2021» — масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства, на котором «формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ретейла. Организаторами являются Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла.

Форум для организаторов форумов

Евразийский ивент-форум пройдет уже совсем скоро — с 27 по 29 января в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нем будут около 500 участников из 10 стран. Тема форума заявлена как «Объединение как стратегия в условиях неопределенности» — что касается сферы организации мероприятий, то неопределенности в 2021 году более чем достаточно.

Программа форума в целом уже определена, билеты на форум стоят от 15 (в самом урезанном формате) до 50 тысяч рублей.

KazanSummit — в июле, венчурный форум — в апреле

Форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» является одной из основных площадок экономического взаимодействия России и мусульманских государств. На KazanSummit 2019 приехали 3 500 делегатов из 72 стран мира, кроме того, в рамках мероприятий проходила выставка индустрии халяль Russia Halal Expo.

Ожидалось, что в 2020 году форум будет посвящен теме исламских финансов: как отмечала глава АИР Татарстана Талия Минуллина, сейчас ее оборот превышает 5 трлн долларов, а к 2024 году увеличится в 2 раза.

Естественно, что в период пандемии KazanSummit не состоялся — было объявлено о переносе мероприятия на 2021 год, хотя часть встреч провели в 2020 году в онлайне. По последним данным, форум пройдет в июле этого года.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» является одной из основных площадок экономического взаимодействия России и мусульманских государств. Фото: Олег Тихонов

Еще одно мероприятие под эгидой АИР РТ, Российский венчурный форум, должен пройти в Казани с 7 по 8 апреля в МВЦ «Казань Экспо». Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в очном и дистанционном форматах, примут участие около двух тысяч человек.



На Kazan Dgital Week обсудят «технологический прорыв»

В 2020 году Kazan Digital Week прошел с особым размахом — до последнего ожидалось даже участие в нем премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Будет ли он в 2021-м — неизвестно, но сам форум точно будет. Определены и даты: с 21 по 24 сентября, подготовка к форуму идет уже сейчас.

Ожидается, что форум пройдет в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо». Тема форума заявлена как «Расширение плацдарма технологического прорыва», что предполагает дополнение рабочей программы в интересах производственных и гуманитарных отраслей, пишут организаторы. Также определены основные тематические направления форума.

В 2020 году Kazan Digital Week прошел с особым размахом — до последнего ожидалось даже участие в нем премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Фото: rt-online.ru

Еще одно событие, связанное с миром IT, пройдет с 17 по 18 ноября 2021 года — это IoT & AI World Summit & Expo. Предполагается, что оно станет основополагающим событием для технологического прорыва IoT и AI в России. На площадке будут одновременно работать девять специализированных потоков. Мероприятие проходит в Татарстане в третий раз при поддержке республики.

