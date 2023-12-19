Талия Минуллина назвала преимущества Татарстана для инвесторов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина сказала, чем отличаются условия для инвесторов в республике от условий в других регионах страны. Ее слова передает корреспондент «Реального времени».

— О лучших условиях сейчас говорит каждый регион России. Но то, что у нас есть с каждым инвестором личный контакт, инвестиционная команда республики, она компетентная и с каждым инвестором отрабатывает как с партнером. Мне кажется, это самое конкретное преимущество Татарстана, — рассказала Минуллина.

Она добавила, что благодаря такой команде республике удалось достичь успехов. Одним из них собеседница назвала наличие инвестиционных проектов, которые осуществляют сбыт продукции не в Татарстане, а в других регионах страны.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе восемь инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд рублей одобрили на Инвестсовете под председательством раиса Татарстана. Одобрение получили проекты строительства релакс-зон — в Набережных Челнах (Евгений Вайнер) и в Зеленодольске (Тимур Егоров) — общей стоимостью 1,3 млрд рублей.



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Айрат Назипов, Луиза Игнатьева