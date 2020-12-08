Талия Минуллина о сложностях ГЧП-проектов: «А кто гарантии дает?»

АИР провел форум ГЧП-проектов в Казани

«Игра, в которой нельзя проиграть, если знать правила»: государственно-частное партнерство (ГЧП) может стать в Татарстане одним из ключевых механизмов реализации социальных проектов в здравоохранении, спорте и ЖКХ, если будут твердые госгарантии возврата выручки. Глава АИР Талия Минуллина рассказала, какая «тройка лошадей» может вывести внебюджетные инвестиции в социальную сферу.

Играть по правилам

Особенности внедрения ГЧП-проектов в российских регионах и инструменты минимизации бюджетных рисков при заключении подобных контрактов стали главной темой отраслевого онлайн-форума ГЧП, открывшегося сегодня на электронной площадке Агентства инвестиционного развития Татарстана. Он проходит в четвертый раз, но актуальность нынешнего в том, что в условиях пандемии COVID-19 проблема привлечения в экономику регионов частных инвестиций на условиях ГЧП выходит на первый план, однако инвесторам важно обозначить четкие правила. Именно по этой причине пленарное заседание проходило под таким «говорящим» названием — «Игра, в которой нельзя проиграть, если знать правила».

Как отметила глава АИР Талия Минуллина, сферы применения проектов, реализуемых на основе механизма ГЧП, могут расшириться и охватывать не только здравоохранение, спорт, ЖКХ — если государство обеспечит твердые гарантии возврата выручки.

К трансляции подключилось множество участников из разных регионов РФ и стран СНГ. С приветственной речью выступил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что в Татарстане действует немало форм государственной поддержки инвесторов, включая всевозможные налоговые режимы. Уполномоченным органом по развитию ГЧП-проектов в Татарстане является АИР, подчеркнул он.

Алексей Песошин отметил, что в Татарстане действует немало форм государственной поддержки инвесторов, включая всевозможные налоговые режимы

Кроме того, в пленарной дискуссии приняли участие представители федеральных органов власти и федеральных фондов. Так, выступила Ольга Сердюк, заместитель генерального директора, председателя правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта Российской Федерации. По общему признанию участников форума, пандемия COVID-19, с одной стороны, привела к новым трудностям, но с другой — открыла возможности для облегчения процедуры выбора проектов, где бизнес сможет стать партнером государства в социальной сфере.

ГЧП-вызовы: почему его механизмы работают не везде

Исполнительный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко обобщил практику реализации ГЧП-проектов в стране. По его словам, на федеральном уровне реализуются 439 проектов на общую сумму 1537 млрд рублей, на региональном — 30 проектов на 1249 млрд рублей, на муниципальном — 3038 на 562 млрд рублей. При этом на каждый федеральный рубль пришлось 1,15 рубля частных инвестиций, на региональном — 1,35 рубля, а больше всего — на муниципальном уровне: 1,86 рубля. Однако пандемия повлияла на снижение концессионных соглашений в ЖКХ, указал он.

При этом в транспортной сфере их меньше всего, так как инструменты поддержки «не закреплены». Причиной тому — непредсказуемая политика Минфина, который сегодня не может гарантировать возврат инвестиций. По мнению Ткаченко, из-за отсутствия единой государственной политики регионы сами выбирают, быть или нет быть ГЧП. Он привел слайды, из которых было видно, кто активно продвигает инициативы ГЧП. Среди них оказались Самарская область и Башкортостан. Слабее эти механизмы работают в Нижегородской области, Татарстане, Ульяновске.

Глава АИР Талия Минуллина объяснила, почему механизмы ГЧП не работают везде одинаково. Он указала, что регионы, в отличие от федерального центра, априори не могут давать долгосрочные гарантии по возврату выручки инвесторам в перспективе 10 лет.

Как может регион дать гарантию возврата на 10 лет

«Вот мы практически на 20 минут позднее сегодня начали наш форум, — вдруг напомнила Минуллина об опоздании с открытием форума. — Это очень символично с точки зрения развития частно-государственного партнерства в Российской Федерации. Потому что у нас вроде бы все есть, вроде бы и люди пришли, и законы готовы, и идеи какие-то есть. А по факту это ГЧП практически не работает в нашей стране. Я думаю, что есть ряд проблем, которые сдерживают это развитие, причем на всех уровнях», — отметила она, добавив, что система государственной поддержки инвесторов в Татарстане работает «более чем хорошо».

«С точки зрения частного бизнеса понятно, хорошо, когда у тебя есть гарантии по возмещению. С точки зрения банков тоже понятно, что у тебя есть гарантии по возмещению. А кто эти гарантии дает? Их дает на сегодняшний день субъект, даже если идет какой-то капитальный грант со стороны Федерации. <…> Как регион-донор, Татарстан предпочитает большую часть проектов, необходимых для республики, осуществлять за бюджетные инвестиции. Поэтому сегодня публичной инициативы пока у нас в Татарстане нет, но есть частная инициатива», — подчеркнула глава АИР РТ.

«Пока получается, что здесь субъект РФ берет на себя долгосрочные гарантии, и мы больше видим рисков в этой схеме, чем пользы от этого механизма», — добавила спикер. По ее словам, регион формирует бюджет на год, поэтому заглянуть на 10 лет вперед сложно.

Талия Минуллина назвала «тройку лошадей», которые могут вывести ГЧП-проекты на «ровную дорогу». Во-первых, через механизм погашения госдолга. Во-вторых, через рейтинг АСИ, который интегрирует в себе эти проекты. И в-третьих, через частную инициативу. По ее словам, наиболее удачно продвигаются проекты в здравоохранении, потому что возврат средств идет через фонд ОМС.

Как «женили» ГЧП-проект в Челнах

Несмотря на бюджетные риски, в Татарстане немало реализованных проектов ГЧП, но в каждом из них индивидуальные условия (возврата инвестиций) инвесторам, продолжил тему министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В качестве удачного примера он привел схему ГЧП-проекта по строительству фитнес-центра в Набережных Челнах, который реализован компанией «Аква-регион» челнинского застройщика Вайнера.

— Мы собрали схему. В ней было много нюансов и сложностей, как «поженить», — рассказал он.

Общая стоимость проекта составила 400 млн рублей. Власти Челнов выделили на льготных условиях земельный участок под строительство, Татарстан выделил 50 млн рублей из бюджета, но на условиях 58% софинансирования с федеральным. Взамен муниципальные власти получили возможность на 4 млн рублей в год оказывать услуги нуждающимся жителям города на базе этого комплекса. В заключение Владимир Леонов сообщил, что общего правила по участию РТ в ГЧП-проектах нет, потому что это всегда переговорная позиция.

На сегодняшний день в федеральной системе по Татарстану наибольшее количество концессионных соглашений значится в сфере жилищно-коммунального хозяйства — 155 соглашений, еще 12 — в сфере здравоохранения, пять энергосервисных контрактов, три — в сфере культуры и отдыха, одно соглашение заключено в рамках муниципально-частного партнерства — как раз по объекту в Набережных Челнах. Таким образом, это первое в России подобное соглашение по Федеральному закону № 224-ФЗ — было заключено в 2018 году на создание спортивно-оздоровительного комплекса.