Талия Минуллина: «Если вас не знают — в вашу территорию не будут инвестировать!»

Фото: Максим Платонов

За 10 лет работы Агентства инвестиционного развития РТ объемы иностранных инвестиций в экономику Татарстана удалось увеличить в 18 раз. Только резиденты ТОСЭР привлекли в республику более 30 млрд рублей, сообщила на онлайн-конференции «Реального времени» руководитель АИР РТ Талия Минуллина. Спикер рассказала, как в последние годы на смену обрабатывающему производству в лидеры выбивается ИТ-сфера, почему для роста инвестиций жизненно необходимо развивать туризм и для чего Лаишевскому району через пару лет может понадобиться «наукоград».

Россия масштабирует опыт работы АИР РТ

В этом году Агентству инвестиционного развития Татарстана исполняется 10 лет. За эти годы приток иностранных инвестиций в экономику республики, как и инвестиции в основной капитал, вырос в 18 раз. Добиться этих результатов без агентства было бы намного сложнее, так как работа с инвесторами очень непростая, пояснила глава АИР Талия Минуллина на онлайн-конференции газеты «Реальное время».

Сегодня каждый новый инвестор сталкивается со множеством проблем, например, с конкуренцией на местном рынке — многим «не нравится», когда он начинает «отъедать кусок пирога». Факт успешной деятельности АИР РТ налицо и потому, что опыт Татарстана сегодня транслируют в масштабах всей страны. Внедряется «новый региональный стандарт — АИР 2.0», работу по которому курирует вице-премьер России Андрей Белоусов.

— И такие АИР создаются по всей России. Сейчас в субъектах страны федеральный центр старается преобразовать разные корпорации развития и институты — и создать на их основе подобные нашему инвестиционные агентства. Если бы наше АИР было неуспешно, такой проект было бы нелепо масштабировать, — заявила Талия Минуллина.

С одной стороны, остаются вопросы подготовки кадров, но зато и уровень безработицы — один из самых низких по стране, обращает внимание Талия Минуллина

Резиденты ТОСЭР привлекли в экономику РТ более 30 млрд рублей

Даже несмотря на сложности, вызванные пандемией, за девять месяцев 2021 года рост инвестиций в основной капитал в Татарстане составил 11,8%, по частным инвестициям —13,4%. Всего в этом году было зарегистрировано 38 новых компаний с иностранным участием, а 46 компаний (включая часть новичков) уже сделали инвестиции в экономику Татарстана.

Одновременно в ОЭЗ «Алабуга» появились восемь новых резидентов, в Иннополисе — 16, в ТОСЭРах в районах Татарстана зарегистрировались семь новых компаний, из них сразу пять в одном только Менделеевске.

— Мы планируем еще шесть новых компаний «посадить» в менделеевской ТОСЭР, — рассказала глава АИР. — Вообще, со времени появления ТОСЭР в Татарстане было создано 17,5 тысячи новых рабочих мест, в экономику республики было привлечено инвестиций на 31 млрд рублей.

Новые резиденты подняли кадровый вопрос

С приходом инвесторов, однако, возник проблемный вопрос: как закрывать разрыв между потребностями предприятий, образовательным сектором и рынком труда. Этот вопрос пока остается нерешенным. Если раньше, например, КАМАЗ полностью контролировал ситуацию по кадрам в Закамской зоне, то с появлением резидентов ТОСЭР выросла и кадровая конкуренция, отметила глава АИР РТ.

С одной стороны, остаются вопросы подготовки кадров, но зато и уровень безработицы — один из самых низких по стране, обращает внимание Талия Минуллина. Хотя для инвесторов такой низкий уровень безработицы — не самый положительный фактор, они начинают спрашивать: «А кого мы тогда будем брать на работу?»

Говоря о кадровой проблеме, глава АИР РТ рассказала и о масштабных поколенческих изменениях у молодых людей, которые при приеме на работу отмечаюти в самом Агентстве инвестиционного развития РТ.

— Сегодня больше здорового эгоизма у молодых ребят, вопрос комфорта для многих работников важнее самопожертвования, — отметила Талия Минуллина. — Причем они развитые ребята, но с другой парадигмой, с другим видением. А у госслужбы главное конкурентное преимущество какое? Это стабильность. Но стабильность для молодых кадров уже не настолько привлекательна.

Глава АИР РТ рассказала и о масштабных поколенческих изменениях у молодых людей, которые при приеме на работу отмечают и в самом Агентстве инвестиционного развития РТ

В АИР РТ работают над сотней проектов

Наибольший интерес к экономике Татарстана сегодня проявляют Турция и Китай. При этом в самом Агентстве в настоящее время отрабатывают 115 потенциальных проектов — от китайского производства сухого молока (с дальнейшей поставкой его в Поднебесную) до турецкого мукомольного завода и производства макарон.

Впрочем, есть инвесторы и из стран Европы, несмотря на политические разногласия между государствами. Любопытно, что, в отличие от крупных компаний Турции и Китая, среди европейцев преобладают представители малого и среднего бизнеса.

— Переговоров проходит много. Воронка большая. Но на выходе проектов остается немного, — признается Талия Минуллина. — От 5 до 10 процентов. Если бы мы смогли поднять уровень работы с инвесторами в муниципалитетах, мы бы кратно повысили эффективность работы с инвесторами. Все зависит от руководителей районов, от их команд, от людей, работающих на местах, которые должны быть сами заинтересованы в промышленных парках, любить свою работу.

Из последних новых проектов Талия Минуллина считает интересными два. Во-первых, открытие производства автомобилей «Аурус» (объем инвестиций — 6,6 млрд рублей, фонд ОАЭ обязался предоставить 110 млн евро). Во-вторых, запуск завода по производству стратегического сырья для углеродного волокна — ПАН-прекурсора (объем инвестиций — 8,5 млрд рублей).

Сегодня надо работать и над бюджетными инвестициями, чтобы те тоже в первую очередь шли в отрасль IT, считает Талия Минуллина

Как IT-сфера и медицина стали привлекательными для инвесторов в пандемию

Что интересно, если ранее подавляющее большинство инвестпроектов были связаны с обрабатывающей промышленностью (их доля и сегодня превышает 50%), АПК, недвижимостью, то сегодня все больший интерес инвесторы испытывают к IT-сфере. В АИР в настоящее время фиксируют действительно высокий рост спроса на IT-проекты, особенно в Иннополисе, где одна компания, «как магнит», в итоге привлекает за собой другую.

Сегодня надо работать и над бюджетными инвестициями, чтобы те тоже в первую очередь шли в отрасль IT, считает Талия Минуллина, тем более информационные технологии лидируют во всем мире, а не только в Татарстане.

— Очень интересно растет сфера медицины в связи с пандемией коронавируса. Вокруг появилось много сервисов. Только в одном производстве тестов, представляете, какие крутятся средства? Инвестиции в сферу здравоохранения действительно сильно выросли за последнее время.

Правда, одновременно, по словам главы АИР РТ, сегодня наблюдается большая «импортозависимость» сферы здравоохранения, особенно по медицинскому оборудованию. В этой связи, отметила Талия Минуллина, проект «ФармМедПолис» должен оказаться перспективным. Татарстан начал развивать его еще до пандемии. В 2021 году этот кластер планировал привлечь до 2 млрд рублей инвестиций, на 1 млрд рублей больше запланированных.

«Если вас не знают — в вашу территорию не будут инвестировать!»

По-прежнему не хватает в экономике Татарстана и России туристических сервисов, ниша практически не занята, с сожалением рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ. Это особенно печально потому, что благодаря в том числе туризму в регионах и стране появляются инвестиции.

— Почему мы так много тратим, чтобы наш Татарстан знали? Потому что если вас не знают — в вашу территорию не будут инвестировать! А туризм мог бы стать отличным драйвером в этом смысле. Но игроки сектора кредитования, к сожалению, очень редко вкладываются в туристическую сферу.

Помимо туризма глава АИР РТ считает необходимым развивать инфраструктуру, которая пока «прихрамывает». Чтобы привлечь большой объем инвестиций, для начала необходимо заниматься территориальным развитием, стратегическим планированием. Но вопрос по генпланам до сих пор не решен. Есть сложности и с монополиями, работать с которыми предпринимателям очень сложно, в некоторые сектора «залезть» практически невозможно.

Помимо туризма глава АИР РТ считает необходимым развивать инфраструктуру, которая пока «прихрамывает»

КИТ найдет для АИР чиновников, проваливающих работу с инвесторами

Для анализа «слабых мест» в прошлом году в Татарстане запустили систему контроля инвестиций Татарстана (КИТ, как ее называют в АИР РТ) — чтобы понимать, кто из чиновников «проваливает» работу с инвесторами.

— Сделано это было для повышения прозрачности системы. За год мы наполнили систему 115 проектами. «Допилили» интерфейс. Доработали аналитические функции, чтобы знать, в каких секторах экономики РТ лучше всего идут проекты. Подключили к системе пару ведомств. И уже начали видеть, какие проекты не доходят до конца, понимать причины этого. А в 2022 году хотелось бы, чтобы система получила масштабное внедрение и распространение, — заявила Талия Минуллина.

В Лаишевском районе нужен крупный промпарк

Ряд проектов не удалось реализовать в промышленных парках. Часть площадок передали «под крыло» АИР РТ, и в агентстве проанализировали 18 парков. Как оказалось, где-то даже не было управляющих компаний, где-то — тратились огромные средства при низкой заполняемости (около 15%).

С другой стороны, в АИР РТ обратили внимание на то, что ОЭЗ «Алабуга» и «Химград» раз за разом называли в России одними из лучших промышленных парков в России. Взяв их за основу, сегодня в Татарстане хотят создать схожую площадку, но уже в Лаишевском районе. На этой территории проект «наукограда» Талия Минуллина считает самым перспективным и желательным. Тем более что сегодня в районе строится множество жилых комплексов, а потенциальных рабочих мест для будущих жителей практически нет. В скором времени это может грозить Казани очередным транспортным коллапсом — из-за маятниковой трудовой миграции населения.

Талия Минуллина также рассказала, почему в АИР РТ сегодня занимаются поиском инвесторов для реконструкции Центрального стадиона в Казани

Почему в АИР взялись за реконструкцию Центрального стадиона

Талия Минуллина также рассказала, почему в АИР РТ сегодня занимаются поиском инвесторов для реконструкции Центрального стадиона в Казани к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году. Как оказалось, это связано с изменением федеральной политики.

Раньше Татарстан мог получать федеральные гранты и субсидии по различным направлениям для проведения международных мероприятий, в том числе на строительство объектов к Универсиаде и чемпионату мира по футболу — 2018. Теперь же федеральный центр прежде всего требует присутствия в проекте и частного инвестора.

— Если регион хочет создать спортивный объект, федеральное правительство хочет, чтобы регион сначала предложил построить его частникам, а если не получится — только тогда уже претендовать на федеральные деньги, — объяснила Талия Минуллина. — По моей информации, впоследствии такая схема распространится и на другие сферы экономики.