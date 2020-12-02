Ремонт, которого нет: жителей Аксубаево лишили единственной муниципальной бани

Граждане вынуждены мыться в душевых бассейна и спорткомлекса

В редакцию «Реального времени» обратились жители Аксубаево с жалобой на то, что лишились единственной муниципальной общественной бани. Популярный в народе водный комплекс не работает, власти ссылаются на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Однако выяснилось, что местные жители не могут сходить в баню уже давно — учреждение закрыто и простаивает несколько лет.

Закрыли на ремонт, которого нет

О проблеме с общественной баней в Аксубаево сообщили читатели «Реального времени». «С приходом к власти нынешнего главы района перестала регулярно работать коммунальная баня. Да она большую часть времени просто не работает. И это все началось задолго до коронавируса», — отмечают они.

— Раньше регулярно вместе с членами моей семьи мы посещали эту баню. Это единственное место, где элементарно может помыться человек. Живем в квартире, и собственной бани у нас нет. Большинство жителей раньше пользовались этой баней, — подхватили проблему подписчики популярного аксубаевского сообщества «ВКонтакте», где в опросе на тему: «Нужна ли в Аксубаево баня?» не было ни одного отрицательного ответа.

Население поселка городского типа Аксубаево — немногим больше 28 тысяч человек. В районе ведут разработку нефтяных месторождений, есть несколько сельхозпредприятий и КФХ. Размер средней зарплаты в муниципалитете — около 20 тыс. рублей. Аксубаевский район занимает 43 место из 45 районов Татарстана в рейтинге по качеству жизни, по данным Росстата.

Как рассказывают жители Аксубаево единственную в поселке баню закрыли несколько лет назад, якобы для проведения ремонта. Но до сих пор никаких ремонтных работ в помещении не проводилось, комплекс не работает, на звонки по номеру его телефона никто не отвечает.

Население поселка городского типа Аксубаево — немногим больше 28 тысяч человек. В районе ведут разработку нефтяных месторождений, есть несколько сельхозпредприятий и КФХ. Фото: komanda-k.ru

Приходится мыться в душе бассейна или спорткомплекса

Большинство тех, кто постоянно посещал аксубаевскую баню, — это пенсионеры. Сегодня в поселке 3 700 жителей пенсионного возраста, каждый из них в среднем получает ежемесячно чуть больше 8 тыс. рублей пенсии. При этом многие живут в домах без водоотведения, не имеют собственной бани или сил ее топить, а городская парная была единственным местом, где старики могли помыться, пообщаться и провести время.



Как вспоминают аксубаевцы, баня работала два дня в неделю: в субботу мылись женщины, в воскресенье она принимала мужчин. Общественное заведение никогда не пустовало и пользовалось популярностью, а его закрытие создало для аксубаевцев немало проблем.

— У меня по соседству живет женщина-инвалид, она раньше ходила в общую баню, своей бани у нее нет, хотя и живет в частном доме. Сейчас ей приходится ходить мыться в душ в плавательном бассейне или в спорткомплексе. Хорошо, что поселок у нас небольшой — ее знают и пускают, — рассказал «Реальному времени» один из аксубаевцев.

Некоторое время после закрытия муниципальной в поселке действовала частная баня, открытая одним из предпринимателей. Но проработала она недолго, поскольку 1 час здесь стоил 500 рублей, что было просто не по карману большинству аксубаевских любителей горячего пара.



Раньше рядом с некоторыми многоквартирными домами жильцы сами строили небольшие баньки. Но по распоряжению исполкома все их снесли. Фото: aksubayevo.ru

Интересно, что местные власти лишили население и другой альтернативы попариться. Раньше рядом с некоторыми многоквартирными домами жильцы сами строили небольшие баньки. Но по распоряжению исполкома все их снесли.

— На улице стояла моя баня, мешала вроде как детской площадке. Площадку построили в стороне, а место, где стояла баня, пустое. Приехали из исполкома и сказали, что будут сносить или разбирайте сами. Не только у меня, такая ситуация, но и у соседей. Документов никаких не предъявляли, сказали только — убирай или сами снесем, мешает и все. Земля, где стояли наши бани, принадлежит исполкому, а приватизировать ее нам не дали, — возмущается еще один житель Аксубаево Алексей.

С ним согласна и Елена Семенова. «Программа «Наш двор» хоть и облагородила немного дворы, но все постройки снесли. Жители многоэтажек остались без бань. Настоящую русскую баню не заменит — ни душ, ни ванная», — посетовала женщина.

Поднимали проблему и на встрече населения с руководством поселка. Фото: aksubayevo.ru

Во всем виноват ковид?

Те, кто посещал городскую баню, после ее закрытия не раз обращались в аксубаевский исполком с просьбой открыть общественное заведение. Поднимали проблему, как пишут местные СМИ, и на встрече населения с руководством поселка.

«Что касается открытия в Аксубаеве бани, то этот вопрос на личном контроле главы района — Камиль Камалович пообещал, что уже в марте будет действовать баня на территории бывшего дома-интерната», писало издание в феврале 2019 года. Но бани, по словам жителей, там до сих пор нет, а на «на месте бывшего дома-интерната, где какое-то время работала баня для постояльцев дома престарелых, теперь центр внешкольной работы или как его раньше называли Дом пионеров», — сообщил аксубаевец Фарид.

Жители поселка вспоминают, что зданию бани не один десяток лет, а построена она была из кирпича, который остался после разбора церкви в 30-е годы прошлого века. Как полагают некоторые аксубаевцы, баню закрыли из-за того, что она до сих пор не была подключена к центральной канализационной сети.

С февраля 2012 года аксубаевская общественная баня находилась на балансе коммунального предприятия ООО «Благоустройство», но как нам сообщил его директор Рамис Сафиуллин, баня три года назад была передана в ведение исполкома.

За разъяснением ситуации «Реальное время» обратилось к заместителю главы пгт Аксубаево Владимиру Кононову и руководителю исполкома поселка Алмазу Бакирову, с просьбой ответить на вопросы, по какой причине была закрыта общественная баня, и когда жителям ждать ее открытия. Всю вину за неработающую несколько лет баню власти возложили на COVID-19. Ответ за подписью замглавы Кононова выглядит так:



«B связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в поселке, и в целях реализации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции работа общественной бани была приостановлена с марта текущего года. В ближайшее время общественная баня возобновит свою работу, о конкретной дате начала работы бани, население поселка будет оповещено дополнительно».

Банный вопрос в Татарстане



Закрытие муниципальных бань, постепенное сокращение городских парных происходит повсеместно в республике. Многочисленные жалобы населения, как правило, остаются без ответа.



Самым нашумевшим случаем ликвидации общественной бани стал недавний скандальный снос этого комплекса в Дербышках. Защитники комплекса отстаивали не только право помыться, но и хотели сохранить само здание, как памятник требуя внести его в список охраняемых объектов. Конфликт получил широкий резонанс, в результате чего, застройщик территории — компании «ЖИК» пообещала жителям Дербышек воссоздать облик полюбившейся им бани в новом жилом комплексе.



Самым нашумевшим случаем ликвидации общественной бани стал недавний скандальный снос этого комплекса в Дербышках. Фото: google.ru

Примечательно, что недавно вопрос строительства общественных бань в Татарстане стало курировать Агентство инвестиционного развития республики. По словам главы АИР РТ Талии Минуллиной, инвестор из соседней Удмуртии намеревается построить уникальные банные комплексы с бассейнами — термы — в городах с населением более 100 тыс. человек. Реализация проекта оценивается более чем в 1 млрд рублей, а стоимость посещения обойдется всего в 150-200 рублей, для пенсионеров и вовсе в 120. Термы уже строятся в Елабуге и Нижнекамске.